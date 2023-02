Británie: Dvě osamělé bojovnice za demokracii

6. 2. 2023

Carol Jean Vorderman, MBE (62) je britská mediální osobnost, známá především tím, že 26 let od roku 1982 do roku 2008 moderovala soutěžní televiznií pořad Countdown, a také vystupovala v četných dalších televizních programech. Píše komentáře do tisku a je autorkou vzdělávacích a dietních knih a jako moderátorka výročních cen. V posledních dnech týdnech v televizi a na Twitteru ostře kritizuje korupci současné britské konzervativní vlády, v podstatě jako jediná osobnost v britských médiích. Týdenik Observer publikoval obdivný dopis od investigativní novinářky Carole Cadwalladr, která je snad jedinou druhou takovou osobností veřejně hovořící pravdu vůči moci.

Milá Carol Vordermanová: Vzdávám hold tvé odvaze, ale vlci se už sbíhají



Vím, jaké to je, když se člověk snaží říkat pravdu moci. Trollové po tobě půjdou, jako šli po mně. Ale stůj pevně! Dala jsi nám všem naději



Bylo vzrušující sledovat, jak kritizuješ všechny mocné. Tvé tweety o korupci a šmelinářích, zpronevěrách, podvodnících a podvodnících, kteří jsou obviňování, že vydělali miliony na vládních covidových zakázkách - a o ministrech, kteří jim to umožnili - jsou v těchto temných zimních dnech vzácným zdrojem radosti.



Tvá vystoupení v ranní televizi mě však rozveselila. Twitter je jedna věc, ale málokdy se podaří tak dobře využít pohovku v pořadu This Morning. Říkat pravdu moci z měkkého nábytku komerční televize ITV, to je v Británii roku 2023 téměř revoluční čin.



Z velké části proto, že to nikdo jiný nedělá. Ne efektivně, ne tak, jak to děláě ty, se zuřivostí a vášní. Proto se tě Glasgow Herald rozhodl označit za "skutečného vůdce opozice". Dokonce i Daily Mail se do toho vložila a označil tě za "překvapivou levicovou bojovnici" a "protikorupční ohnivou tvář".





To přimělo jednoho kolegu, aby mi navrhl, abych ti napsala pár bonmotů o tom, na co si dát pozor, pokud se hodláš držet protikorupčního kurzu.

Není to jen tvé odmítání podřídit se konvenčním normám, co působií tak přelomově. Je to způsob, jakým jsi mluvila tak otevřeně a svobodně, bez náznaku omluvy. Mluvila jsi, jako by ženy měly právo žít svůj život, aniž by se musely ohlížet na společenská očekávání - představ si to!











"Carol Vordermanová, která pomáhá svrhnout vládu, nebyla na mé bingo kartě pro rok 2023, ale jsem pro," uvedl zpěvák skupiny Charlatans na Twitteru. Zatímco rapper Darren McGarvey řekl: "Vítejte v Británii, kde jediná věc, která stojí mezi námi a čelistmi korporátní tyranie, je Carol Vordermanová."Jde o to, že má možná pravdu. Možná jsi to jediné, co stojí mezi námi a čelistmi korporátní tyranie. Protože to, co se teď děje v Británii, není normální. Není to politika jako obvykle. A právě na to, že ses rozhodla promluvit jako někdo, kdo říká, že není politik, jsi tak skvěle poukázala. Je to korupce. A ta se zákeřně propracovala do nemocného srdce nejen naší vlády, ale i naší země.Tohle není normální politika: je to oligarchie - byznys, politika a moc nerozlučně spojené dohromady.Řekla jsi, že tě k akci vyburcoval samotný rozsah toho, co jsi viděla, že se děje. V době krize životních nákladů, kdy ti nejchudší v naší zemi nemají na jídlo ani na vytápění svých domovů, se peníze daňových poplatníků nevyhazují jen do luftu, ale i na bankovní účty přátel ministrů.Není nic "politického" na tom, když se to označí za korupci. Nejde a nemělo by jít o levici nebo pravici. Jde o to, co je správné a co ne. Ale tak to v této zemi nefunguje. A vidím, jak to už začalo, protože někteří z mých nenávistníků už přešli k tobě. Dokonce nás označují společně. "Ještě někdo už začíná mítplné zuby pozornosti hledající Vordermanové & její levičácké rétoriky 24 hodin denně?" napsala @patricia344130. "Je to klasická šampaňová socialistka. Zajímalo by mě, jestli je v přechodu?" zeptal se @TomCovenant.Jde o to, že trollové jsou nepříjemní, ale ty jsi žena středního věku v televizi, takže ti to nemusím říkat. Ale premiéra Rishiho Sunaka jsi nazvala trollem. Kladla jsi otázky, zda profitoval z mnohamilionové zakázky, kterou zadal společnosti Moderna, a tady to začíná být nebezpečné. Sunak je sice menší mafiánský boss než capo di tutti capi Boris Johnson, ale i tak bude mít přátele a strážce. Existuje celý mediální ekosystém, který se živí z protekce mocných, a útok na tebe bude jedním ze způsobů, jak si ji získat.Dávej si také pozor na své kolegy. Nejškodlivější útoky, které jsem zažila, nebyly od anonymních internetových trollů. Levicoví techničtí bratři byli - a stále jsou - jedni z mých největších nenávistníků, nemluvě o nočních tweetech vysoce postavených moderátorů BBC. Misogynie je posledním přijatelným zločinem z nenávisti a hlášky o mé domnělé nedostatečné sexuální atraktivitě se šíří zcela volně. Ano, dívám se na tebe, Andrew Neile.Jde o tohle, Carol. Všechno, co se teď v britské politice děje, je výsledkem řady selhání, kdy se moc nezodpovídá z toho, co dělá. A začalo to bezprecedentním podvodem v referendu o brexitu a systematickým utajováním tohoto podvodu ze strany britských úřadů a jejich lidí v britském tisku.Pokusila jsem se tento příběh vyprávět v posledních šesti letech a nevydržela jsem pálení čarodějnic, které následovalo. Ale ve městě je nová Carol a dala jsi nám všem naději. Stůj pevně. Na nenávistníky se vykašli. Jsi vzorem pro všechny ženy v Británii, kterým je přes padesát, a také pro všechny ostatní.S obdivem, Carole x