Žižek: V čem je Putin Hitlerovým následníkem

8. 2. 2023

čas čtení 3 minuty

Mnozí na Západě přesně podle Putinova záměru věří, že jeho řeči o boji proti imperialismu vylučují možnost, že by se choval jako fašista. Ale ve skutečnosti to, co dělá, je přesně to, co dělali nacisté během 2. světové války, když po dobytí Evropy trvali na tom, že bojují proti britskému a francouzskému imperialismu, říká Slavoj Žižek. Mnozí na Západě přesně podle Putinova záměru věří, že jeho řeči o boji proti imperialismu vylučují možnost, že by se choval jako fašista. Ale ve skutečnosti to, co dělá, je přesně to, co dělali nacisté během 2. světové války, když po dobytí Evropy trvali na tom, že bojují proti britskému a francouzskému imperialismu,

Znovuzrození této myšlenky riskuje, že se stane základem nové neofašistické osy, v níž lidé z levice po celém světě vytvoří "antiliberální unii", jež by mohla doplnit antiliberální unie pravice - která se již zformovala.

V obsáhlém rozhovoru Žižek říká, že se obává zejména fragmentace moci v Rusku, něčeho, co sice může oslabit Putina, ale povede to ke katastrofě. A dále vzestupu ošklivé ideologie, která bude pravděpodobně pokračovat v informování o akcích Moskvy, i když bude ztrácet půdu pod nohama, stejně jako tomu bylo v případě nacistů.

"Negativní verze ruské ideologie pochází od Dugina a jeho kolegů. Je to neofašismus, který se stejně jako jeho dědeček tváří coby ‚třetí cesta‘". Ta se údajně zároveň vyhýbá přílišnému individualismu liberalismu a přílišnému kolektivismu komunismu.

Pro své stoupence, mezi něž zčásti patří i Putin, je fašismus střední cestou, která si bere to nejlepší z obou systémů, přičemž se vyhýbá nejhoršímu. Ale ve skutečnosti to končí tím, že se od každého vezme to nejhorší.

Rusko potřebuje federalismus a jeho ideální formou by byla "východní verze EU", tj. systém, ve kterém by ruská většina podporovala aspirace ostatních, spíše než aby se je snažila potlačit, a tak byla druhými považována spíše za přítele než nepřítele.

Lenin byl stěží ideálním vládcem, protože otevřel cestu k vzestupu Stalina. Byl však proti ruskému šovinismu a požadoval velkou autonomii pro národní republiky. To je z nějakého důvodu mnoha levičáky na Západě ignorováno.

"Navíc Lenin i Trockij fanaticky vystupovali proti ruské nadvládě na Ukrajině. Putin to ví, a proto neustále obviňuje Lenina jako tvůrce této země."

Pokud jde o Ukrajinu, její odpor byl pozoruhodný a hrdinský; ale jedna věc je zvláštní, říká Žižek: "Ukrajina nezmobilizovala levici ve své vlastní zemi. Její vládci nadále spoléhají na pravicové liberály a konzervativce, kteří je budou stále častěji zrazovat. Například v USA plánují Republikáni omezit vojenskou pomoc Ukrajině."

"Když začala válka, mnoho mých pokrokových přátel tajně doufalo v rychlé ruské vítězství. Řekli: ‚ano, bude to strašné, budeme určitou dobu protestovat, ale na druhou stranu všechno rychle skončí‘. Ukrajinský odpor velmi mnoho lidí na Západě překvapil."

Ti, kterým záleží na demokracii a svobodě, by měli otevřeně říci, že Ukrajinci tím, jak dlouhodobě vzdorují Putinovi, pomáhají Rusku k demokratizaci.

Příliš mnoho levičáků na Západě to nemůže udělat, neboť se ocitli v pasti starého levicového názoru, že jestliže se EU, USA a NATO do něčeho zapletou, člověk musí být automaticky proti. To však není pravda, mýlí se.

"Pro mě to, že po více než roce odpor Ukrajiny pokračuje, je skutečný zázrak." Kriticky důležité zůstává, zda Ukrajina přežije jako nezávislý stát. To bude nakonec užitečné i pro samotné Rusko.

Celý článek v ruštině: ZDE

