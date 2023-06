Oxid uhličitý v atmosféře dosahuje hodnot, které nebyly zaznamenány po miliony let: světu hrozí zrychlené globální oteplování

8. 6. 2023

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) v pondělí oznámil, že v květnu bylo v atmosféře naší planety v průměru 424 ppm oxidu uhličitého, což je hodnota, která nebyla zaznamenána po miliony let. V květnu 2022 to bylo jen 421 ppm, takže v meziročním srovnání jde o obrovský skok. Pravděpodobně to odráží oživení světové ekonomiky, protože pandemie přešla v endemickou infekci a vlády upustily od většiny preventivních opatření, informuje web Informedcomment.org.

"Každoročně pozorujeme nárůst hladiny oxidu uhličitého v naší atmosféře, což je přímým důsledkem lidské činnosti. Každý rok vidíme dopady klimatických změn ve vlnách veder, sucha, záplav, požárů a bouří, které se odehrávají všude kolem nás. I když se budeme muset přizpůsobit dopadům změny klimatu, kterým se nemůžeme vyhnout, musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom snížili znečištění oxidem uhličitým a ochránili tuto planetu a život, který ji nazývá domovem," konstatuje administrátor NOAA Dr. Rich Spinrad.

Oxid uhličitý je silný skleníkový plyn, který zabraňuje tomu, aby se teplo slunečních paprsků šířilo atmosférou zpět do vesmíru stejnou rychlostí jako před průmyslovou revolucí. Udržování většího množství tepla na Zemi znamená teplejší oceány a silnější hurikány a cyklony, spolu s teplejším vzduchem a větším vysycháním půdy a lesů, což vede k většímu počtu lesních požárů. Kupříkladu požáry v Kanadě, které nyní zahalují americký středozápad a severovýchod těžkým smogem.

Jediný způsob, jak zastavit tento pochod k plně tropické zeměkouli, je přestat spalovat benzín a naftu v našich vozidlech, přestat vyrábět elektřinu a vytápět naše domovy uhlím a fosilním plynem.



Scrippsův oceánografický ústav při Kalifornské univerzitě v San Diegu spolupracoval s NOAA a provedl vlastní měření na Mauna Loa. Tentokrát zjistil prakticky stejné koncentrace CO2 a stejně velký skok od loňského roku.

Geolog Scripps Oceanography Ralph Keeling, který má na starosti Keelingovu křivku vytvořenou jeho otcem na konci 50. let, poznamenává: "Bohužel jsme zaznamenali nový rekord. Rádi bychom viděli, aby křivka dosáhla plató, nebo dokonce klesla, protože oxid uhličitý na úrovni 420 nebo 425 částic na milion je špatnou zprávou. Ukazuje se, že i když jsme udělali spoustu práce pro zmírnění a snížení emisí, máme před sebou ještě dlouhou cestu."

Hladina oxidu uhličitého je o více než 50% vyšší než v roce 1750 před zavedením parního stroje a průmyslovou revolucí. Tehdy bylo v atmosféře asi 280 ppm CO2 a byla zima.

Lidská civilizace je stará jen asi 5 000 až 6 000 let a vyznačuje se vznikem měst a diferenciací rolí tak, že ne všichni museli hospodařit - bylo místo pro kováře, obchodníky, astronomy a vypravěče. Lidé se naučili číst a psát, zaznamenávat objevy a předávat je dalším generacím.

Od té doby do současnosti bylo v atmosféře jen asi 280 ppm oxidu uhličitého. Někdy trochu klesl nebo trochu stoupl, ale zůstal v tomto rozmezí.

Nevíme, zda je svět s 424 ppm CO2 slučitelný s civilizací. Civilizace nikdy nečelila tak vysoké průměrné teplotě zemského povrchu, která je přímým důsledkem množství skleníkových plynů v atmosféře. Intenzivní hurikány, které opakovaně srovnávají se zemí elektrické a telekomunikační vedení (viz Portoriko), by mohly být pro civilizaci náročnou výzvou. Stejně tak by mohlo být spíše nebezpečím zaplavení našich hlavních pobřežních přístavů. Co když moře zaplaví newyorskou veřejnou knihovnu?

Naposledy bylo takové množství CO2 v atmosféře v pliocénu, zhruba před 3-4 miliony let.

Pozitivní zprávou je, že některým z nejhorších důsledků klimatických změn se stále ještě můžeme vyhnout, pokud se budeme výrazně snažit získávat energii ze solárních panelů, větrných turbín a pokud budeme elektrifikovat naši dopravu.

