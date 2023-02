Ruská agrese na Ukrajině: Podle ukrajinského prezidenta je situace na východě země "velmi složitá"

5. 2. 2023

- Volodymyr Zelenskij sděluje, že Rusko nasazuje další vojáky do bitvy o Bachmut a další města v Doněcké oblasti



Situace na východní frontě je nyní "velmi obtížná", říká Zelenskij



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu prohlásil, že situace na frontách na východě země se zhoršuje a Rusko do boje nasazuje stále více vojáků.



Kreml po měsících neúspěchů usiluje o výrazné vítězství na bojišti, přičemž ruské síly se snaží uzavřít sevření města Bachmut a bojují o kontrolu nad nedalekou hlavní zásobovací trasou pro ukrajinské síly.



Ruské jednotky se rovněž snaží dobýt uhelné město Vuhledar, ležící asi 120 km jihozápadně od Bachmutu, ve východní části Doněcké oblasti.



- Ekonomická akademie v Charkově. Žádné vojenské objekty v okolí:

Instead of a thousand words.



Kharkiv State Academy of Municipal Economy after a Russian rocket strike.



No military objects nearby.



📷: Kharkiv Prosecutor's office pic.twitter.com/ZaLT3UK0Ji — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 5, 2023





- Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljar během soboty na Telegramu napsala, že ruské snahy o prolomení obrany v Bachmutu a Lymanu selhaly. Lyman, který leží severně od Bachmutu, osvobodily ukrajinské síly v říjnu. "Tento týden ruské okupační síly vrhly veškeré své úsilí na prolomení naší obrany a obklíčení Bachmutu a zahájily mohutnou ofenzívu v sektoru Lyman," uvedla Maljarová. "Ale díky houževnatosti našich vojáků se jim to nepodařilo." Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil denně hlásí četné bojové střety v oblasti a moskevští vojenští blogeři tvrdí, že podél fronty došlo k řadě neověřených ruských úspěchů.

- Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljar během soboty na Telegramu napsala, že ruské snahy o prolomení obrany v Bachmutu a Lymanu selhaly. Lyman, který leží severně od Bachmutu, osvobodily ukrajinské síly v říjnu. "Tento týden ruské okupační síly vrhly veškeré své úsilí na prolomení naší obrany a obklíčení Bachmutu a zahájily mohutnou ofenzívu v sektoru Lyman," uvedla Maljarová. "Ale díky houževnatosti našich vojáků se jim to nepodařilo." Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil denně hlásí četné bojové střety v oblasti a moskevští vojenští blogeři tvrdí, že podél fronty došlo k řadě neověřených ruských úspěchů.





- Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov bude pravděpodobně příští týden odvolán ze své funkce, informoval v neděli ukrajinský deník Ukrajinska pravda s odvoláním na vládní a vojenské zdroje.

"Nevedl jsem žádné rozhovory o svém odstoupení z této funkce," řekl Reznikov údajně listu Ukrajinska pravda.

Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov will likely be dismissed from his ministerial post next week, Ukrainian news outlet Ukrainska Pravda reported on Feb. 5, citing government and military sources.https://t.co/B1n2aFvP57 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 5, 2023









"Stejně jako všichni autoritářští vládci, i Putin reaguje pouze na sílu svých oponentů. Loni v prosinci odmítl desetibodový mírový plán Volodymyra Zelenského. Proto Velká Británie a přátelé Ukrajiny dělají vše pro to, aby Ukrajině přinesli úspěch na bojišti. A proto jsem rád, že se Německo a USA připojují ke Spojenému království a posílají Ukrajincům tanky. Poskytnout Ukrajincům nástroje, které potřebují k dokončení práce, je nejrychlejší - a vlastně jediná - cesta k míru.

- Portugalsko se stalo nejnovější zemí, která oznámila, že na Ukrajinu vyšle tanky Leopard 2, uvedl premiér António Costa. Byla provedena inventura jeho zásob a Lisabon požádal Německo o součástky, které by pomohly s jejich opravou, aby mohly být nasazeny na Ukrajině.

- Počet ruských vojáků v okolí města Mariupol se podle poradce starosty města zvýšil asi o 10 000 až 15 000. Petro Andriuščenko na Telegramu napsal, že to znamená, že celkový počet vojáků je nyní asi 30 000. Jsou rozmístěni ve vesnicích v okrese.



