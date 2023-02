Ruská agrese na Ukrajině: Rusko nemá dostatek munice a jednotek pro úspěšnou ofenzívu, sděluje Velká Británie

7. 2. 2023

Britské ministerstvo obrany konstatuje, že Moskva bude požadovat rozsáhlé zálohy, ale velké změny jsou v příštích týdnech nepravděpodobné



- Rusku chybí munice a jednotky pro úspěšné ofenzívy, sděluje Velká Británie



Rusko nyní téměř jistě postrádá munici a manévrové jednotky potřebné pro úspěšné ofenzívy, sděluje britské ministerstvo obrany.



Podle nejnovější aktualizace zpravodajských informací britského ministerstva obrany bude Moskva i nadále požadovat rozsáhlé zálohy, ale je nadále nepravděpodobné, že by Rusko mohlo v nadcházejících týdnech vybudovat síly potřebné k tomu, aby výrazně ovlivnilo výsledek války.



Aktualizace přichází v době, kdy Rusko přesunuje na východní Ukrajinu posily před novou ofenzívou, která by mohla začít příští týden.



V aktualizaci britského ministerstva obrany se uvádí:



Ruským silám se podařilo získat pouze několik set metrů území za týden. Je to téměř jistě proto, že Rusku nyní chybí munice a manévrovací jednotky potřebné pro úspěšnou ofenzívu. Vyšší velitelé pravděpodobně kvůli politickému a profesnímu tlaku vytvářejí plány, které zamýšlejí používat nedostatečně obsazené a nezkušené jednotky k dosažení nereálných cílů.



Podle aktualizace je vysoce pravděpodobné, že se Rusko pokouší obnovit ofenzivní operace na Ukrajině, a to téměř jistě s cílem dobýt zbývající části Doněcké oblasti držené Ukrajinci.

- "Ruka Washingtonu!"



Mezi představiteli EU vypukly výčitky poté, co došlo k úniku informací o možné návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bruselu, což vyvolalo obavy o jeho bezpečnost.



Od ruské invaze loni v únoru opustil Ukrajinu pouze jednou: v prosinci nečekaně navštívil Washington, kde vystoupil na společném zasedání amerického Kongresu a vyzval k větší vojenské podpoře. Tato cesta byla plánována v přísném utajení kvůli obavám o jeho bezpečnost, ačkoli podrobnosti unikly den předtím.



Andrej Kostin, generální ředitel VTB, druhé největší ruské banky, obvinil sankce ze ztrát za celý rok 2022 a přiznal, jak západní sankce ochromily část ruského finančního sektoru.



"Západní země zablokovaly několika velkým ruským bankám přístup do mezinárodního platebního systému Swift krátce poté, co Moskva 24. února loňského roku vyslala na Ukrajinu desítky tisíc vojáků, a dominantní věřitelé Sberbank a VTB byli nuceni ukončit činnost ve velké části Evropy.



Sankční kladivo dopadlo na VTB dříve než na většinu domácích konkurentů, a protože je banka silně exponovaná na mezinárodních trzích a více než 20 % jejího úvěrového portfolia je v cizích měnách, stala se jednou z více než 100 ztrátových věřitelů, protože zisky sektoru se v roce 2022 propadly přibližně o 90 %.



Kostin v rozhovoru pro státní televizní kanál Rossija 24 uvedl, že se bance podařilo zvýšit portfolio retailových a podnikových úvěrů, ale že veškeré ztráty věřitele způsobily sankce.



"Hlavní věc, na které jsme utrpěli ztráty, je, že od 24. února do 10. března, než byla přijata rozhodnutí o omezení vydávání prostředků v cizí měně obyvatelstvu, bylo z našich účtů staženo 26 miliard dolarů," řekl Kostin.



"Kapitálové kontroly zavedené v únoru a březnu loňského roku zahrnovaly zákaz nákupu hotovostních dolarů a eur, protože vkladatelé spěšně vybírali prostředky a Moskva se snažila získat zpět část kontroly na devizovém trhu."



- Ukrajina do loňského listopadu stáhla ze svých knihoven 19 milionů výtisků knih, které pocházely buď ze sovětské éry, nebo byly v ruštině, uvedl jeden z vysoce postavených zákonodárců.





