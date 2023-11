"Židi mají právo žít všude. Když někdo říká, že Žid je překážkou míru, je to nacista"

22. 11. 2023

čas čtení 7 minut

Reportér, Channel 4 News, 21. 11. 23, 19. hodin: Stát Palestina. Autobusový zájezd do alternativní reality.

Průvodkyně: "Toto je oficiální označení státu Palestina."



Reportér: Jsme na okupovaném Západním břehu Jordánu a naše průvodkyně Naomi brojí proti palestinské přítomnosti na území, které je mezinárodně uznáno jako patřící Palestincům.



Průvodkyně: "Takhle si tu žijí."

Reportér: Pomáhá vést proosadnickou skupinu, která prosazuje demolici podle ní nelegálních arabských komunit.





Zavedou nás do nyní opuštěné vesnice Zanotta. Tu jsme zde viděli před několika týdny, rozrušení obyvatelé rozebírají své domy. Od začátku války uprchlo z obcí na Západním břehu více než tisíc Palestinců. Byly postaveny bez povolení izraelských úřadů, protože Izrael povolení k výstavbě palestinských domů téměř nikdy neuděluje. To, co je vyhnalo, byly podle jejich slov stupňující se výhrůžky a násilí ze strany osadníků.





Průvodkyně: "Všechny tyto stavby jsou nelegální. Spočítali jsme všechny nelegální stavby v oblasti."







Reportér: Naomi tvrdí, že Palestinci odešli z vlastní vůle. Viní palestinské a západní úředníky z toho, že podle jejích slov povzbuzují "squattery". Je to zvláštní a nepříjemný pocit procházet se kolem této opuštěné palestinské školy, této opuštěné palestinské vesnice.





Ta je právě teď středem bizarního zrcadlového vesmíru, kde jsou viníky ti, kteří utekli. Ve skutečnosti jde o izraelské osady na Západním břehu Jordánu, které jsou mezinárodně považovány za nelegální, ale tuto kampaňovou skupinu založil vlivný krajně pravicový izraelský ministr. Tato skupina se staví proti řešení v podobě dvou států. Nabízejí vlastní vizi budoucnosti.





"Samostatně vládnoucí autonomní zóny s nadřazenou izraelskou bezpečnostní jurisdikcí. To je to, co potřebujete."





"Takže vize, kterou nastiňujete, je v podstatě řada malých palestinských ostrůvků?"



"Všechna tato místa mohou být velmi, velmi prosperující, dobře integrovaná do izraelské, do izraelské ekonomiky. Ne, nebyl by to stát."



"Nebyl by to stát a neúčastnili by se, neúčastnili by se celostátních voleb, voleb, jen místních voleb?"



"Celostátních voleb se účastní v zemi, ve které mají občanství, což bylo a mělo by být opět Jordánsko. Proto bylo Jordánsko.vytvořeno."





"Ale není to náhodou forma apartheidu? Protože máte celkovou kontrolu nad bezpečností, Většina lidí by řekla, že je to proti Palestincům, protože by neměli kontrolu nad svou bezpečností. Neměli by kontrolu a nedostali by hlas ve volbách v zemi, která má tato území pod kontrolou."





"Přesně tak. Měli by na výběr, kde budou žít, pokud nechtějí žít jako menšina v židovské zemi, mají jiné možnosti."





Reportér: Od začátku války v Gaze se násilí na Západním břehu Jordánu stupňuje a znepokojivě přibývá útoků ze strany osadníků. Zde ozbrojení maskovaní muži zastrašují palestinské vesnice. Tento záznam zachycuje okamžik, kdy byl při jiném incidentu postřelen a těžce zraněn muž.





Území odděluje od Izraele, který nad ním převzal kontrolu před více než 50 lety, impozantní zeď. Vedle palestinského obyvatelstva zde nyní žije přibližně půl milionu osadníků. Jejich přítomnost prakticky znemožňuje vznik nezávislého palestinského státu.







"Jde o víc než o náboženství. Máme to v kostech. Náš otec a naše matka. Je to zdejší národ."





