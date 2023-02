V Praze cyklopruhy prostě nebudou. Zajistí to Policie ČR

9. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva



V centru Prahy se dnes zoufalý cyklista pokusil na silnici vyznačit chybějící cyklopruh. Sergio Almeida, denně dojíždí do práce na kole a je už otrávený planými sliby politiků, že omezí automobilovou dopravu a budou podporovat pěší a cyklistickou dopravu, jak se zavázali v klimatickém plánu “Už tři roky žiju v Praze a radnice celou dobu mluví o humanizaci magistrály. Ve skutečnosti ale politici nemají odvahu automobilovou dopravu jakkoli omezit,” stěžuje si Almeida a dodává, že se opakovaně obracel na úřady, ale v odpovědi se dočkal jen výmluv. “Vzhledem k relativně nízkému počtu cyklistů v pražských ulicích, zejména ve srovnání s jinými západními městy, dáváme přednost systémovému rozvoji před ‘revolucí’", napsali mu úředníci v odpovědi na jednu z jeho výzev. Almeida, původem z Portugalska, se s takovou odpovědí nespokojil.

"Už příliš dlouho riskuji své zdraví a denně jezdím po nebezpečné magistrále. Bezohlední řidiči mě ohrožují rychlým předjížděním s minimálním odstupem. A policie tyto přestupky neřeší." říká Almeida a dokládá to i videi, která sdílí na Twitteru

"Déle než rok se snažím na tento problém upozornit prostřednictvím videí a příspěvků na sociálních sítích, ale nic se neděje. Moje trpělivost je u konce. Pustil jsem se do akce sám a rozhodl jsem politikům ukázat, že pro cyklopruh je na magistrále dost místa."

Akci oznámil předem policii i primátoru Hřibovi na svém Twitterovém účtu , a to je nejspíš důvod, proč ho hned po průjezdu kolem Muzea ho začal sledovat policejní vůz. O několik set metrů dál ho zastavily čtyři policejní hlídky, policisté ho legitimovali a začali zjišťovat, zda sprej opravdu použil. Následně ho policisté zajistili se slovy "We have to terminate your freedom immediately." V cele ho mohou zadržovat až 24 hodin. Není jasné, jakou dohru může tento čin mít. Křídovým sprejem se na silnici běžně vyznačují dopravní nehody, ale podle našich zákonů se to dá vyhodnotit i jako trestný čin.

Almeida věří, že veřejnost bude vyvíjet tlak na městskou radu, aby podmínky pro cyklisty zlepšila. Protestní čin, který zveřejnil na sociálních sítích , nyní vyvolává debaty mezi řidiči i cyklisty.

"Doufám, že magistrát konečně začne jednat a zajistí bezpečné a oddělené cyklopruhy pro všechny cyklisty v Praze," říká jeden z místních cyklistů. "Sergio upozorňuje na problém, který trápí každého, kdo se v Praze pohybuje bez auta - doprava ve městě vychází vstříc především řidičům aut. Přitom řidiči znečišťují pražské ovzduší a ohrožují zdraví i životy ostatních obyvatel, často jen pro své pohodlí. Beztrestně parkují na chodnících a blokují průjezd tramvají. Politici to odmítají řešit, nejspíš kvůli tomu, že se sami po městě vozí auty."

Jaký bude mít akce výsledek je zatím nejisté. Jestli nepřinese okamžitý úspěch, tak aspoň vyvolá diskuzi a ukáže na selhání politiků. Tento čin je výzvou pro další obyvatele Prahy, aby se začali aktivně zapojovat do veřejného dění a volali po změně, která přinese nejen bezpečnější, ale i udržitelnější a spravedlivější dopravu pro všechny. A sám Almeida říká, že bude ve svém úsilí pokračovat a politikům vzkazuje: Konec výmluv. Je čas, abyste začali jednat.

Jeden ze střetů s bezohlednými řidiči:

https://twitter.com/sergiowct/status/1560178542436048898?t=_Dj1xcWV6_xksi3ivKz_JA&s=19

Střet s arogantní městskou policií, která nezná dopravní předpisy:

https://twitter.com/sergiowct/status/1504386891629617155?s=20

0