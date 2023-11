Válka Izrael - Hamás: Má být propuštěno padesát izraelských žen a dětí

22. 11. 2023

- Andrew Stroehlein, Human Rights Watch: K dohodě Izrael-Hamás:



1. Brát civilní rukojmí je válečný zločin. Všechna rukojmí musejí být propuštěna okamžitě a bezpodmínečně. 2. Ukončí Izrael svou blokádu a obnoví elektřinu, vodu, palivo a potraviny na původní úroveň? Kolektivní trestání obyvatelstva Gazy je válečný zločin.

Re Israel-Hamas deal:



1) Taking civilians hostage is a war crime. They should all be released immediately & unconditionally.



2) Will Israel end its blockade & restore electricity, water, fuel & food to previous levels? Collective punishment of Gaza’s population is a war crime — Andrew Stroehlein (@astroehlein) November 22, 2023

Navzdory dohodě o příměří ve středu Izrael dál brutálně bombarduje Gazu.Bylo tam zničeno 40 procent obytných domů. V Bejrútu se koná pohřeb dvou novinářů, které Izrael usmrtil v úterý.

Padesát žen a dětí, které Hamás a další skupiny od 7. října drží v Gaze jako rukojmí, má být propuštěno výměnou za čtyřdenní příměří v rámci dohody zprostředkované Katarem s podporou USA.



Americký představitel uvedl, že mezi propuštěnými budou tři Američané, včetně dívky, které budou tento týden čtyři roky, a že první propuštění by mělo přijít ve čtvrtek.



Podle Hamásu Izrael propustí z izraelských věznic 150 palestinských vězňů, vesměs žen a dětí, a umožní stovkám nákladních aut s humanitární pomocí denně překračovat hranici v Rafáhu s Egyptem a poskytovat Palestincům v Gaze humanitární zásoby.



Izrael zastaví letecké nálety na jihu Gazy a omezí je na šest hodin denně na severu, uvádí Hamás v popisu dohody, podle níž izraelské síly během příměří nebudou do Gazy vvážet vojenská vozidla ani se nebudou snažit nikoho zadržet.



Příměří bude prodlouženo o jeden den za každých dalších 10 propuštěných rukojmích, uvedla izraelská vláda.



Dohoda dočasně pozastavuje válku, která dosud trvala více než šest týdnů. Podle vládního mediálního úřadu v Gaze stála život 14 128 Palestinců v Gaze a více než 1 200 lidí v Izraeli, z nichž většina se stala obětí překvapivého přeshraničního útoku Hamásu 7. října.



- Izraelská armáda uvedla, že její útoky uvnitř Gazy pokračují, přičemž se objevily zprávy, že letecké bombardování v posledních hodinách zesílilo.



V prohlášení zveřejněném na Telegramu IDF uvedly:



IDF pokračují v operacích v pásmu Gazy, včetně úderů na teroristickou infrastrukturu, zabíjení teroristů a vyhledávání zbraní. V uplynulém dni jednotky IDF naváděly letadla k úderům na teroristickou infrastrukturu, z níž byla vedena palba na ozbrojené síly. Při zásahu bylo zabito několik teroristů.



Pozemní jednotky IDF rovněž provedly cílené nálety v Šejchu Za'id v severozápadní Džabalíji. Během cílených náletů byli v oblasti identifikováni a zabiti pozorovatelé Hamásu.



V uplynulých dnech navíc jednotky IDF provedly cílené nálety v oblasti Bejt Hanún. Během operace vojáci nalezli množství zbraní, pušek AK-47, seker a munice uložených v civilním obydlí. Jednotky IDF se rovněž zapojily do bojů a zlikvidovaly několik teroristických buněk.



- Další podrobnosti o vězních, které Izrael zařadil na seznam potenciálně propuštěných na svobodu. Ačkoli dohoda podle všeho umožňuje propuštění 150 osob, izraelská vláda jmenovala 300 osob.



Analýza seznamu BBC uvádí, že "většina z nich je ve věku 17 nebo 18 let, přičemž celkové věkové rozpětí je 14-59 let. Většina zadržených - 274 z 300 - jsou muži".



