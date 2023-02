Klíčoví Republikáni v Kongresu přišli s dvoudílným plánem nátlaku na Bidena ve věci Ukrajiny

8. 2. 2023

Představitelé Národního bezpečnostního výboru v Kongresu vedou veřejnou kampaň, aby dali najevo, že podporují posílání pokročilejších zbraní na Ukrajinu – a rychleji, než to dovoluje prezident Biden, upozorňuje Patrick Tucker. Představitelé Národního bezpečnostního výboru v Kongresu vedou veřejnou kampaň, aby dali najevo, že podporují posílání pokročilejších zbraní na Ukrajinu – a rychleji, než to dovoluje prezident Biden,

Republikáni zahájili kampaň na dvou frontách, aby v nadcházejících měsících tlačili na Bidenovu administrativu, aby poslala na Ukrajinu pokročilejší zbraně - včetně některých, které se prezident zatím zdráhal poskytnout. Ale tlak konzervativců přichází s očekáváním většího a rychlejšího pokroku Ukrajiny, protože průzkumy naznačují klesající podporu úsilí o vyzbrojení Ukrajiny, zejména mezi Republikány.

První částí duální kampaně je shromažďování utajovaných informací za zavřenými dveřmi v Kongresu, jako je nedávný tajný brífink senátního výboru pro ozbrojené služby, který zahrnoval Celeste Wallanderovou, asistentku ministra obrany pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti a Williama LaPlanteho, náměstka ministra obrany pro akvizice a zásobování, podle dvou lidí s přímou znalostí aktuálních diskusí v republikánském vedení.

Druhá část je veřejná kampaň vyzývající prezidenta Joea Bidena, aby poskytl věci jako bezpilotní letouny Grey Eagle a armádní taktický raketový systém dlouhého doletu neboli ATACMS, které by pomohly Ukrajině zaútočit na ruské dělostřelecké baterie. Kyjiv žádal ATACMS od začátku války, ale požadavky zesílily, protože Spojené státy schválily další části vybavení, u nichž dříve váhaly, jako jsou tanky M1 Abrams.

Veřejná část kampaně Republikánů by mohla mít různé podoby. Prakticky každé slyšení výboru pro ozbrojené složky ve Sněmovně a Senátu poskytuje příležitost k vyjádření, uvedli oba jednotlivci. Zákonodárci by se k této otázce mohli vyjádřit také během projevů na půdě a mediálních setkání.

Senátor Roger Wicker z Missouri nedávno argumentoval ve prospěch poskytnutí ATACMS Ukrajině a bezpilotních letounů Grey Eagle a Reaper. "Tyto prostředky bychom měli dodat rychle, abychom na bitevním poli dosáhli okamžité změny. Ve shodě s našimi spojenci by tento přístup ‚více, lépe, rychleji‘ dal Ukrajincům skutečnou šanci na vítězství," řekl. Později toto poselství znásobil a nazval nejnovější balík pomoci Ukrajině "stejnou zbytečnou pomalou chůzí, která nás dostala až sem".

Poslanec Mike Rogers z Alabamy, nový předseda sněmovního výboru pro ozbrojené služby, také veřejně naznačil podporu pro vyslání ATACMS na Ukrajinu.

Svým poselstvím se několik Republikánů ve vrcholných výborech pro národní bezpečnost snaží ukázat, že nejenže podporují Ukrajinu, ale budou tak činit s větším nadšením než Demokraté a Bílý dům.

Rebeccah Heinrichsová, vedoucí pracovnice Hudson Institute, řekla Defense One: "Pokud si všimnete mnoha argumentů, které předložili lidé jako senátor Wicker a kongresman Rogers a všichni tito, a dokonce senátor [Tom] Cotton – tvrdili jsme, že způsob, jak ukončit válku, je urychlit dodávku těchto zbraní, aby Ukrajina mohla zvítězit. To je argument, který předkládají: Pokud chcete, aby válka skončila, uděláte to takto."

Aby však Republikáni prodali válku americkému lidu, je méně pravděpodobné, že budou opakovat Bidenovy řeči o demokracii a mezinárodním pořádku, a očekává se, že se více zaměří na zbraně a jejich cenu a zároveň udrží dostatečné výdaje na obranu a ochrání vyčerpaný americký arzenál, aby to odradilo Čínu.

