Šéf Pentagonu v Kyjevě - na pozadí otázek ohledně budoucích dodávek zbraní z USA

22. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

Ministr obrany Lloyd Austin podnikl překvapivou cestu do ukrajinského hlavního města, píšou Tom Soufi Burridge, Lauren Minore a Matthew Sailer.

Ministr obrany Lloyd Austin se při překvapivé cestě do ukrajinského hlavního města pokusil shromáždit podporu pro Ukrajinu a dokonce naznačil, že ukrajinské síly budou během letošní zimy "ještě agresivnější" v boji proti invazním ruským silám.





Austinova optimistická předpověď o další fázi bojů přichází poté, co ukrajinské síly nedokázaly dosáhnout žádného rozhodujícího průlomu během šestiměsíční protiofenzívy, která si ukrajinské jednotky vyžádala vysokou cenu.





Na Ukrajině také panují vážné obavy o dlouhodobější budoucnost americké vojenské pomoci, přičemž někteří republikáni chtějí podporu zastavit.





V rozhovoru s novináři v Kyjevě Austin apeloval na Kongres, aby schválil dodatečné financování, a označil to za "chytrou investici" do americké bezpečnosti.





"Jedná se o ... Nežít ve světě, kde se diktátor může jednoho dne probudit a rozhodnout se anektovat majetek svého mírumilovného souseda," řekl Austin novinářům v Kyjevě.





Schopnost Ukrajiny "přenést boj proti nepříteli", jak to vyjádřil ministr Austin, však bude z velké části záviset na pokračování americké vojenské pomoci, včetně munice.





Bidenova administrativa spolupracuje s Kongresem, aby se pokusila vyjednat širší dohodu o financování, která by zahrnovala další podporu pro Ukrajinu.





Dodávky zbraní jsou však pod dalším tlakem války na Blízkém východě.





Těsně před Austinovou cestou řekl ukrajinský představitel ABC News, že americké dodávky dělostřeleckých granátů standardu NATO na Ukrajinu klesly "o více než 30 %" od doby, kdy minulý měsíc začala válka Izraele proti Hamásu v Gaze.





Dělostřelecké granáty ráže 155 mm jsou pro Ukrajinu pravděpodobně nejdůležitější municí v boji proti invazním ruským silám a některé americké zásoby, které byly určeny pro ukrajinské síly, byly odkloněny do Izraele.





Američtí představitelé v posledních týdnech při několika příležitostech tvrdili, že dodávky munice do Izraele nebudou mít žádný dopad na válku na Ukrajině.





"Oni (američtí představitelé) nám říkali, že to nebude mít vliv na závazky (ze strany USA), ale stalo se," řekl ukrajinský představitel.





Úředník, který hovořil s ABC News pod podmínkou anonymity, aby prodiskutoval citlivou záležitost, uvedl, že zásoby těchto životně důležitých dělostřeleckých granátů tvoří "asi 60-70 % celkových ukrajinských dodávek".





Vysoce postavený představitel amerického ministerstva obrany však řekl, že snížení množství munice nemá "absolutně nic společného s tím, co se děje v Gaze". Prezidentské balíky "se začínají dávat dohromady týdny předem, takže neexistuje žádná souvislost mezi tím, co se děje v Gaze, a tím, co se děje na Ukrajině," řekl tento činitel.





Během své cesty na Ukrajinu Austin oznámil nový balík bezpečnostní pomoci pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů, který zahrnoval nespecifikovaný počet těchto 155 mm dělostřeleckých granátů standardu NATO.





Nejnovější balík americké vojenské pomoci je čerpán ze stávajících finančních prostředků, které již byly schváleny Kongresem. Tento balík peněz však již nyní poměrně dochází.





Na konci minulého měsíce mluvčí Pentagonu Pat Ryder řekl, že je "přesvědčen", že Spojené státy mohou "pokračovat v podpoře Ukrajiny i Izraele".





Navzdory tomu, že Ukrajina dostává od západních partnerů širokou škálu zbraní, Rusko má klíčové výhody na bojišti, jako je větší palebná síla dělostřelectva, lepší výbušné útočné drony a lepší typy a větší počet stíhaček a bitevních vrtulníků.





V posledních týdnech se ruské síly snaží převzít iniciativu na bojišti tím, že podnikají významné útoky na ukrajinské pozice na východní Ukrajině.





Nejvyšší ukrajinský generál Valerij Zalužnyj v rozhovoru pro týdeník The Economist nedávno označil válku za "patovou situaci".





Ministr Austin v pondělí v Kyjevě trval na tom, že ukrajinské jednotky "budou mít prostředky... abychom byli úspěšní v boji v zimě."





Ukrajinský představitel, který anonymně hovořil s ABC News, však vyjádřil skutečné znepokojení nad americkými dodávkami zbraní ve světle neshod v Kongresu.





"Jsme ve velkém průšvihu... Základní munice nepřichází," řekl úředník.





Činitel varoval, že Ukrajina riskuje ztrátu své pozice na bojišti "za velmi vysokou cenu".





Zdroj v angličtině: ZDE





0