Mezi trestné činy, z nichž jsou obviněni, patří "pokus o vraždu, hození bomby, vytvoření výbušného nebo zápalného předmětu, házení kamenů, kontakt s nepřátelskou organizací, těžké ublížení na zdraví a žhářství z nacionalistických důvodů".



Deník The Times of Israel uvádí, že vláda odhalila více z mechanismu kolem propouštění: "Válečný kabinet ve složení premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Yoav Gallant a ministr Benny Gantz rozhodnou o identitě vězňů, kteří budou propuštěni v jednotlivých fázích."



To naznačuje, že palestinské i izraelské rodiny čeká napjaté období čekání na to, kteří rukojmí a zadržení budou uvolněni k návratu. Předpokládá se, že Hamás zadržuje přibližně 240 Izraelců, kteří byli uneseni 7. října.







- Jordánské ministerstvo zahraničí v prohlášení, které přinesla státní média, podle agentury Reuters vyjádřilo naději, že čtyřdenní přestávka v bojích umožní přísun tolik potřebné humanitární pomoci na obléhané území a bude krokem, který ukončí válku a zabrání útokům na Palestince a jejich vysídlení z jejich země.





Evropská komise udělá vše pro to, aby tuto pauzu využila k humanitárnímu přílivu do Gazy. Požádal jsem komisaře Janeze Lenarčiče, aby co nejrychleji zvýšil další dodávky do Gazy a zmírnil tak humanitární krizi v Gaze."





Organizace rovněž požaduje, aby jí byly předloženy všechny podrobnosti o závazcích, které Izrael přijímá vůči Hamásu, pokud jde o omezení bojových akcí během období příměří, včetně zastavení shromažďování zpravodajských informací, jakož i dodávek paliva a dalších dodávek, které mohou Hamásu pomoci při provádění teroristických operací proti obyvatelům Izraele.

"Z celého srdce vítám dohodu o propuštění 50 rukojmích a o přerušení bojů. Každý den, kdy jsou tyto matky a děti drženy teroristy jako rukojmí, je příliš mnoho. Sdílím radost rodin, které budou moci brzy opět obejmout své milované. A jsem velmi vděčný všem, kteří v posledních týdnech neúnavně pracovali diplomatickou cestou na dosažení této dohody. Vyzývám teroristický Hamás, aby okamžitě propustil všechna rukojmí a umožnil jim bezpečný návrat domů.Řekl také, že "podmínky pro lidi zde zůstávají velmi hrozivé", ale že "krátkodobá pauza dá záblesk naděje Palestincům, kteří se chtějí vrátit do svých domů, aby zkontrolovali své pozemky a dokonce vytáhli oběti pod sutinami".Almagor požaduje, aby mu byl předložen seznam vězňů, které Izrael v rámci dohody hodlá propustit.Kromě toho vyzývají ministra spravedlnosti Jariva Levina, aby zveřejnil "obecné závazky, které Izrael přijímá vůči Hamásu a které byly poskytnuty přímo nebo prostřednictvím třetí strany".Pentagon v úterý uvedl, že americké vojenské letadlo zabilo v Iráku několik Íránem podporovaných milicionářů poté, co vypálili balistickou raketu krátkého doletu na americký a spojenecký personál v zemi.Bylo to poprvé, co USA oznámily úder na íránské zástupné síly v Iráku od doby, kdy v posledních týdnech třikrát zaútočily na místa napojená na Teherán v Sýrii v reakci na nárůst počtu útoků na americký personál.Nyní se soustředíme na zajištění toho, aby obě strany dodržovaly podmínky dohody. Mezi podrobnosti patří dodržování čtyřdenní humanitární přestávky, která má usnadnit propuštění řady civilních rukojmích výměnou za vězně zadržované v izraelských věznicích. Dohoda může být prodloužena, pokud se podaří dohodnout propuštění dalších rukojmích.Doufáme, že tato dohoda je prvním krokem k deeskalaci a zajištění dlouhodobého příměří, po němž bude následovat komplexní politický proces k ukončení tohoto desítky let trvajícího konfliktu."