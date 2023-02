Svět se mění, což není nic nového. Na fotce vidíte Margaret Hamiltonovou, díky které mohli astronauti odstartovat do vesmíru. Přece bychom nebránili strojům, aby všechen ten kód přechroustali a udělali za ní, vždyť je to stejné jako s pluhem na poli! Otázkou je, jak hluboko si umělou inteligenci pustíme do obýváků.

Na závěr si trochu zavěštím. Mezilidská komunikace může utrpět citelnou ránu, protože už téměř nebude důvod se na nic ptát nebo o nečem spekulovat (jistá vrstva už odříznuta byla - kdy se vás někdo naposled zeptal, kolik je hodin nebo jak se dostane na nádraží?). Myslím si, že kdo za patnáct, dvacet let nebude mít svého vlastního vytrénovanéhho "AI familiára", nebude v drtivé většině oborů konkurenceschopný, podobně jako je to dnes s člověkem bez počítače nebo telefonu. Domestikovaná AI bude modelovat naše potřeby (zvládne to lépe než my sami), chování i servírovat veškeré informace. Třeba za nás bude i volit v novém politickém zřízení "atomární mikrodemokracie". Kdo ví. Ale to už je jiný příběh...





