Židovská básnířka, držitelka Pulitzerovy ceny, na protest odchází z New York Times

„Rezignovala jsem na svou pozici redaktorky poezie v New York Times Magazine. Válka izraelského státu s podporou USA proti lidem v Gaze není nikoho jménem. Neexistuje žádná bezpečnost uvnitř ani v ně, ani pro Izrael, ani pro Spojené státy nebo Evropu a zvláště pro mnoho židovských národů pomlouvaných těmi, kteří nepravdivě tvrdí, že bojují jejich jménem. Jejich jediným ziskem je smrtící zisk ropných zájmů a výrobců zbraní. Svět, budoucnost, naše srdce – vše se s touto válkou zmenšuje a ztěžuje. Není to jen válka raket a pozemních invazí. Je to pokračující válka proti lidu Palestiny, lidem, kteří odolávali desetiletím okupace, nuceného vysídlování, deprivace, sledování, obléhání, věznění a mučení.





Protože naším status quo je sebevyjádření, někdy je pro umělce nejúčinnější formou protestu odmítnutí. Nemohu psát o poezii ‚rozumným‘ tónem těch, kteří nás hodlají navyknout na toto iracionální utrpení. Dost děsivých eufemismů. Už žádné slovně dezinfikované pekelné krajiny. Dost lží o válečné štvanici. Pokud toto odmítnutí zanechá ve zprávách díru velikosti poezie, pak je to pravá podoba současnosti.“





Boyerovou poslední prací jako editorky přílohy NYT bylo vydání básně palestinsko-amerického básníka Fadyho Joudaho nazvané „Napsáno v posledních týdnech“, ve vydání z 5. listopadu, o níž poznamenala: „Váha nevyřčeného a nevýslovné, ztracené a ponechané stranou, visí nad hlavou básně. Možná je to Palestina. Co chybí, odporuje proporci. Mohlo by to být tak rozsáhlé jako historie, tak malé jako dech dítěte."





Před lety spisovatelka bojovala s agresivní rakovinou prsu a důrazně kritizovala americký zdravotnický systém v knize The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care (2019). Dostala Pulitzerovu cenu za rok 2020.