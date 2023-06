Chapadla na ministerstvu: obří nafukovací chobotnice žádala ministra Síkelu, aby zastavil těžbu na dně moří

Chobotnici šeříkovou - známou také jako ghost octopus - si organizace Greenpeace pro svůj protest proti těžbě vybrala jako ikonického zástupce unikátních živočišných druhů, které žijí na mořském dně ve velkých hloubkách. Tento druh byl objeven relativně nedávno a jeho české rodové a druhové jméno vybrali příznivci a příznivkyně Greenpeace.

Další zasedání ISA se koná v Kingstonu na Jamajce a bude se na něm řešit, zda světové společenství povolí zahájení hlubokomořské těžby. V červenci totiž vyprší ultimátum pro stanovení regulací tohoto nově vznikajícího odvětví. Společnosti by tak už od července mohly začít žádat u OSN o povolení ke komerčním projektům. Podle Greenpeace je klíčové, aby zde světové státy - včetně Česka - zavedly na hlubokomořskou těžbu moratorium.

Přestože neexistují žádná pravidla a předpisy pro toto nové průmyslové odvětví, těžební společnosti tlačí na vlády pomocí kontroverzní právní kličky, kvůli níž mají jen dvouletou lhůtu na posouzení rizik a příležitostí hlubinné těžby a stanovení případných regulací. Tento proces spustil v roce 2021 prezident státu Nauru. Vzhledem k tomu, že se na minulém jednání ISA letos v dubnu státy na žádném omezení hlubokomořské těžby neshodly, měly by zvážit a případně i schválit jakoukoli žádost o hlubinnou těžbu kdykoli po 9. červenci.

Před hlubinnou těžbou varují vědci i domorodí aktivisté z oblastí, kterých se týká. Některé státy jako Francie, Španělsko, Německo, Chile či Nový Zéland, se proti hlubokomořské těžbě vymezují a požadují její zákaz nebo alespoň dočasné moratorium, další se k této iniciativě přidávají. Postoj České republiky k hlubinné těžbě je zatím nejasný a česká delegace na posledním jednání nijak aktivně nevystupovala a spíše mlčela. Zároveň některé velké nadnárodní společnosti jako Google, BMW, Volvo, Samsung, Philips či Volkswagen Group, kam spadá i česká Škoda Auto, se zavázaly, že nebudou používat materiály získané těžbou na mořském dně.

Jan Freidinger, vedoucí projektu Oceány bez těžby, říká:

“Studie prokázaly, že se bez surovin z mořského dna při přechodu z fosilní na obnovitelnou energetiku a dopravu obejdeme. Těžba na mořském dně by zároveň nijak neomezila problematickou těžbu na povrchu. Klíčem k udržitelnému využívání a získávání surovin není podle studií bagrování mořského dna, ale důsledné zavádění principů cirkulární ekonomiky a recyklace surovin, protože zde máme ještě mnoho co dohánět. To si uvědomuje i řada velkých firem vyrábějících automobily a elektroniku, které tyto suroviny využívají, včetně české firmy Škoda Auto. Tyto firmy se přidaly k vědcům a ekologickým organizacím volajícím po moratoriu na hlubokomořskou težbu. Česko by je mělo následovat.”