- Ukrajinci na východě země se připravují na ruský útok: New York Times



Zatímco Rusko před novou ofenzívou přisunuje na východní Ukrajinu posily, New York Times píše, jak to pociťují města a vesnice podél stovek kilometrů východní fronty.



Vyčerpaní ukrajinští vojáci si stěžují, že nyní čelí přesile, a to ještě předtím, než Rusko nasadilo většinu ze svých zhruba 200 000 nově mobilizovaných vojáků. Lékaři v nemocnicích hovoří o rostoucích ztrátách, snaží se pečovat o bojovníky s hrůznými zraněními.



Civilisté, kteří stojí v cestě plánovanému postupu Ruska, opět stojí před mučivým rozhodnutím, zda odejít, nebo zůstat a přečkat nadcházející pohromu.



Kdy a kde nová ofenzíva začne naplno, zatím není jasné, ale ukrajinští představitelé jsou vážně znepokojeni. Ukrajinská armáda se před válkou vzepřela hrozivým odhadům, zmařila počáteční snahy Ruska o obsazení hlavního města Kyjeva a nakonec zahnala ruské síly zpět na severovýchod a jih.



Ruská armáda však stále přichází. Právě teď dokončují výcvik a vstupují do terénu nově mobilizované jednotky, které čítají tolik vojáků, kolik se jich loni zúčastnilo první invaze.





- Rusko přisunuje na východní Ukrajinu posily před novou ofenzívou, která by mohla začít příští týden na frontě, kde se již několik měsíců vedou neúprosné boje, uvádí agentura Reuters s odvoláním na ukrajinského gubernátora.



"Vidíme, že je naším směrem nasazováno stále více [ruských] záloh, vidíme, že je přiváženo více techniky ... ," řekl Serhij Hajdaj, ukrajinský gubernátor provincie okupované převážně Ruskem.



"Přivážejí munici, která se používá jinak než dříve - už to není nepřetržité ostřelování. Pomalu začínají šetřit, připravují se na novou ofenzívu," řekl Haidaj ukrajinské televizi.



"Shromáždění zásob jim bude nejspíš trvat deset dní. Po 15. únoru můžeme [tuto ofenzívu] očekávat kdykoli."



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že personální změny na hranicích a na frontě posílí vojenské úsilí Ukrajiny uprostřed nejistoty ohledně budoucnosti jeho ministra obrany. "Posilujeme naše řídící pozice," řekl Zelenskij ve svém pondělním večerním projevu. "V řadě regionů, zejména na hranicích nebo na frontě, jmenujeme vedoucí pracovníky s vojenskými zkušenostmi. Ty, kteří se mohou ukázat jako nejefektivnější při obraně proti existujícím hrozbám."



- EU se připravuje na možnou Zelenského čtvrteční návštěvu Bruselu, kde se setká s vedoucími představiteli bloku a vystoupí v parlamentu. Šéf Evropské rady Charles Michel pozval Zelenského k účasti na "budoucím summitu" 27 zemí EU, uvedl v pondělí jeho mluvčí. Zelenskij byl pozván "k osobní účasti", uvedl mluvčí a dodal, že z bezpečnostních důvodů "nebudou poskytnuty žádné další informace".



- Rusko podniklo během 24 hodin pět raketových a 12 leteckých útoků a 36 ostřelovacích útoků, přičemž zasáhlo jižní cíle, například Cherson, uvedly v pondělí večer ukrajinské ozbrojené síly.



- Ukrajinská letadla rovněž podnikla devět úderů na soustředění ruských sil a dvě protiletadlové pozice.



- V okolí města Bachmut a nedalekých měst Soledar a Vuhledar pokračovaly několik týdnů trvající intenzivní boje, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. Ukrajina v pondělí večer uvedla, že ruské síly použily v Bachmutu v uplynulých 24 hodinách tankovou, minometnou a dělostřeleckou palbu. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že Rusko pokračuje v malých pokrocích ve svém úsilí o obklíčení Bachmutu. "Zatímco ukrajinským silám zůstává k dispozici více alternativních zásobovacích tras přes území, Bachmut je stále více izolován."



Zdroj v angličtině ZDE

