Chaos od pondělí v Německu: je Letzte Generation novou Baader-Meinhof?

Název (Poslední generace) vychází z přesvědčení skupiny, že současná nejmladší generace je poslední šancí lidstva odvrátit hrozící klimatickou katastrofu, a to si zvolili, aby dali najevo, že se Země blíží ke klimatickému zlomu a že jejich generace je poslední, která může zabránit klimatickému kolapsu. Vyrostli ve světě, kde se navzdory desítkám let alarmujících výzkumů a řadě mezinárodních dohod zdá, že zásadní globální opatření proti změně klimatu jsou stále v nedohlednu.

Aktivisté po celém světě se lepí na některá z nejcennějších uměleckých děl světa, aby upozornili na jeden z nejpalčivějších problémů, kterým lidstvo čelí: změnu klimatu. Všeobecně se jim říká Klima-Kleber neboli "lepiči klimatu", protože se lepí na závratnou škálu věcí: rámy slavných obrazů, kostry dinosaurů, budovy, vozovky a ulice.

Aktivisté Letzte Generation házeli brambory na Moneta a motorový olej na Klimta, vylezli na Braniborskou bránu, vplížili se na letištní plochu a sbíječkami rozbíjeli ulici před německým ministerstvem dopravy. Jen v Berlíně bylo podáno 2700 trestních oznámení, policie napočítala asi 262 700 hodin provozu. Státní zastupitelství vyšetřovalo 1185 případů.

Fond pro klimatickou nouzi podle svých internetových stránek v současné době podporuje "trvalé" a "rušivé protesty" v 11 různých zemích světa. Protesty v galeriích zatím nezpůsobily žádné trvalé škody na ikonických dílech, která jsou většinou uzavřena v ochranném skle, i když některá muzea hlásila drobná poškození.

Útoky se zaměřily na některé z nejslavnějších obrazů v historii, mj: "Mona Lisa" od Leonarda da Vinciho, "Výkřik" od Edvarda Muncha. V Austrálii protestující proti klimatu načmárali modré graffiti na obraz Andyho Warhola "Campbellova plechovka na polévku". V Nizozemsku se terčem útoku stalo mistrovské dílo Johannese Vermeera "Dívka s perlovou náušnicí" ze 17. století. V Itálii se protestující proti klimatu nalepili na obraz renesančního malíře Sandra Botticelliho "Primavera" v muzeu Uffizi ve Florencii, zatímco v Německu protestující ze skupiny Last Generation polili Monetův obraz "Les Meules" bramborovou kaší.

Ačkoli se v minulosti dopouštěli také projevů občanské neposlušnosti, jako je blokování dopravy, bránění závodům vozů Formule 1 a sprejování barev na budovy, pozornost veřejnosti upoutal útok na umělecká díla.

Podobné mediální a šokující typy protestů, které využívají zviditelnění uměleckých děl k tomu, aby napomohly svému cíli získat co nejvíce pozornosti, začaly možná už v roce 1914, kdy sufražetka Mary Richardsonová sekáčkem na maso rozsekala "Rokebyjskou Venuši" od Diega Velázqueze v londýnské Národní galerii na protest proti zatčení Emmeline Pankhurstové, vůdkyně Ženské sociální a politické unie.

"Mnozí kritizují naše akce, že bychom měli nechat muzea na pokoji,",napsala v červenci na sociálních sítích italská pobočka skupiny (Ultima Generazione). "Možná nechápou, že nepříjemnosti, které jsme způsobili, nejsou ničím ve srovnání s miliardou klimatických migrantů a s mnoha úmrtími, která klimatická krize již způsobuje."





Nyní, po roce stupňujících se demonstrací a pouličních blokád převážně v Berlíně a Mnichově, plánuje skupina Letzte Generation svou kampaň rozšířit na celou zemi.





Taktika skupiny rozzuřila nejen její odpůrce, ale odradila i potenciální spojence v tisku a širší veřejnost. Pravicoví politici přirovnávají skupinu k Frakci Rudé armády (Baader-Meinhof), nechvalně proslulé západoněmecké levicové teroristické skupině, která v 70. letech minulého století děsila zemi velkolepou sérií bombových útoků, únosů a přestřelek.





Někteří němečtí soudci projevili s motivy klimatické skupiny jisté sympatie, zatímco soudy v konzervativním Bavorsku nařídily, aby byli její členové drženi v takzvané preventivní vazbě.





Mnohé z požadavků Letzte Generation nejsou příliš vzdálené hlavnímu proudu. Transparenty a plakáty na blokádách pravidelně vyzývají k navrácení levných celostátních železničních jízdenek a k zavedení omezení rychlosti na 100 km za hodinu na dálnicích v zemi, aby se podpořila úspora paliva.





Takové taktické inovace a nové strategie získávají pozornost médií, ale ne vždy fungují tak, aby změnily názory a srdce. Část veřejnosti oslavuje protestující jako hrdiny. Jiní však volali po zvýšení bezpečnosti v muzeích a považovali tyto činy za vandalismus.





Protesty i proti sponzoringu ropy zachvátily umění - od školních stávek v Královské shakespearovské společnosti až po trojského koně v Britském muzeu. Od roku 2010 podnikli umělečtí aktivisté z hnutí "Liberate Tate" 16 nesankcionovaných performancí uvnitř londýnských galerií Tate Modern a Tate Britain a požadovali, aby galerie změnila svou sponzorskou politiku. V roce 2016 Tate nakonec ukončila 26 let trvající spolupráci s ropným gigantem BP. V září 2019 se ke Globální stávce za klima v Londýně připojilo přibližně 200 pracovníků v oblasti umění, kteří se shromáždili před Britským národním divadlem. Na to rychle navázalo Národní divadlo, které oznámilo, že ukončí vlastní sponzorskou smlouvu se společností Shell. V listopadu 2019 "National Galleries Scotland" oznámila, že je to poslední rok, kdy bude hostit BP Portrait Award.