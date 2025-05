V Británii byl z vězenáí propuštěn muž, který tam byl neprávem držen 38 let

14. 5. 2025

Foto Peteru Sullivanovi bylo v době odsouzení 30 let a nyní je mu 68 let



Rozsudek za vraždu nad Peterem Sullivanem, 68letým mužem, který proto strávil 38 let ve vězení, byl v úterý u odvolacího soudu zrušen. Je to považováno za nejdelší justiční omyl v britské historii.



Peter Sullivan byl v roce 1987 neprávem odsouzen za zběsilou vraždu 21leté květinářky a zaměstnankyně hostince Diane Sindallové, která byla zabita, když odcházela z práce v Bebingtonu v Merseyside.



Tvrdilo se, že v srpnu 1986 Sullivan po prohraném zápase v šipkách trávil den v silné opilosti a před náhodným setkáním se Sindallovou vyšel ven ozbrojen páčidlem.



Její květinářská dodávka se porouchala na cestě domů ze směny v hospodě a ona šla směrem k čerpací stanici, když byla ubita k smrti a sexuálně napadena. Její tělo bylo částečně oblečené a zohavené.





Sullivan vždy protestoval proti své nevině a právníci se již dvakrát pokusili dosáhnout zrušení jeho odsouzení.



V prohlášení, které jeho jménem před soudem přečetla jeho právnička Sarah Myattová, Sullivan uvedl, že mu bylo způsobeno příliš mnoho hrůz na to, aby je bylo možné podrobně popsat.



„Bůh je mi svědkem, říká se, že pravda vás osvobodí,“ řekl. „Je nešťastné, že neuvádí časový rámec, jak postupujeme směrem k vyřešení křivd, které mi byly způsobeny, nejsem naštvaný, nejsem zahořklý. Jen se toužím vrátit ke svým blízkým a rodině, protože musím co nejlépe využít to, co mi zbývá z existence, která mi byla na tomto světě dopřána.“



Nové testy, které nařídila Komise pro přezkoumání trestních případů (CCRC), odhalily, že Sullivanova DNA se na tehdy uchovaných vzorcích nevyskytuje.



Duncan Atkinson KC, zastupující Korunní prokuraturu, odvolacímu soudu sdělil, že analýza DNA ukázala, že pochází od osoby známé jako „neznámý muž jedna“ a že je „miliardkrát pravděpodobnější, že vzorek pochází od neznámého muže jedna, a nikoliv od někoho jiného, a neshoduje se s odvolatelem“.



Řekl: „Kdyby byl tento důkaz DNA k dispozici v době, kdy bylo rozhodnuto o zahájení trestního stíhání, je těžké si představit, jak by mohlo být rozhodnuto o zahájení trestního stíhání.“



Lord Holroyde, který spolu s panem Gossem a panem Bryanem zrušil rozsudek, řekl: „Odsouzení bylo zrušeno: „Ve světle těchto důkazů není možné považovat odsouzení stěžovatele za bezpečné.“



Sullivan, který se jednání zúčastnil prostřednictvím videospojení z HMP Wakefield, vyslechl rozsudek se sklopenou hlavou a založenýma rukama a zdálo se, že při zrušení jeho odsouzení pláče a přikládá si ruku k ústům.



Když byl rozsudek přečten, jeho sestra Kim Smithová se slzami v očích prohlásila: „Dokázali jsme to.“



Před soudem řekla: „Ztratili jsme Petera na 39 let a nakonec nejde jen o nás, Peter nevyhrál a nevyhrála ani rodina Sindallových. Přišli o dceru a už ji nedostanou zpátky.“



Merseysidská policie uvedla, že klíčový důkaz DNA nebyl během původního vyšetřování k dispozici a policisté jsou nyní „odhodláni udělat vše“, aby našli osobu, jejíž DNA zůstala na místě, kde Diane Sindallová zemřela.



Detektiv vrchní strážmistr Karen Jaundrillová uvedla, že od obnovení vyšetřování v roce 2023 bylo prověřeno a vyloučeno více než 260 mužů.



Řekla: „V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že se jedná o dva případy: „Naše myšlenky zůstávají s rodinou a přáteli Diane Sindallové, kteří nadále truchlí nad její ztrátou a budou muset snášet důsledky tohoto nového vývoje tolik let po její vraždě. Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom zjistili, komu patří DNA, která zůstala na místě činu.



„Bohužel, v národní databázi DNA nebyla nalezena žádná shoda s identifikovanou DNA.“



Řekla však, že s pomocí Národní agentury pro boj proti trestné činnosti (NCA) se policisté „aktivně snaží identifikovat osobu, které profil DNA patří“.



Holroydeová uvedla, že rozhodnutí CCRC z roku 2008, že tehdejší vědecké techniky neumožní získat profil DNA, bylo „zjevně správné“.



Řekl: „V tomto případě se jedná o chybu, která je v rozporu se zákonem,“ uvedl: „Brutální útok, který ukončil mladý život slečny Sindallové, zničil také životy jejího snoubence, její rodiny a všech, kteří ji milovali. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.“



James Burley, který vedl vyšetřování charitativní organizace Appeal v případu Andrewa Malkinsona, uvedl: „Všichni jsme se snažili, abychom se dostali do konfliktu: „Dnešní osvobození Petera Sullivana po téměř čtyřiceti letech neoprávněného věznění je dalším důkazem toho, že našemu současnému odvolacímu systému nelze věřit, že by dokázal rychle odhalit a napravit justiční omyly.



„Peter Sullivan, Andrew Malkinson a Victor Nealon strávili ve vězení více než 70 let, než byli nakonec díky přesvědčivým důkazům DNA zproštěni viny. Případy všech z nich byly již dříve zamítnuty jak odvolacím soudem, tak CCRC - institucemi, které mají fungovat jako záchranná síť našeho justičního systému. Důvody pro urychlenou revizi odvolacího systému jsou nyní zdrcující.“



Jeho připomínky podpořila i profesorka Rebecca Helmová, která vede registr justičních omylů na právnické fakultě Exeterské univerzity.



„Tento případ zdůrazňuje, jak je důležité mít mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné přezkoumat odsouzení na základě důkazů, o nichž je známo, že jsou zavádějící (včetně slabých nebo nesprávně popsaných forenzních vědeckých poznatků), a to i v případě, že neexistují „nové“ důkazy, aby se ochránili ostatní neprávem odsouzení a zajistilo se, že skuteční pachatelé budou postaveni před soud,“ uvedla.



Mluvčí premiéra to označil za „závažný justiční omyl“ a řekl: „Musíme tento rozsudek pečlivě zvážit a podívat se, jak se to mohlo stát, abychom jemu [Sullivanovi] i Dianině rodině poskytli odpovědi, které si zaslouží.“