Jeho pravděpodobným nástupcem se má stát Kyrylo Budanov, šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR, uvedly zdroje.Nejmenovaný zdroj listu Kyiv Independent potvrdil, že Reznikov bude velmi pravděpodobně v nejbližší době nahrazen.Reznikov by mohl být jmenován do nové funkce ministra spravedlnosti, neboť "nikdo v prezidentské kanceláři nepochybuje" o tom, že by Reznikov měl ve vládě zůstat, uvádí se v článku listu Ukrajinska pravda.uvedl britský ministr zahraničí James Cleverly v článku zveřejněném v neděli.Cleverly napsal v deníku Times of Malta před úterní návštěvou středomořského ostrova, který na začátku února převzal předsednictví v Radě bezpečnosti OSN:Podle regionálních gubernátorů a úředníků bylo zabito nejméně pět civilistů a 12 jich bylo zraněno, uvádí Kyiv Independent."Dnes jsem podepsal příslušné dokumenty, abych učinil další krok k ochraně a očištění našeho státu od těch, kteří jsou na straně agresora," řekl Zelenskyj během svého sobotního nočního videopřání.Nechtěl uvést jména, ale uvedl, že mají dvojí ruské občanství.Podle ukrajinských státních médií je na seznamu několik vrcholných politiků z úřadu Viktora Janukovyče, který byl proruským ukrajinským prezidentem od roku 2010 až do svého odvolání z funkce v roce 2014.Na seznamu se ocitli Dmytro Tabačnyk, bývalý ministr školství a vědy, Andrij Kljujev, bývalý vicepremiér a šéf Janukovyčovy administrativy, a Vitalij Zacharčenko, bývalý ministr vnitra, uvedla tisková agentura RBC-Ukrajina.Od začátku ruské invaze před rokem Ukrajina zbavila řadu lidí ukrajinského občanství a uvalila sankce na stovky ruských a běloruských osob a firem.Jevgenij Prigožin, zakladatel a šéf skupiny Wagner, uvedl, že ukrajinské síly neustupují. Prigožin odmítl zprávy ruských médií, že ukrajinské jednotky Bachmut opouštějí. "Ukrajinské síly nikam neustupují. Bojují do posledního dechu," řekl.Bývalý premiér Naftali Bennett se v prvních týdnech války stal nepravděpodobným prostředníkem a jako jeden z mála západních představitelů se během války setkal s prezidentem Vladimirem Putinem při své rychlé cestě do Moskvy loni v březnu.Ačkoli Bennettovo zprostředkovatelské úsilí zřejmě příliš nepřispělo k ukončení krveprolití, které trvá dodnes, jeho výroky v rozhovoru zveřejněném v sobotu pozdě večer na internetu vrhají světlo na zákulisní diplomacii a naléhavé snahy, které probíhaly ve snaze konflikt v jeho prvních dnech urychleně ukončit.V pětihodinovém rozhovoru, který se dotýkal i řady dalších témat, se Bennett podle svých slov Putina zeptal, zda má v úmyslu zabít ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského"Zeptal jsem se 'co to má znamenat? Chystáte se zabít Zelenského?" Odpověděl: 'Nezabiju Zelenského'. Pak jsem mu řekl: 'Musím tomu rozumět tak, že mi dáváte slovo, že Zelenského nezabijete'. Řekl: 'Nezabiju Zelenského'."Bennett uvedl, že poté Zelenskému zavolal, aby ho informoval o Putinově slibu."Poslouchetej, přišel jsem ze schůzky, on vás nezabije." Zeptal se: 'Jste si jistý? Odpověděl jsem: 'Na 100 % vás nezabije'."Olaf Scholz v rozhovoru pro Bild am Sonntag uvedl, že Vladimir Putin "v telefonických rozhovorech s ruským prezidentem nevyhrožoval ani mně, ani Německu".Bývalý britský premiér Boris Johnson v rozhovoru pro dokument BBC na začátku tohoto týdne uvedl, že mu ruský vůdce vyhrožoval raketovým úderem, který by "trval jen minutu". Kreml řekl, že Johnson lže.Německý kancléř uvedl, že z rozhovorů, které vedl s Putinem, je zřejmé, že