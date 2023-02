O jedné tak trochu trapné, nové anglické ultrapravicové televizi

7. 2. 2023

čas čtení 4 minuty



Moderátor GB News odchází poté, co se ho televizní stanice snažila donutit zaplatit pokutu od Ofcomu, britské RRTV



Mark Steyn totiž v televizi zpochybnil bezpečnost vakcín proti covidu



Britský mediální regulační orgán pokutuje nesmysly vysílané v rozhlase a v televizi, ale na webu si může říkat kdo chce co chce



Jeden z předních moderátorů GB News odešel poté, co se ho stanice pokusila přimět k osobní odpovědnosti za zaplacení pokut udělený mediálním regulačním úřadem Ofcom, britskou RRTV.



Mark Steyn, který na stanici uváděl pořad v hlavním vysílacícm čase ve 20:00, (skoro nikdo se na to nedíval) je již předmětem dvou vyšetřování ze strany mediálního regulátora poté, co ve svém pořadu zpochybnil bezpečnost vakcín proti covidu.





Smluvní podmínky nabídnuté Steynovi naznačují, že šéfové GB News se obávají blížícího se rozsudku v rámci vyšetřování Ofcomu - což by mohlo odradit některé z jeho zbývajících inzerentů.

V pondělí ředitel Frangopoulos zaměstnancům sdělil, že kanál se bude "prudce orientovat na finanční udržitelnost a zisk", což znamená snížení počtu externích směn, snížení účtů za taxíky a snížení částky vyplácené hostům. Navzdory těžkým obchodním podmínkám se jim podařilo podepsat smlouvy s novými moderátory, včetně Jacoba Rees-Mogga a Johna Cleese, oba jsou to známí brexitéři.





Televizní stanice uvedla: "GB News bere dodržování předpisů Ofcomu velmi vážně. Od všech našich moderátorů se očekává, že budou plně dodržovat kodex vysílání, a neexistují žádné výjimky. To nijak neomezuje naši schopnost klást náročné otázky, vyjadřovat silné názory a diskutovat o tématech, která jsou pro obyvatele Británie důležitá."







Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

Odchod moderátora vedl některé diváky GB News, která poskytovala vysílací čas zastáncům konspiračních teorií varujícím před převzetím moci globalistickou elitou, k závěru, že se tato stanice sama nyní zaprodala utajovaným globalistickým silám.Steyn, který od loňského roku už nevysílal po dvou infarktech, na svých osobních internetových stránkách fanouškům sdělil, že šéfové stanice zpočátku trvali na tom, že se nemůže vrátit, pokud nebude ve studiu instalován defibrilátor.Řekl, že to bylo vyřešeno telefonátem, jenže Angelos Frangopoulos, výkonný ředitel GB News, požadoval, aby Steyn souhlasil s tím, že osobně uhradí náklady na jednání s Ofcomem a případné pokuty za porušení vysílacího kodexu. To je velmi neobvyklá situace, protože za pokuty je ze zákona odpovědný držitel vysílací licence, nikoliv konkrétní moderátor.Steyn, který pro televizi GB News pracoval na volné noze, na to reagoval slovy: "Možná jste vraždící maniak, který má v úmyslu přivodit mi třetí smrtelný infarkt, ale budete se muset jednat trochu jinak".Moderátor uvedl, že internímu činiteli GB News pro dodržování regulačních předpisů říkal "děvka Ofcomu", když se dohadovali o tom, co smí ve vysílání říkat."No, Ofcomova děvka se mi teď pomstila," řekl Steyn ve svém videu.Steyn řekl, že to nepřijímá. "Mám na krku pokuty od Ofcomu, ale nemám žádné slovo v naší obraně proti stížnosti Ofcomu - to všechno dělá GB News. Děvka Ofcomu, jak říkám úředníkovi pro dodržování předpisů, bude Ofcomu předkládat blbou obhajobu a pak jsem to já, kdo bude muset zaplatit pokutu 40 000 liber," dodal.Ačkoli Ofcom má pravomoc regulovat obsah vysílání televizních a rozhlasových kanálů, nemá žádnou kontrolu nad vysíláním na internetu - což znamená, že Steyn může bez jakéhokoli zásahu vysílat online, co chce, pro potenciálně větší publikum.