Britská policie oznámila prudký nárůst krádeží zemědělských strojů s GPS "kvůli prodeji do Ruska"

7. 6. 2023

V roce 2023 došlo v Británii k prudkému nárůstu počtu krádeží zemědělských strojů. Britská policie se domnívá, že zařízení je nelegálně přepraveno do Ruska, které je pod přísnými sankcemi, píše Politico. V roce 2023 došlo v Británii k prudkému nárůstu počtu krádeží zemědělských strojů. Britská policie se domnívá, že zařízení je nelegálně přepraveno do Ruska, které je pod přísnými sankcemi, píše Politico.

Zemědělské vybavení je "bez pochyby" posíláno do východní Evropy, řekl superintendant Andrew Huddleston, který vede britskou Národní jednotku pro kriminalitu na venkově.

Policista nemá žádné přesvědčivé důkazy o tom, že zařízení nakonec skončí v Rusku, ale on a jeho výše postavení kolegové "o tom téměř nepochybují". "Pokud byste se mě zeptali na můj odborný názor na zemi pod sankcemi, pak bych naprosto profesionálně očekával, že na to bude reagovat černý trh. To je to, co zločinci dělají," řekl Huddleston.

Po začátku války na Ukrajině mnoho výrobců zemědělských strojů a strojů přestalo dodávat do Ruska. Toto rozhodnutí učinil zejména strojírenský gigant John Deere a nizozemská společnost Lely.

Kriminalita na venkově je v Británii tradičně vysoká, ale v roce 2023 se situace prudce zhoršila. Počet krádeží stavebních a zemědělských strojů v prvním čtvrtletí vzrostl v Anglii a Walesu o více než 300 %. Nejčastěji byly ukradeny bagry a drahá zařízení GPS, která umožňují zemědělcům efektivněji mapovat pole a pěstovat plodiny.

Jeden farmář označil v rozhovoru pro Politico situaci za "nejhorší ze všech", jakou kdy viděl. Podle něj je letos zemědělské vybavení v ohrožení neustále, ať už je uskladněno kdekoliv.

Duben byl druhým nejhorším měsícem v historii krádeží GPS zařízení, uvedla pojišťovna NFU Mutual. Náklady společnosti se zdvojnásobily na 500 000 liber.

Problém s krádeží GPS zařízení byl uznán britskou vládou. "Krádeže GPS systémů jsou obrovským problémem. Zda existuje spojení s Ruskem, nevím, ale jsou velmi oceňovány a lze je snadno odstranit. Stojí osm, devět, deset tisíc za kus," řekl federální úředník Politico pod podmínkou anonymity.

Loni v létě Kommersant uvedl, že ruští zemědělci se potýkají s nedostatkem náhradních dílů pro zahraniční zemědělské stroje a s obtížemi při jejich údržbě. Náklady na díly zbývající v zemi se zvýšily o 30-100 %. Dovážené stroje v agrobyznysu pak tvořily 30-40 % celkového vozového parku.

V dubnu ministerstvo zemědělství varovalo, že odchod zahraničních výrobců vyvolal zvýšení cen domácího vybavení. V důsledku toho zemědělci snížili míru nákupu nových zemědělských strojů ve srovnání s předchozími dvěma lety, což může vést k poklesu zemědělské produktivity, poznamenalo ministerstvo.