mají velmi odlišné názory na válku na Ukrajině"Dávám Putinovi jasně najevo, že Rusko nese za válku výhradní odpovědnost," řekl Scholz."Rusko bezdůvodně napadlo svého souseda, aby získalo části Ukrajiny nebo celou zemi pod svou kontrolu."Protože podle názoru Německa Rusko svým jednáním porušilo evropský mírový rámec, poskytuje Ukrajině finanční, humanitární a vojenskou pomoc, dodal."V tomto bodě panuje shoda," řekl Scholz v rozhovoru pro týdeník Bild am Sonntag.Západní spojenci Ukrajiny se zavázali vyzbrojit ji přesnými raketami a raketovými systémy a také tanky,Ruský prezident Vladimir Putin přirovnal intervenci zemí, jako je Německo, k bojům svého národa za druhé světové války.Scholz však toto srovnání odmítl."[Putinova] slova jsou součástí řady absurdních historických srovnání, kterými ospravedlňuje svůj útok na Ukrajinu," řekl. "Nic však tuto válku neospravedlňuje."Spolu s našimi spojenci dodáváme Ukrajině bojové tanky, aby se mohla bránit. Pečlivě jsme zvažovali každou dodávku zbraní, a to v úzké koordinaci s našimi spojenci, počínaje Amerikou.""V Ruské federaci se šíří informace o údajném obsazení Bilohorivky a odsunu našich lidí odtamtud," řekl Haidai v neděli v národním vysílání."Naše jednotky zůstávají na svých pozicích, Bilohorivku nikdo neobsadil, nikdo tam nevstoupil, žádný nepřítel tam není."Někteří Moskvou dosazení představitelé a proruští vojenští blogeři nedávno tvrdili, že Rusko postupuje směrem k Bilohorivce, poslední části Luhanska - severní části Donbasu - držené ukrajinskými silami."Počet ruských útoků se ... zvýšil, ale všechny byly odraženy našimi jednotkami, které zůstávají na svých pozicích.""V průběhu minulého týdne Rusko pokračovalo v malých pokrocích ve snaze obklíčit donbaské město Bachmut," uvedlo v neděli na Twitteru ministerstvo obrany."Silnice M03 a H32 - dvě hlavní cesty do města pro ukrajinské obránce - jsou nyní pravděpodobně obě ohroženy přímou palbou v důsledku ruského postupu. Začátkem týdne se Wagnerovy polovojenské jednotky s vysokou pravděpodobností zmocnily podřízené trasy, která spojuje Bachmut s městem Siversk. Zatímco ukrajinským silám zůstává k dispozici více alternativních zásobovacích tras přes území, Bachmut je stále více izolován."Dvě ruské rakety zasáhly centrum Charkova na severovýchodě Ukrajiny, přičemž jedna z raket zasáhla obytnou budovu, uvedl v neděli podle agentury Reuters starosta města."V tuto chvíli je známo, že v jedné z obytných budov hoří a je jedna zraněná osoba," uvedl Ihor Těrechov.Charkovský gubernátor Oleh Synehubov uvedl: "Byl zasažen obytný dům v centru města. Vypukl požár. Zatím jsou známy tři oběti: 54letá žena a dva muži ve věku 51 a 55 let."Dodal, že žena byla hospitalizována se střepinovým zraněním.r.Dodal, že peníze budou pocházet z majetku zabaveného ruskému oligarchovi Konstantinu Malofejevovi po jeho dubnovém obvinění z údajného obcházení sankcí.Bez proudu je půl milionu lidí a úředníci varovali, že oprava může trvat týdny. Vláda uvedla, že se obrátí s žádostí o pomoc na Turecko, a nařídila, aby byly do města odeslány zásoby vysokovýkonných generátorů ministerstva energetiky., uvedl generální prokurátor země v rozhovoru pro noviny zveřejněném v sobotu a dodal, že vidí potřebu soudního procesu na mezinárodní úrovni. Uvedl, že množství důkazů se pohybuje v "trojciferném" rozsahu.Oba byli minulý měsíc zabiti na Ukrajině. Celkem 116 ukrajinských vojáků se po zajetí vrátilo domů, přičemž 63 jich bylo posláno zpět do Ruska.