Švejnar vs. Hampl v Otázkách V. Moravce

6. 2. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Prognóza ČNB ze srpna minulého roku pro kurz české koruny vůči euru v roce 2023 byla na čísle 25,7. Kurz je dnes pod hodnotou 24 korun a ze včerejších Otázek V. Moravce jsem měl dokonce dojem, že to je záměrná politika ČNB, jak bojovat s inflací.



Pro mne osobně je silná koruna výborná věc, nicméně nevím, jak se na tuto politiku ČNB dívají exportéři, pro ty to může být obrovský problém. Ani ne tak číslo samo, ale právě naprostá nespolehlivost prognóz, které od ČNB dostávají pro své plánování a které jsou zřejmě podrývány záměrnou politikou centrální banky.

O nespolehlivosti prognóz mluvil včera ve zmíněném pořadu také Jan Švejnar z Columbia University. Tvrdil, že nástroje na dělání prognóz jsou v dnešní turbulentní situaci nespolehlivé a že bychom se měli řídit praktickým uvažováním a inspirovat se v Německu a Rakousku. Jeho hlavní spor se šéfem Národní ekonomické rady vlády Mojmírem Hamplem byl ale v něčem jiném a bylo vlastně šokující sledovat tuhle debatu.

Švejnar totiž obrátil celý český diskurs ohledně inflace vzhůru nohama. V Česku se stále dokola opakuje, že k boji proti inflaci slouží vysoké úrokové sazby, které nastavuje ČNB. A není to jen naše vnitřní prostředí, je to i Mezinárodní měnový fond, který doporučil další zvyšování sazeb. Proti tomu v české debatě stojí zájmy lidí a firem, majících půjčeno nebo potřebujících si půjčovat. Tohle je základní rámec české debaty a až do včerejška mi přišel racionální.

Podle Švejnara ovšem za naši vysokou inflaci, tu tzv. jádrovou neboli domácí, mohou právě vysoké úrokové sazby z konce roku 2021. Podle něj to lze jasně vidět na mapě: vysokou inflaci v Unii mají země s vysokými sazbami, tj. Polsko, Česko, Maďarsko (a zřejmě by tam patřilo i Pobaltí). Hampl na to reagoval velmi odmítavě, a ačkoli jsem dlouho mediálně masírován, abych rozuměl jeho argumentům, zdály se mi postupně stále méně přesvědčivé. Podle něj je Česko premiantem v tom, jak brzy a rázně začalo bojovat s inflací – ale kde jsou pak ty výsledky? Hampl sám až exaltovaně tvrdil, že situace u nás je špatná, že inflace u nás je něco jako mor a že se s tím musí něco dělat: podle něj je třeba zvýšit sazby.

Včerejší Otázky V. Moravce byly výmluvnou ukázkou toho, jak přední ekonomové, skuteční odborníci, nejsou schopni dosáhnout konsensu v tak zásadní věci, která postihuje miliony domácností a rozhoduje o kvalitě jejich života. Místy pořad připomínal až odbornou hádku (velmi slušnou a věcnou oproti hádkám politiků). Na čem byla jednoznačná shoda, to byly dvě věci: 1. inflace je špatná a je třeba ji minimalizovat (neshoda byla v pohledu na její příčiny a na způsob, co s ní dělat), 2. snížení daní při rušení superhrubé mzdy byla velká chyba (ale to už více patřilo do debaty o rozpočtu než o inflaci).

Prognóza ČNB kurzu koruny vůči euru ze srpna 2022:

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/prognoza-cnb-archiv/Prognoza-CNB-leto-2022/?fbclid=IwAR31wTpkC1qD3X3OAet8I3Xnl-GXvPQ8SIDVtRbAhjPuc1smcnzy8H0FrnU

0