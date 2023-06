Polsko: Statisíce lidí demonstrovaly proti pravicové populistické vládě

5. 6. 2023

čas čtení 6 minut

Statisíce lidí prošly centrem Varšavy a protestovaly proti polské pravicové populistické vládě před volbami, které se mají konat na podzim Pierwszym krokiem do zrzucenia niewoli jest być odważnym, aby być wolnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile.



Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli, jak jesteśmy silni! pic.twitter.com/w4WU01cc9v — Donald Tusk (@donaldtusk) June 4, 2023



Strana Právo a spravedlnost (PiS) se dostala k moci v roce 2015 a od té doby narušila demokratické normy, zaútočila na nezávislou justici a zahájila kampaně proti komunitě LGBTQ+ a reprodukčním právům.



"Je nás tu půl milionu, to je rekord," řekl Donald Tusk, bývalý premiér, který vede opoziční uskupení Občanská platforma. Podle něj byl nedělní pochod největším politickým shromážděním od doby, kdy Polsko získalo po komunistické éře nezávislost.

Velikost shromáždění nebyla oficiálně potvrzena, ačkoli varšavská radnice rovněž uvedla odhad 500 000 lidí a centrální ulice se zaplnily davy protestujících. Metro ve městě bylo zahlceno. Mnoho lidí mávalo polskými vlajkami nebo vlajkami EU a nálada byla vzdorovitá, ale často i slavnostní.



"Celé Polsko, celá Evropa a celý svět vidí, jak jsme silní a jak jsme připraveni znovu bojovat za demokracii a svobodu, jako tomu bylo před 30, 40 lety," řekl Tusk davům na začátku shromáždění.



Tusk, který byl v letech 2007-2014 po dvě funkční období polským premiérem, se po pětiletém působení ve funkci předsedy Evropské rady vrátil do národní politiky.



Pochod byl svolán u příležitosti 34. výročí voleb v roce 1989, které vyhrála skupina spojená s odborovým hnutím Solidarita a které se ukázaly jako zásadní moment pro ukončení komunistické vlády v Polsku.



Přestože pochod svolala Občanská platforma, sešla se na něm řada opozičních uskupení a transparenty v davu volaly po všem možném, od transsexuálních práv až po zastoupení odborů.



"Před čtyřiatřiceti lety jsme byli všichni pohromadě a měli jsme pocit sounáležitosti a tento pocit sounáležitosti musíme obnovit a přeměnit náš hněv v sílu," řekl Rafał Trzaskowski, liberální starosta Varšavy.



PiS si získala popularitu díky politice, která vedla ke zvýšení sociálních výdajů. Podporu strany podpořila také ruská invaze na Ukrajinu, která utlumila některé mezinárodní kritiky její politiky, protože Polsko se stalo důležitým pilířem západní aliance na podporu Ukrajiny.



Průzkumy naznačují, že ani PiS, ani Tuskova Občanská platforma pravděpodobně nezískají dostatek hlasů, aby mohly samy sestavit vládu, takže výsledek voleb by mohl záviset na tom, jak si povedou menší strany a kdo bude schopen vytvořit funkční koalici.



Opozici v posledních dnech povzbudilo přijetí kontroverzního zákona, který by umožnil vládní komisi zakázat výkon veřejných funkcí lidem, kteří by podle ní byli agenty ruského vlivu. Zákonu se přezdívá "Lex Tusk", protože je všeobecně vnímán jako namířený proti Donaldu Tuskovi.



Zákon minulý týden podepsal prezident Andrzej Duda, ačkoli po bouři kritiky, že je protiústavní a že je záminkou k zahájení politického honu na čarodějnice, téměř okamžitě navrhl jeho změny.



"Zákon je namířen proti Tuskovi, ale terčem tohoto zákona můžeme být všichni, protože ho neváhají použít proti komukoli," řekla před shromážděním právnička a aktivistka za práva Sylwia Gregorczyk-Abramová. "Je to vyvrcholení autoritářského systému, který se v Polsku vyvinul za posledních osm let. Nyní se nacházíme na křižovatce mezi autoritářskou a demokratickou zemí."



Ačkoli se demonstrace konaly ve městech po celém Polsku, mnoho lidí z celé země se vydalo do Varšavy, aby se zúčastnili hlavního pochodu.



"Na protesty jsem chodila vždycky, ale tentokrát přišli i další, kteří tam předtím nebyli, protože lidé vidí, že to teď začíná být opravdu vážné," řekla osmačtyřicetiletá Marzena, která přijela autobusem s dalšími asi padesáti lidmi z města Giżycko na severu Polska.



Zuzanna, dvacetiletá studentka financí a účetnictví z města Bytom ve Slezsku, cestovala čtyři hodiny autobusem se svou babičkou, aby se zúčastnila shromáždění, které bylo jejím vůbec prvním protestem.



"PiS je tu už osm let," řekla. "Pokud znovu vyhrají, Polsko bude zničené a my budeme Maďarsko nebo Čína." Nesla plakát připomínající ženu, která loni zemřela na septický šok poté, co lékaři odmítli provést potrat, když plodu přestalo bít srdce. "Mám Polsko ráda, ale pokud znovu zvítězí, myslím, že už se tu nedá žít," řekla.



Zuzanina sedmašedesátiletá babička Krystyna řekla, že je mezi přáteli svého věku, kteří většinou podporují vládu a schvalují zvýšení sociálních dávek v posledních letech, výjimkou. Řekla: "K čemu jsou mi peníze, když moje vnučka odejde ze země?" řekla Krystyna.



Ačkoli nálada v neděli byla většinou dobromyslná, na některých nápisech, které si protestující vyrobili, nebo v jejich skandování se objevily záblesky skutečného hněvu. Když davy procházely kolem prezidentského paláce, část davu skandovala směrem k budově "Budete uvězněni".



Rétorika v hluboce polarizované zemi se v měsících před volbami pravděpodobně ještě vyostří. Jarosław Kaczyński, předseda PiS, minulý týden prohlásil, že hlasování opozice by znamenalo "konec Polska".





V neděli Tusk nadnesl možnost, že po případném budoucím volebním vítězství bude proti vládním představitelům podnikat právní kroky. "Ti, kdo páchají zlo, budou pohnáni k odpovědnosti a nebude žádná shovívavost," řekl.







