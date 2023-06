Ukrajina: Ministr Kuleba pobouřen reportáží o zničení přehrady Nová Kachovka v západních médiích

7. 6. 2023

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba byl pobouřen, že některá západní média naznačila možnou odpovědnost Ukrajiny za vyhození vodní elektrárny Kachovka do povětří. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba byl pobouřen, že některá západní média naznačila možnou odpovědnost Ukrajiny za vyhození vodní elektrárny Kachovka do povětří.

Napsal o tom na Twitteru, píše European Pravda.





"Zveřejnění některých médií, že "Kyjiv a Moskva se navzájem obviňují" ze zničení přehrady Kachovka, je pobuřující. To staví fakta a propagandu na stejnou úroveň," řekl Kuleba.





Ministr zdůraznil, že Ukrajina čelí obrovské humanitární a ekologické krizi.





"Ignorovat tuto skutečnost znamená hrát ruskou hru, která není tak jednoduchá," dodal Kuleba.





Ráno 6. června operační velitelství "Jih" oznámilo, že ruští okupanti vyhodili do povětří vodní elektrárnu Kachovka, a později OVA tuto informaci potvrdila. Šéf Chersonské regionální správy Oleksandr Prokudin řekl, že začala evakuace místního obyvatelstva z nebezpečných oblastí.





Podle Prokudina dosáhla voda za pět hodin kritické úrovně.





Předtím Kuleba označil ruské vyhození vodní elektrárny Kachovka do povětří za strašlivý válečný zločin a pravděpodobně největší člověkem způsobenou katastrofu v Evropě za poslední desetiletí.





Generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović Burićová označila zničení HPP Kachovka za zločinné a bezohledné. Předseda Evropské rady Charles Michel je výbuchem šokován, podle něj se o tom bude jednat na červnovém summitu EU.





Zdroj v ukrajinštině: ZDE







Spojené státy uvedly, že si "nejsou jisté", kdo za protrženou přehradu na Ukrajině může, ale nedávalo by smysl, aby si to Ukrajina způsobila sama, přestože se Kyjev a Moskva se z katastrofy obviňují navzájem.



Patnáctičlenná Rada bezpečnosti OSN se v úterý sešla na žádost Ruska i Ukrajiny poté, co se příval vody protrhl v mohutné přehradě na řece Dněpr, která odděluje znepřátelené strany na jihu Ukrajiny.



Na otázku, zda Spojené státy vědí, kdo je za to zodpovědný, odpověděl před zasedáním rady novinářům zástupce amerického velvyslance při OSN Robert Wood: "Nejsme si vůbec jisti, doufáme, že v příštích dnech budeme mít více informací."



"Ale, proč by to Ukrajina dělala na svém vlastním území a lidem, zaplavovala svou zemi, nutila desetitisíce lidí opustit své domovy - to nedává smysl," řekl Wood.



Generální tajemník OSN Antonio Guterres dříve v úterý uvedl, že nemá žádné nezávislé informace o tom, jak se přehrada protrhla, ale označil to za "další ničivý důsledek ruské invaze na Ukrajinu".











