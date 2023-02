Zemětřesení v Turecku a v Sýrii: Počet mrtvých přesáhl 5000 a očekává se, že se bude zvyšovat

7. 2. 2023

čas čtení 12 minut





WHO konstatuje, že počet mrtvých by mohl překročit 20 000





- Celkový počet obětí v Turecku a Sýrii přesáhl 5 000



Turecký viceprezident uvedl, že počet obětí zemětřesení v zemi nyní činí 3 419, informuje agentura Reuters. Celkový oficiální počet obětí v Turecku, Sýrii a v oblastech ovládaných povstalci tak dosáhl 5 021.



- Turecká policie v úterý uvedla, že po zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály na jihu Turecka zadržela čtyři osoby kvůli "provokativním" příspěvkům na sociálních sítích.



Čtyři osoby byly zadrženy poté, co policisté našli účty, které sdílely "provokativní příspěvky s cílem vyvolat strach a paniku", uvedla policie.



Dodala, že probíhá širší vyšetřování účtů na sociálních sítích, ale neposkytla žádné informace o obsahu příspěvků, informovala agentura France-Presse.



Turecké sociální sítě se zaplnily příspěvky lidí, kteří si stěžují na nedostatečné pátrací a záchranné akce ve své oblasti, zejména v Hatay.



- Zemětřesení o síle 5,7 stupně Richterovy škály zasáhlo v úterý východní Turecko, uvedlo Evropské středomořské seismologické centrum (EMSC).



Podle agentury Reuters středisko uvedlo, že zemětřesení bylo v hloubce 46 km.



Seismologové očekávají, že po včerejších dvou silných otřesech dojde k sérii následných otřesů. Přestože jsou méně silné než první událost, představují riziko pro záchranáře a mohly by vyvolat další zřícení budov, které již byly oslabeny včerejšími otřesy.

https://twitter.com/msk “Je mi zima, vsude jsou sutiny, je tu i muj bratr. Prosim, neopoustej me.” https://t.co/VXSurbBoAq — Matěj Skalický (@mskalick) February 7, 2023 Turecký viceprezident uvedl, že počet obětí zemětřesení v zemi nyní činí 3 419, informuje agentura Reuters. Celkový oficiální počet obětí v Turecku, Sýrii a v oblastech ovládaných povstalci tak dosáhl 5 021.Čtyři osoby byly zadrženy poté, co policisté našli účty, které sdílely "provokativní příspěvky s cílem vyvolat strach a paniku", uvedla policie.Dodala, že probíhá širší vyšetřování účtů na sociálních sítích, ale neposkytla žádné informace o obsahu příspěvků, informovala agentura France-Presse.Turecké sociální sítě se zaplnily příspěvky lidí, kteří si stěžují na nedostatečné pátrací a záchranné akce ve své oblasti, zejména v Hatay.uvedlo Evropské středomořské seismologické centrum (EMSC).Podle agentury Reuters středisko uvedlo, že zemětřesení bylo v hloubce 46 km.

- Do pátracích a záchranných prací v Turecku je zapojeno 24 400 lidí, potvrzeno je 5 775 zřícených budov.



Turecko nasadilo do oblasti zemětřesení více než 24 400 pátracích a záchranných pracovníků a potvrdilo, že se zřítilo 5 775 budov.



Očekává se, že počet pracovníků se s příchodem dalších lidí zvýší, i když zimní podmínky jejich nasazení ztěžují, uvedl v úterý představitel agentury pro řešení katastrof Orhan Tatar.



Podle agentury Associated Press Tatar uvedl, že jeho agentura obdržela 11 342 hlášení o zřícených budovách, ale pouze 5 775 z nich bylo potvrzeno.



Dodal, že asi 55 vrtulníků uskutečnilo 154 letů za účelem přepravy nouzové pomoci a asi 85 nákladních automobilů rozváží potraviny.



"V regionu nadále přetrvávají nepříznivé povětrnostní podmínky. Proto může být čas od času obtížné dopravit tyto pátrací a záchranné týmy do regionu," dodal. Teploty přes noc v zemětřesením postiženém městě Gaziantep klesly na -5C (23F).



- Po dvou smrtících zemětřeseních a sérii následných otřesů v sousedním Turecku zahynulo ve vládou ovládaných oblastech v Sýrii nejméně 812 lidí, uvedla v úterý státní tisková agentura Sana.