"Neexistuje žádné krytí ze strany administrativy, které by vysvětlovalo, proč je to důležité, aniž bychom se uchýlili k řečem o ‚dodržování řádu založeného na pravidlech‘ – to prostě není pro běžné Američany přesvědčivé," uvedl jeden ze zdrojů.

Republikáni budou i nadále zpochybňovat některá klíčová tvrzení Bidenovy administrativy, zejména to, že americká vojenská průmyslová základna může pojmout jak úsilí o podporu Ukrajiny, tak misi zabránit Číně v invazi na Tchaj-wan v příštích pěti letech. Ujištění administrativy, že vybavení Ukrajiny nepodkope vojenskou připravenost USA, jsou podle nich nepřesvědčivá. Bude obnoveno a pokračovat zaměření na Čínu, Tchaj-wan a průmyslovou základnu obrany. A není pochyb o tom, že doplňování obranné průmyslové základny je velkou součástí příběhu Ukrajiny.

Republikáni se také více zaměří na účtování balíků pomoci, zejména ve světle dvou desetiletí pochybné vojenské pomoci v předchozích konfliktech, zejména v Afghánistánu, uvedli jednotlivci.

Generální inspektor ministerstva obrany nedávno oznámil nové účetní a sledovací operace na Ukrajině. Jednotlivci však uvedli, že zatím je příběh o sledování a správě zbraní především "dobrý" pro Ukrajinu, která se rychle odhodlala k sesazení úředníků obviněných z korupce.

Dodatečná kontrola by také mohla uklidnit voliče, kteří vnímají Ukrajinu jako endemicky zkorumpovanou, řekla Heinrichsová.

Někteří členové nové republikánské většiny otevřeně zpochybňují podporu Spojených států pro Ukrajinu téměř za všech okolností. Heinrichsová řekla, že zatímco populistický kontingent Republikánské strany, jak ho prosazují poslanci Matt Gaetz z Floridy., a Marjorie Taylor Greeneová z Georgie, je relativně malý, progresivní křídlo Demokratické strany, které se také vyjádřilo skepticky ohledně pokračujícího úsilí o podporu Ukrajiny je mnohem větší a v této otázce může najít společnou řeč s některými republikány.

Poukázala na dopis, který loni v létě poslalo 30 progresivních členů Sněmovny, v němž Bidena vyzývají, aby se zapojil do přímých rozhovorů s Ruskem o ukončení války. Později dopis stáhli, ale Heinrichsová říká, že to není nutně proto, že změnili názor.

"Progresivní klub se odmlčel a šel na dovolenou, protože jim vytrhli dopis...To je docela vážná frakce v Demokratické straně. Myslím, že je to něco, s čím jsme se nepotýkali: Jak se posunou vpřed v otázce Ukrajiny teď, když jsme po volbách. Chci říct, že jsou mnohem blíže populistickému křídlu [republikánů] než kdokoli jiný," řekla.

Rostoucí odpor krajní levice i krajní pravice by však mohl být ve skutečnosti darem pro ty, kteří nyní chtějí urychlit pomoc Ukrajině, zatímco podle těchto dvou osob je to stále politicky možné. Strategie Republikánů také připomene administrativě, že podpora války mezi republikánskými voliči klesá. Zatímco představitelé Bidenovy administrativy rádi říkají, že americká podpora válce bude pokračovat "tak dlouho, jak to bude nutné", Republikáni budou mnohem dychtivější vidět pokrok.

"Mám pocit, že administrativa příliš přeceňuje množství času, který má, že i členové, kteří jsou, řekněme, někde mezi obrannými jestřáby a americkými typy, chtějí vidět pokrok, chtějí vidět výsledky a nehrát na patovou situaci."

Heinrichsová argumentuje, že pomalu klesající podpora ukazuje, že Bidenova administrativa nezvládá dobře příležitost k vítězství na Ukrajině, a věří, že čím déle bude válka pokračovat, tím větší je šance, že také členové NATO budou netrpěliví a ztratí podporu mezi veřejností.

"Musíme postupovat tvrdě a rychle," řekla.