Tvrdí, že tato země byla zaslíbena Bohem Židům. Navštěvujeme hroby biblických postav Abrahama a Sáry v Izraelem kontrolované enklávě ve městě Hebron. Na ulicích kolem nás nejsou žádní Palestinci. Od vypuknutí války zavedla armáda pro tisíce z nich, kteří zde žijí, přísný zákaz vycházení. Několik stovek izraelských osadníků může volně chodit, kam chtějí.



"Jak se cítíte, když slyšíte muslimské volání k modlitbě? Jste rádi, že sdílíte tento prostor?"





Mísí se v tom předsudky a upřímný strach. Počet smrtelných útoků Palestinců na osadníky na Západním břehu v posledních letech prudce stoupá.



"Byli byste ochotni v zájmu míru opustit tuto osadu a vrátit se zpět do hranic Izraele z roku 1967?" ptám se.





"Před několika lety byla část pásma Gazy izraelskou osadou. Toho jsme se vzdali. Vidíme, že z Gazy přišla odměna. Vidíte, kolik se tam děje terorismu?"







"Chtěli byste v Gaze opět vidět izraelské osady?"





"Ano."



"Vždycky jsem lidem říkala, že až vyrostu, budu tam žít. Můžete tomu klidně říkat Gaza. Já tomu můžu říkat Guš Katif."





Reportér: Je to sen, který sdílejí i ostatní. Uvnitř gazanské třídy natáčí izraelský voják video. Dětem říká, že se Guš Katif vrací. Na jiném videu voják říká, že máme dvě možnosti: obnovit osady, nebo se vrátit k vraždění ze 7. října.





Vládní představitelé popírají, že by měli v plánu obnovit Guš Katif. Někteří Izraelci osadníky považují za extremisty. Jejich ideologie je však základem zdejší ultranacionalistické vlády. Seznamte se se Zvi Sukkotem. Byl zatčen pro podezření z útoků na Palestince, ačkoli nebyl nikdy odsouzen. Nyní je členem Nyní je členem parlamentu, i když je stále velmi rozporuplnou osobností. Když se pokusil připojit k pochodu vedenému rodinami izraelských rukojmích, rozzlobeně ho donutili odejít. Nyní je předsedou parlamentního výboru pro Západní břeh Jordánu.





Reportér: "Útoky palestinských ozbrojenců z Hamásu jsou rozhodně velkou překážkou míru, ale možná ještě větší překážkou řešení jsou osady na Západním břehu, které znemožňují vznik palestinského státu,? Které znemožňují jakékoliv řešení tohoto konfliktu?









Reportér: "Ale právě OSN, mezinárodní společenství, ti všichni považují Západní břeh Jordánu za okupovaný, tu zemi za patřící Palestincům." "Židé mají právo žít kdekoli na světě, v Izraeli i Británii, ve Spojených státech i v Rusku. A pokud se mě zeptáte, mají právo žít kdekoli na světě, stejně jako v Judeji a Samaří. Pokud někdo tvrdí, že Židé nesmějí být na určitém místě, je to nacistická ideologie.""Ale právě OSN, mezinárodní společenství, ti všichni považují Západní břeh Jordánu za okupovaný, tu zemi za patřící Palestincům."





"Říkáte, že Židé žijící na určitém místě jsou překážkou míru, a já vám říkám, že ne. Pokud někdo vidí Žida a myslí si, že je překážkou míru, je to nacista."





Reportér: Zatímco válka v Gaze pokračuje, osadníci jsou vyzbrojováni a rekrutováni do místních obranných skupin na Západním břehu Jordánu. A boj o zabírání další půdy se zintenzivňuje. Podle mezinárodního práva jsou všechny osady na okupovaném Západním břehu považovány za nelegální. Ale i podle izraelského práva jsou malé outposty považovány za nelegální. A právě tak často vznikají.





Tady táboří rodina, která nás požádala, abychom je nenatáčeli. Nové outposty vznikají a izraelští vojáci, kteří oblast hlídají, nejevili žádné známky toho, že by je chtěli zastavit. Osadníci sami sebe považují za průkopníky, kteří si nárokují čerstvé území, ale čím více staví, tím více erodují vyhlídky na mír.



