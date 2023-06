Ukrajinské jednotky útočí podél fronty a zjevně připravují protiofenzívu

6. 6. 2023

Ruské síly byly zahnány zpět nejméně ve dvou oblastech, Kyjev tvrdí, že v některých sektorech přešel k útočným operacím



Ukrajinské jednotky v pondělí přešly do útoku na několika místech podél fronty v Doněcké oblasti a zahnaly ruské síly zpět nejméně ve dvou oblastech. Zdá se, že je to předběžná fáze dlouho očekávané ukrajinské protiofenzívy.



Ukrajinští představitelé nadále zlehčovali útoky jako "lokální" akce a odmítli tvrzení ruského ministerstva obrany z pondělního rána, že velká protiofenzíva již začala a byla zmařena za cenu vysokých ztrát útočníků.



Chvástání Moskvy, že odrazila všechny útoky, zpochybnili také velitelé ruské domobrany a vojenští blogeři, kteří uvedli, že ukrajinské síly postoupily v okolí města Bachmut v severním Doněcku a vesnice Novodoněcké na západě regionu.



Nezdálo se, že by útočné operace využívaly velkou část, pokud vůbec nějakou, dvanáctibrigádních útočných sil, které Ukrajina v posledních měsících vybudovala s pomocí západního výcviku a vybavení, což naznačuje, že by se mohlo jednat o předběžné útoky zaměřené na sondování ruské obrany před mnohem větším náporem, který má přijít.



Útoky signalizují, že se blíží klíčový bod války. Pokud ukrajinská protiofenzíva osvobodí značnou část území, bude to znamenat naději na brzké ukončení konfliktu. Neúspěch by mohl Ukrajinu odsoudit k vleklým vyčerpávajícím bojům bez viditelného konce a mezinárodnímu tlaku na odstoupení území.



Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar uvedla, že obrana země proti ruské totální invazi, která začala loni v únoru, zahrnuje "protiofenzivní akce".



"Proto v některých oblastech přecházíme k útočným akcím," uvedla Maliar. Dodala, že bachmutská fronta je "epicentrem bojů".



"Tam postupujeme po poměrně široké frontě. Jsme úspěšní. Obsazujeme dominantní výšiny. Nepřítel je v defenzivě a chce udržet své pozice," uvedla. "Na jihu je nepřítel v defenzivě. Boje lokálního významu pokračují."



První náznak nové fáze války přišel v pondělí brzy ráno s prohlášením ruského ministerstva obrany, podle kterého Ukrajina zaútočila šesti mechanizovanými a dvěma tankovými prapory ze dvou brigád na pěti místech podél doněcké fronty.



"Cílem nepřítele bylo prolomit naši obranu v nejzranitelnějším, podle jeho názoru, sektoru fronty," uvedlo se v něm. "Nepřítel svých cílů nedosáhl, neměl žádný úspěch."



Oficiální tvrzení, že ukrajinské útoky byly odraženy, bylo zpochybněno opačnými zprávami z jiných ruských zdrojů.



Jevgenij Prigožin, velitel žoldnéřské skupiny Wagner, která minulý měsíc dokončila dobytí města Bachmut, v pondělí uvedl, že ruské pravidelné jednotky, které obsadily Wagnerovy pozice, již ztratily Berchivku, osadu severně od města Bachmut.



"Nyní je již část osady Berkhivka ztracena, vojáci tiše utíkají. Ostuda," uvedl Prigožin ve zvukovém vzkazu, který zveřejnil jeho vlastní tiskový orgán. Vyzval Valerije Gerasimova, ruského vrchního velitele pro válku na Ukrajině; a ruského ministra obrany Sergeje Šojgu, aby se sami dostavili na frontu.



"No tak, vy na to máte," posmíval se Prigožin. "A jestli to nedokážete, zemřete jako hrdinové."



Alexandr Chodakovskij, velitel promoskevského praporu Vostok v Donbasu, uvedl, že ukrajinské síly dosáhly úspěchů také na jihu v západní Doněcké oblasti, jižně od města Velyka Novosilka. Popsal, jak byla v oblasti spatřena ukrajinská kolona s 30 obrněnými vozidly, která se však díky "omezeným kapacitám" ruského leteckého průzkumu dokázala přesunout a zaútočit na jiném místě, u obce Novodoněcké.



"Úderná skupina ... dosáhla linie útoku téměř nepozorovaně," uvedl Chodakovskij a dodal, že ruští obránci se zde nacházeli v "obtížné pozici".



Později v pondělí Chodakovskij oznámil, že mezi útočícími silami byly spatřeny tanky Leopard německé výroby a ukrajinská armáda prosazovala svou převahu



"Nepřítel, který vycítil naše slabá místa, stupňuje své úsilí. Poprvé jsme viděli Leopardy v našem taktickém prostoru," řekl a dodal: "Nepřítel ucítí pach úspěchu a vrhne do boje další síly."





Mezitím Ukrajinou podporovaní ruští povstalci pokračovali v ofenzivě uvnitř ruské Bělgorodské oblasti. Vpád, který ve čtvrtek zahájily legie Svoboda Ruska a Ruský dobrovolnický sbor, byl zaměřen na město Šebekino a v pondělí povstalci prohlásili, že na okraji města zničili ruská obrněná vozidla.



Igor Girkin, ruský nacionalistický kritik Kremlu a bývalý "ministr obrany" v Ruskem dosazeném orgánu v Doněcku, uvedl, že je jasné, že Ukrajina "dosud plně nevyužila své hlavní síly".



Dodal: "Pokud ofenziva nepřítele skutečně začala a nejedná se o 'zkoušku síly', intenzita bojů se v příštích dnech jen zvýší. Výsledek bitvy ještě není zcela předurčen - teprve začíná."



Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan předpověděl, že ukrajinská protiofenzíva znovu získá "strategicky významné území".



"Kolik přesně, na jakých místech, to bude záležet na vývoji na místě, až Ukrajinci zahájí tuto protiofenzívu," řekl Sullivan CNN. "Věříme však, že se Ukrajinci v této protiofenzívě setkají s úspěchem."



Ukrajinské operace přišly v předvečer 79. výročí vylodění v Den D a vedení v Kyjevě argumentovalo, že bitva o Ukrajinu má podobně vysokou sázku na budoucnost evropské demokracie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vypadal uvolněně, když v pondělí v Kyjevě hostil britského ministra zahraničí Jamese Cleverlyho. Poděkoval Spojenému království za "velkou podporu" při pomoci své zemi, když nabídlo výcvik pilotů stíhaček, a požádal o další pomoc při "uzavření oblohy", aby byla bezpečná před útoky ruských raket a dronů.



Zelenskyj se o protiofenzívě ani o situaci na bojišti přímo nezmínil, ale jeho náčelník štábu Andrij Jermak na Twitteru zveřejnill záhadný komentář: "Pravá moudrost je umět přesvědčit nepřátele, že už prohráli."



"Vítězství nebo porážka, to se rodí nejdříve v hlavách," dodal, čímž naznačil, že vítězství nebo prohra začíná jako stav mysli.