Sana uvedla, že nejméně 1 449 lidí bylo zraněno v provinciích Aleppo, Latákíja, Hamá, Idlib a Tartus.



Agentura Reuters rovněž uvádí, že počet mrtvých udávaný osobami působícími v oblastech ovládaných syrskými povstalci vzrostl na 790 s varováním, že se bude "dramaticky" zvyšovat.





- Turci na internetu stále častěji vyjadřovali svůj hněv nad podle nich nedbalou reakcí na mimořádné události v nejjižnější provincii Hatay a mnozí si stěžovali, že se do oblasti nedostaly záchranné složky. V Hatay zemětřesení srovnalo se zemí několik vládních budov včetně místní pobočky turecké agentury pro pomoc při katastrofách AFAD.



"Jsem tak rozzlobený," řekl analytik Gönül Tol z Blízkovýchodního institutu ve Washingtonu. "V Hatay nejsou žádné záchranné týmy tureckého úřadu pro řešení katastrof a mimořádných událostí. Lidé se snaží vyhrabat své blízké uvězněné pod sutinami. Je zima, prší, nejde elektřina. Jeden člen rodiny je uvězněn pod těžkou betonovou deskou a hodiny čeká na záchranáře."



Někteří turečtí civilisté se stále častěji ujímají pomoci. Pětadvacetiletá zdravotní sestra Nihal Atasoyová promluvila, když čekala na let do Adany poté, co se rozhodla dobrovolně zapojit do záchranných prací.



"Bydlela jsem v Osmaniye, ale když jsem volala, nemohla jsem se tam v hodinách po zemětřesení dovolat svým přátelům. Když jsem se jim konečně dovolala, říkali věci jako 'můj dům je v troskách'. Tak jsem se rozhodla, že se přihlásím jako dobrovolnice, protože normálně pracuji na jednotce intenzivní péče," řekla. "Upřímně řečeno, nevím, co mě čeká, až se dostanu do Adany, jestli se budu snažit zachraňovat lidi uvězněné pod sutinami, nebo pracovat v nemocnici jako zdravotní sestra."





- Agentura Associated Press informuje, že požár v přístavu İskenderun u Středozemního moře pokračuje již druhým dnem. Televizní záběry ukázaly hustý černý dým stoupající z hořících kontejnerů, které se při pondělních otřesech převrátily. Turecká státní tisková agentura Anadolu uvedla, že snahám o uhašení požáru pomáhá plavidlo turecké pobřežní stráže.



- První zemětřesení se odehrálo na východoanatolském zlomu - na hranici mezi anatolskou, africkou a arabskou deskou v zemské kůře. Přestože od zemětřesení, které by na tomto zlomu způsobilo takovou spoušť, uplynulo již více než sto let, v posledních 25 letech zde došlo k řadě menších zemětřesení a oblast byla považována za vážně ohroženou něčím horším.



I v posledních letech docházelo na celém světě k zemětřesením s větší silou než toto, ale to samo o sobě není dostatečným měřítkem dopadu: rozhodující pro zdejší ničivé následky byla poloha zemětřesení v blízkosti velkých populačních center a to, jak blízko zemského povrchu udeřilo.



Hluboké zemětřesení se odehrává v hloubce 300 až 700 km. Toto zemětřesení bylo velmi mělké - asi 17 km pod povrchem - což znamená, že bylo cítit silněji a v širší oblasti nad zemí.



Tento dopad byl zesílen následným otřesem o síle 7,5 stupně - na jiném zlomu vzdáleném 100 km a mnohem větším v porovnání s původním zemětřesením, než bývají následné otřesy. Magnituda zemětřesení se měří na logaritmické stupnici, což znamená, že tento následný otřes uvolnil jen asi třetinu energie prvního otřesu, i když jsou čísla blízká - ale tím, že zasáhl budovy již vážně poškozené původním zemětřesením, značně zesílil původní škody a ohrozil mnoho záchranářů.



- Do Turecka a Sýrie se sjely mezinárodní záchranné mise poté, co jedno z nejsilnějších zemětřesení v regionu za posledních nejméně sto let zanechalo více než 4 800 mrtvých, tisíce zraněných a neznámý počet lidí uvězněných v sutinách. Ranní zemětřesení a desítky následných otřesů strhly v Turecku celé obytné bloky a způsobily další zkázu v syrských komunitách, které již byly zničeny více než desetiletou válkou.



