Kolik palestinských dětí je zadržováno v izraelských věznicích a proč?

22. 11. 2023

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, 21. 11. 2023, 13 hodin: A co tedy ženy a děti vězněné Izraelem, které mohou být na základě dohody propuštěny? Co to je za lidi? Kolik jich je? Budur Hassanová je právnička a výzkumnice z lidskoprávní organizace Amnesty International, vysvětlila mi, že od 7. října je těžké uvést přesné součty vězněných. Palestinci jako návštěvníci věznice a návštěvy,byly zablokovány.



Budur Hassan, Amnesty international: Pokud jde o děti, mluvíme o 200 dětech, které jsou v současné době drženy izraelskými silami v izraelských věznicích. Počet žen je mnohem těžší určit. Víme, že v izraelských věznicích je drženo hodně přes 80 žen, ale pokud jde o děti, hovoříme o 200 dětech, včetně nejméně 26 palestinských dětí, které jsou drženy v rámci administrativní vazby, což je praxe pocházející z britské éry, podle níž jsou Palestinci drženi na dobu neurčitou bez obvinění nebo soudu a jejich vazba může být každých šest měsíců na dobu neurčitou prodloužena.

Moderátorka: Proč jsou obvykle zadržováni?







Budur Hassan, Amnesty international: Tak v mnoha případech mohou být děti zatčeny za házení kamenů během protestů nebo za obvinění, že byly přítomny protestu. Pokud dojde ke střetům mezi izraelskými silami a Palestinci. Mluvíme o dětech ve věku od 13 do 16 let. Mohou být zadrženy buď proto, že se náhodou nacházejí na daném místě, nebo proto, že házely kameny. A to věznění za to může trvat i několik let. Takže podle izraelských zákonů může být palestinské dítě, které je zadrženo kvůli házení kamenů, i když se to neprokázalo, zadrženo až na tři roky.





Moderátorka: Má k nim jejich rodina přístup?





Budur Hassan, Amnesty international: Od 7. října je pro rodiny stále obtížnější navštěvovat děti i navštěvovat ostatní vězně. Je stále obtížnější zjistit, kde jsou děti zadržovány, takže může trvat až několik dní, než se rodina dozví, kde jsou jejich děti drženy.





Moderátorka: Jak staré je nejmladší dítě v izraelském vězení?





Budur Hassan, Amnesty international: Nyní je mu 13 let.





Moderátorka: V číslech, kolik palestinských vězňů je celkem v izraelských věznicích?





Budur Hassan, Amnesty international: V tuto chvíli jich je více než 7000. Od 7. října se jejich počet prudce zvýšil za nejrůznější věci, za údajné podněcování, za publikace na sociálních sítích, včetně více než 2070 lidí, kteří jsou drženi ve správní vazbě bez obvinění a soudu, což už je rekordní počet palestinských vězňů.





Moderátorka: To byla Budur Hassan z Amnesty International.





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 13)

