Nacistická propaganda ministerstva financí

Ministerstvo financí je proti valorizaci příspěvku na péči pro postižené lidi. Přitom jde o bod programového prohlášení vlády. Ale i kdyby tomu tak nebylo, přece nebudeme šetřit právě na těchto lidech. Nebo skutečně ano? Prý nikdo nekontroluje zneužívání. Ale to přece není chyba těch postižených lidí. Mají za selhání státu platit oni?

Plakát v nacistickém Německu kritizuje náklady péče o invalidy:



60 000 říšských marek stojí tento geneticky nemocný naši lidovou společnost. SOUDRUHU, TO JSOU TAKÉ TVÉ PENÍZE!



The Nazi Party used the healthcare system to begin its purge of German society, disguising killing of elderly, infirm or terminal patients as accidents or such.

Their rationale was based on economics, not compassion.



Nazi poster decries cost of caring for invalids: pic.twitter.com/zwDB0r7sD6