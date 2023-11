Brutální situace v nemocnicích v Gaze, varuje Světová zdravotnická organizace

21. 11. 2023

čas čtení 7 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, pondělí 20. 11., 8.10: Po více než šesti týdnech izraelské války v Gaze se v pondělí ráno objevila naděje, že někteří rukojmí budou brzy propuštěni. Představitelé Bílého domu jsou mezi těmi, kdo tvrdí, že vyjednavači jsou blízko k zajištění svobody pro některé z těch, které Hamás unesl 7. října, výměnou za možné několikadenní přerušení bojů. Po více než šesti týdnech izraelské války v Gaze se v pondělí ráno objevila naděje, že někteří rukojmí budou brzy propuštěni. Představitelé Bílého domu jsou mezi těmi, kdo tvrdí, že vyjednavači jsou blízko k zajištění svobody pro některé z těch, které Hamás unesl 7. října, výměnou za možné několikadenní přerušení bojů.

Mezitím je situace civilistů v Gaze zoufalá. Šéfka UNICEF nám v rozhovoru řekla o scénách devastace, kterých byla svědkem, a že je stále velmi obtížné se stabilní a použitelnou linkou připojit t k lidem, které se snažíme v Gaze oslovit, včetně lékařů.

Dr. Brennanje ze Světové zdravotnické organizace v Káhiře. O víkendu dvakrát vyslal do nemocnice v Šlfě na severu Gazy tým, který tam zjišťoval fakta. To je hlavní nemocnice, do které Izrael vstoupil minulý týden a domnívá se, že ji Hamás využívá jako krytí pro teroristické aktivity. Dobré ráno, pane doktore Brennane.

Dr. Brennan: Dobré ráno.





Moderátorka: Nejprve vaše informace od kolegů, s nimiž jste byl v přímém kontaktu a kteří byli v nemocnici Al Šifa. Co říkali?









Dr. Brennan: To je pravda. To je pravda. Takže víte o včerejší evakuaci 31 předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní váhou. To byla úspěšná mise, jedna z mála dobrých zpráv, které jsme během tohoto konfliktu měli. Ale zbývajících 250 až 260 pacientů. Jedná se o složité pacienty, jejichž přesun bude vyžadovat velkou lékařskou pomoc. Patří mezi ně asi 29 pacientů s poraněním páteře. 22 pacientů se selháním ledvin, kteří vyžadují dialýzu ledvin, a pak naprostá většina zbývajících pacientů má komplikovaná válečná zranění, hrozivé zlomeniny a amputace, těžké popáleniny, poranění hlavy a hrudníku a mnoho z nich je komplikováno těžkými infekcemi ran, takže velmi obtížní pacienti a bude potřeba hodně plánování, abychom je mohli evakuovat.





Moderátorka: A děti, které se vám ve spolupráci s palestinským Červeným půlměsícem podařilo přesunout na jih. Kolik z nich má šanci na přežití?





Dr. Brennan: No, to je pro mě v této fázi těžké říct. Nečetl jsem jejich zdravotní záznamy ani jsem je sám nevyšetřil. Víme, že z 31 z nich je 11 klasifikováno jako kriticky nemocní. Všichni mají vážné infekce a dost z nich mělo také nízkou tělesnou teplotu. Mají tedy před sebou dlouhou cestu. Víte, doufáme a modlíme se. Jsou teď v dobrých rukou. Měl bych říct, že právě teď dostávají, víte, další vyhodnocení, stabilizaci jejich stavu. Jsem si jistý, že mnoho z nich nyní dostává antibiotika, ke kterým předtím neměli přístup. A egyptské úřady nyní také naznačují, že jsou ochotny přijmout velký počet z dalších pacientů ne-li všechny. Bohužel víme, že řada nemluvňat už zemřela. Víte, původně nám bylo řečeno, že minulý týden bylo 39 nemluvňat. Nyní jich máme 31. Takže je před námi spousta práce pro tyto malé děti.









