Německo debatuje o znovuzavedení povinné vojenské služby

6. 2. 2023

Téměř rok po začátku pokračovací války na Ukrajině Bundeswehr stále postrádá vojenské vybavení a kvalifikovaný personál. Znovu se rozhořela debata, zda by všeobecná branná povinnost mohla pomoci problémy vyřešit, upozorňuje Oliver Pieper.

Téměř rok poté, co Rusko zahájilo pokračovací válku s Ukrajinou, začala v Německu známá diskuse: Měla by být znovu zavedena povinná vojenská služba? Některé země, například Lotyšsko, ji nedávno znovu zavedly a německý ministr obrany Boris Pistorius vyvolal debatu, když na začátku tohoto týdne prohlásil: "Byla chyba pozastavit povinnou vojenskou službu."

Článek 12a německého základního zákona zní: "Muži mohou být povinni sloužit v ozbrojených silách, ve Spolkové pohraniční stráži nebo v jednotce civilní obrany od 18 let."

A až do roku 2011 byli němečtí muži ve věku od 18 do 27 let povinni buď sloužit v národní armádě, Bundeswehru, nebo vykonávat po omezenou dobu alternativní službu v civilních oblastech, jako je nouzové řízení nebo lékařská péče.

Všeobecná branná povinnost byla zrušena v roce 2011 s cílem profesionalizovat armádu a snížit velikost Bundeswehru. Nyní se německá armáda skládá pouze z vojáků z povolání a dlouhodobých smluvních vojáků.

Patrick Sensburg, poslanec středopravé Křesťanskodemokratické unie (CDU), si také stále myslí, že zrušení povinné vojenské služby byla chyba. 24. března 2011 jako jediný ze své strany, která byla v té době u moci, hlasoval proti pozastavení.

O dvanáct let později už není plukovník v záloze jediný, kdo takto uvažuje.

"Není dost dobré, když můžeme bránit pouze jeden nebo dva státy s Bundeswehrem, který je příliš malý a příliš špatně vybavený," navrhuje Sensburg. "Samozřejmě, odvody stojí peníze, národní obrana stojí peníze. To je rozhodnutí, které musíme učinit politicky: Chceme být schopni bránit naši zemi?"

Od odvodů k armádě dobrovolníků

Během posledních dvou desetiletí se Bundeswehr zmenšil z více než 317 000 vojáků na něco málo přes 183 000. Sensburg je přesvědčen, že tento počet spolu s přibližně 100 000 záložníky není pro případ nouze dostačující. A dobrovolná vojenská služba není natolik atraktivní, aby podstatně zvýšila počty Bundeswehru.

"Nepotřebujeme jen superspecialisty, nepotřebujeme jen speciální jednotky KSK, potřebujeme také určitou masu vojáků, abychom byli schopni zajistit obranu státu," říká Sensburg, který stojí v čele sdružení záložníků. "Německo potřebuje silnou armádu, která je dobře vycvičená, ale má také mnoho záložníků ze všech společenských vrstev. Ale to můžeme zajistit pouze tehdy, pokud budeme mít povinnou vojenskou službu."

Žádná rychlá náprava

Německý ministr obrany ve svém rozhovoru pro národní noviny Süddeutsche Zeitung připustil, že povinná vojenská služba Německu v příštích dvou nebo třech letech vůbec nepomůže. Pistorius, který sám sloužil v 80. letech v armádě jako branec, se ale domnívá, že o výhodách povinné vojenské služby musí opět proběhnout otevřená diskuse.

Mluvčí německého ministerstva obrany v reakci na dotaz DW uvedla:

"Ministerstvo obrany v současné době neplánuje znovuzavedení branné povinnosti. Bundeswehr je dnes velmi odlišná síla od toho, co bylo před deseti lety nebo ještě dříve. Máme různé úkoly, které vyžadují dobře vycvičený a specializovaný personál. Máme různé struktury a jiná je operační realita. A my jsme posledních 20 let otevřeli naše ozbrojené síly ženám."

Pokračuje: "Bývalý formát povinné vojenské služby by v současných strukturách nebylo možné zavést a představoval by dodatečnou zátěž. Samotný nábor, výcvik a ubytování branců by vedly ke značné potřebě investic."

V zásadě podle spolkového ministerstva obrany "V případě napětí nebo obrany by mohlo být povoláno až 60 000 záložníků. Bundeswehr je tak schopen plnit své úkoly v národní a alianční obraně společně s ozbrojenými silami našich partnerů v NATO." Pouhá 'teoretická diskuse?'

Pro komisařku pro obranu Evu Höglovou je debata o povinné vojenské službě proto "teoretickou debatou" a ministr financí Christian Lindner, který stojí v čele neoliberálních Svobodných demokratů (FDP), nejmenší strany v trojkoaliční vládě, ji smetl jako "diskusi o přeludech".

"Tato debata o povinné vojenské službě se tu a tam objevuje, ale se současnou realitou to nemá moc společného," říká poslanec Wolfgang Hellmich. Stejně jako ministr obrany Boris Pistorius je členem středolevých sociálních demokratů (SPD). "Znamenalo by to, že by se musely investovat miliardy do zavedení nebo opětovného zřízení struktur, které jsou všechny pryč," říká Hellmich DW.

Hellmich je členem výboru pro obranu německého Bundestagu. Stejně jako Sensburg a Pistorius si myslí, že pozastavení odvodů bylo velká chyba.

Ale o dvanáct let později kritici tvrdí, že neexistuje žádný dobrý důvod pro jejich opětovné zavedení: Neexistují žádné okresní úřady pro lékařské prohlídky, žádné vojenské vybavení pro výcvik branců a žádní instruktoři, kteří by to dělali. Neexistuje žádný plán, jak zavést vojenskou službu pro zhruba 700 000 mladých mužů a žen, kteří každý rok dovrší 18 let a pak by museli sloužit. A restartování odvodového aparátu by vyžadovalo dvouciferné miliardy příspěvků.

Dobrovolná služba se musí stát atraktivnější

Místo plýtvání drahocenným časem na znovuzavedení povinné vojenské služby se Německo musí zaměřit na nábor profesionálů s širokým spektrem know-how, říká Hellmich. "Nemáme problém s náborem důstojníků a důstojnických kandidátů, máme problém obsadit místa v technických službách. Tedy všude tam, kde jde o logistické zásobování vojáků, datové inženýrství a kybernetickou bezpečnost."

A Bundeswehr má v roce 2023 stále obrovský problém s diverzitou. Pouze jeden z osmi vojáků je žena. Hellmich je členem Parlamentního shromáždění NATO a během nedávné návštěvy Norska navštívil rotu speciálních sil, která byla složena výhradně z žen – což by v současnosti v Německu nebylo možné, řekl.

"Musíme se intenzivněji zabývat otázkou náboru personálu," uzavírá obranný politik. Musíme přemýšlet o tom, jak přimět více lidí, aby sloužili v Bundeswehru. Musíme zatraktivnit dobrovolnou službu, abychom oslovili lidi, kdo pak v Bundeswehru zůstanou. Ale povinná vojenská služba by v tuto chvíli nepomohla ani trochu.“

Zdroj v němčině: ZDE