- První zemětřesení udeřilo v době, kdy lidé spali, a mělo sílu 7,8 stupně, což z něj činí jedno z nejsilnějších v regionu nejméně za posledních sto let. Bylo cítit až na Kypru a v Káhiře. Evropské středomořské seismologické centrum (EMSC) uvedlo, že podle předběžných údajů měl druhý silný otřes sílu 7,7 stupně a jeho ohnisko bylo 67 km severovýchodně od tureckého Kahramanmaraşe v hloubce 2 km.



- Podle Orhana Tatara, úředníka tureckého úřadu pro řešení katastrof, bylo v 10 provinciích zachráněno více než 7 800 lidí.



- Syrská opozice uvedla, že "stovky rodin" jsou stále uvězněny pod sutinami. Čas na záchranu stovek rodin, které jsou stále uvězněny pod troskami zničených budov po ničivém zemětřesení z tohoto týdne, se krátí, uvedl v úterý šéf syrské opozicí řízené civilní obrany.



- Když v roce 1999 zasáhlo zemětřesení podobné síly hustě osídlenou oblast východní části Marmarského moře nedaleko Istanbulu, zahynulo při něm více než 17 000 lidí.



- Počet obětí by se mohl zvýšit na více než 20 000 osob, uvedla Catherine Smallwoodová, vedoucí pracovnice Světové zdravotnické organizace pro mimořádné situace v Evropě. "Stále existuje potenciál, že dojde k dalším kolapsům, takže často vidíme řádově osminásobný nárůst oproti původním číslům," řekla agentuře AFP v době, kdy odhadovaný počet obětí činil 2 600. "U zemětřesení bohužel vždy vidíme to samé, a to, že počáteční zprávy o počtu mrtvých nebo zraněných se v následujícím týdnu poměrně výrazně zvýší."



- Joe Biden v pondělí hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, aby mu vyjádřil soustrast a potvrdil připravenost Washingtonu pomoci při záchranných pracích, uvedl Bílý dům. Americký prezident "poznamenal, že americké týmy jsou rychle rozmístěny, aby podpořily turecké pátrací a záchranné úsilí a koordinovaly další pomoc, kterou mohou potřebovat lidé postižení zemětřesením, včetně zdravotnických služeb nebo základních humanitárních potřeb", uvádí se v prohlášení Bílého domu.



- Civilisté v odlehlých městech na jihu Turecka popsali, že úsilí o pomoc je napjaté až k prasknutí, protože zkáza se rozprostírá v pohraniční oblasti dlouhé téměř 650 kilometrů. Na severu Sýrie, který ovládli povstalci, dobrovolní záchranáři uvedli, že jim chybí základní pohonné hmoty a další zásoby potřebné k vytažení těch, kteří jsou stále uvězněni pod troskami svých domovů.



- Ali Ünlü z odlehlého města Adıyaman, ležícího nedaleko epicentra zemětřesení v Kahramanmaraş, uvedl, že od pondělního rána, kdy zemětřesení srovnalo budovy ve městě se zemí, pracoval na vyproštění své starší matky, která je uvězněna pod troskami svého domu.



"Po zemětřesení jsem běžel k matčinu domu a viděl jsem, že se budova zřítila. Byl jsem zničený. Začala jsem čekat na záchranné týmy, ale ty se neobjevily. Začal jsem volat úředníkům, všechny linky se přerušily. Uvedl jsem své jméno a záznam o události, ale úředníci řekli, že všichni čekají. Od té doby, co jsem jim volal, se nikdo neukázal," řekl.



"Je extrémní zima a nemáme žádné jídlo. Nejdříve jeden z mých příbuzných napsal, že je pod sutinami a že pod sutinami slyšíme jeho hlas. Byl velmi blízko, slyšel jsem ho. Byl tam uvězněný čtyři hodiny a nakonec jsme ho vyhrabali. Zachránili jsme také dva nebo tři další, ale to jsou ti, kteří bydleli ve vyšších patrech. Moje matka však bydlela v prvním patře. Nakonec jsme museli přestat, protože pršelo a hrozilo další zřícení budov. Čekali jsme až do rána, ale nikde nikdo. Říkali, že přijedou, ale že silnice jsou poškozené, nemocnice také. Ty prostředky jsou tak napjaté, ale mám pocit, že chybí organizace."



Dodal: "Je to už více než 24 hodin a moje matka je stále uvězněna pod sutinami. Nevím, jestli je ještě naživu, nebo ne."



Zdroj v angličtině ZDE

0