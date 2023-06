Izraelská armáda zastřelila dvouletého palestinského chlapečka

6. 6. 2023

Palestinian toddler shot by Israeli soldier dies from woundshttps://t.co/CyIxu8AGW6 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 5, 2023

Dvouletý Muhammad Tamimi byl zasažen do hlavy střelbou izraelské armády na Západním břehu Jordánu



Dvouletý palestinský chlapec, kterého izraelští vojáci střelili do hlavy, v pondělí na následky zranění zemřel



Muhammad Tamimi a jeho otec Haytham Tamimi byli ve čtvrtek zasaženi izraelskou palbou poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Podle očitých svědků se dvojice nacházela v zaparkovaném autě před svým domem ve vesnici Nabi Saleh, když se stali terčem útoku.





Haytham byl postřelen do hrudníku a převezen do nemocnice v Ramalláhu, zatímco Muhammad byl vážně zraněn do hlavy a evakuován do izraelské nemocnice, kde zůstal na přístrojích, dokud nebyl prohlášen za mrtvého.



Izraelská armáda přiznala, že postřelila batole a jeho otce, a uvedla, že si je spletla s palestinskými bojovníky.



Armáda v prohlášení uvedla, že opětovala palbu na skupinu palestinských bojovníků, kteří údajně o několik minut dříve ostrou střelbou zaútočili na nedalekou osadu.



Basem Tamimi, příbuzný rodiny a místní aktivista, však pro Middle East Eye uvedl, že Muhammad a Haytham byli v autě a chystali se odjet. Jakmile se auto rozjelo, izraelští vojáci na ně vystřelili.



"Izraelské síly se nacházely poblíž domu a střílely na auto z ostrých nábojů," řekl Basem.



Roztřesené záběry pořízené jedním z obyvatel údajně ukazují dvojici těžce zraněnou v zaparkovaném autě před jejich domem.



Nabi Saleh, malá vesnice ležící severozápadně od Ramalláhu, je již dlouho v centru pozornosti, protože se stala místem různých demonstrací proti izraelské okupaci na Západním břehu Jordánu. Z tohoto důvodu je pod zvýšeným tlakem izraelských sil, které v oblasti pravidelně provádějí razie.



Podle Basema bylo od roku 1967 zabito nejméně 27 obyvatel vesnice, 400 jich bylo od roku 2009 zraněno a dalších 400 zatčeno.



Podle něj je zatýkání a násilí součástí izraelské politiky "zlomit vůli této generace".



Izraelské síly a osadníci letos zabili nejméně 119 Palestinců na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě a dalších 34 v pásmu Gazy.





Celkem bylo zabito nejméně 25 dětí.