Dr. Brennan: No, to je druhá tragická stránka tohoto příběhu, že nemáme žádné podrobnosti o rodinných příslušnících. A vím, že lékaři a další úředníci v severní Gaze se snaží tyto rodinné příslušníky vypátrat. Víme, že nemáme konkrétní podrobnosti, ale řada dětí v této fázi přišla o oba rodiče. Žádní rodinní příslušníci necestovali s kojenci do jižní Gazy, protože se nám v této fázi nepodařilo identifikovat rodinné příslušníky. (Pozn. red. Později přišly informace, že některé matky jely se svými nemluvňaty.)







Moderátorka: Pane doktore Brennane, viděl jste důkazy, které předložil Izrael, za chvíli budeme mluvit s jeho mluvčím, že existují záběry tunelu. Záběry dvou lidí, kteří byli podle Izraele rukojmími uvnitř zařízení Al Šífa. Nemocnice jsou podle mezinárodního práva obvykle chráněny, pokud nejsou využívány k činům škodícím nepříteli. Jak na základě toho, co jste viděl, reagujete na tvrzení Izraele? Z toho, co jste viděl v nemocnici prostřednictvím svých kolegů, a z toho, co jste viděl z důkazů, které Izraelci předložili?





Dr. Brennan: No, tytio zprávy nebyly v zásadě nezávisle ověřeny. WHO samozřejmě vždy odsuzuje využívání zdravotnických zařízení pro vojenské účely. Odsuzujeme také útoky na zdravotnická zařízení a v této krizi jsme zdokumentovali více než 150 útoků na nemocnice a zdravotnictví v Gaze, asi 170 na Západním břehu Jordánu a také 33 útoků Hamásu na zdravotnictví v Izraeli, všechny tyto útoky odsuzujeme.





Naší velkou starostí je nyní samozřejmě klesající kapacita zdravotnického systému. Stejně jako prudce rostou zdravotnické a humanitární potřeby v celé zemi. Takže z přibližně 3500 nemocničních lůžek, které měli obyvatelé Gazy k dispozici před krizí, jsme klesli na přibližně 1400 a víte, stejně jako máme obrovské potřeby pro traumatologickou péči pro ženy rodící děti, tak očekáváme, že se v Gaze každý den narodí 180 dětí, a očekáváme, že nejméně 15 % z těchto žen bude mít nějakou komplikaci v těhotenství.





A pak tu máme všechny ostatní zdravotní potíže, u kterých se dá očekávat, že lidé budou mít stále srdeční choroby, vysoký krevní tlak a cukrovku a budou mít komplikace těchto nemocí. Takže zdravotnický systém je pod obrovskou, obrovskou zátěží.





Uzavírání, vyřazování zdravotnických zařízení přispívá k humanitární a zdravotní krizi a my máme v tuto chvíli jen málo možností, jak tuto spirálovitě rostoucí potřebu řešit, protože chybí zdroje a přístup. Snažíme se tedy rozšířit kapacity zbývajících nemocnic, ale situace je kritická.







Moderátorka: Děkuji vám.



Návštěva skutečně potvrdila naše nejhorší obavy. Tato nemocnice, která byla po mnoho let hlavní referenční nemocnicí v Gaze, terciární nemocnicí, která měla všechny příslušné specializace, velmi uznávanou v celém regionu, často navštěvovanou mezinárodními odborníky pro podporu, v podstatě přestala fungovat jako nemocnice. V době jejich příjezdu zde zůstalo pouze 291 pacientů, mnozí z nich ve velmi vážném stavu, a zbývající personál i pacienti požádali WHO a partnery o pomoc s evakuací, protože nemocnice je odříznuta od dodávek potravin, vody, zdravotnického materiálu a elektřiny. A to je prostě zoufalá situace.Ti pacienti, kteří tam ještě jsou, se pravděpodobně stěhují nejhůře.Jsou jejich rodiče s nimi?