Válka mezi Izraelem a Hamásem: WHO oceňuje pracovníky nemocnice al-Šifa jako hrdiny

19. 11. 2023

čas čtení 11 minut



- UNRWA: téměř 884 000 vnitřně vysídlených Palestinců se ukrývá ve 154 přístřešcích UNRWA.



Téměř 884 000 vnitřně vysídlených osob se ukrývá ve 154 zařízeních UNRWA ve všech pěti guvernorátech pásma Gazy, oznámila v neděli agentura OSN pro palestinské uprchlíky.



"Už jen když vstoupíte do některého z přístřešků, vyhrknou vám slzy," řekl jeden ze zaměstnanců UNRWA.



"Děti hledají jídlo a vodu a stojí ve frontách přes šest hodin, jen aby dostaly kousek chleba nebo láhev vody. Lidé zde v Chán Júnisu doslova spí na ulicích, tisíce jich stále utíkají ze severu," dodal zaměstnanec UNRWA.



Podle OSN je situace v oblasti potravinové bezpečnosti "katastrofální a zásoby Světového potravinového programu uvnitř Gazy docházejí".



Za posledních šest týdnů bylo vysídleno celkem 1,7 milionu Palestinců. Pouze devět z 22 zdravotnických středisek UNRWA je v provozu, uvedla v neděli OSN.



"Lidé v Gaze nemají kam jít," řekl v neděli televizi ABC Thomas White, ředitel pro záležitosti UNRWA.



Whiteovy komentáře přicházejí uprostřed izraelské nucené evakuace Palestinců ze severní části Gazy do její jižní části, kterou Izrael také opakovaně bombarduje, přestože shazuje letáky varující Palestince, aby utíkali do měst na jihu Gazy.



Řekl:



Je to jiné než v jiných konfliktech, kdy se bojuje v jednom městě a vy se přesunete do jiného města. V Gaze není kam jít. Domy jsou zasaženy po celém pásmu Gazy. Lidé se bojí, jestli jsou na severu nebo na jihu, jsou v bezpečí?



Měli jsme 13 krytů UNRWA, lidí ukrývajících se pod vlajkou OSN, které byly přímo zasaženy. Je tu nespočet dalších krytů, více než 30 krytů, které utrpěly vedlejší škody, Mnoho z nich je ve skutečnosti na jihu ...



Skutečnost je taková, že obyvatelé Gazy nemají kam jít do bezpečí. Všichni jsou vystaveni hrozbě bojů a zejména leteckých úderů.



"To je realita tohoto konfliktu."







- Zdá se, že Izrael a Hamás se blíží k dohodě, která by znamenala propuštění značného počtu rukojmích, možná výměnou za omezené příměří a propuštění palestinských vězňů z izraelských věznic. Vysocí američtí a izraelští představitelé i katarský premiér v neděli naznačili, že dohoda je blízko, ačkoli pozorovatelé varovali, že veřejná prohlášení během takových jednání jsou často zavádějící a jakákoli potenciální dohoda může snadno ztroskotat. Katarský premiér uvedl, že zbývá vyřešit pouze drobné neshody mezi Hamásem a Izraelem. Izraelský velvyslanec ve Washingtonu uvedl, že Izrael doufá, že Hamás propustí značný počet rukojmích.





"Doufám, že se nám v nejbližších dnech podaří uzavřít dohodu," řekl Michael Herzog v nedělním rozhovoru pro televizi ABC.





Katar byl v centru zprostředkovatelských snah o dosažení dohody, která by vedla k propuštění velkého počtu rukojmích, počínaje dětmi a ženami. Mohla by být dohodnuta humanitární přestávka trvající až pět dní, která by umožnila přepravu rukojmích a určité dodávky humanitární pomoci do Gazy.











Jsme pokořeni hrdinskou prací zdravotníků v #Gaze."

- Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že ve válce Izraele proti Hamásu došlo k "příliš velkým ztrátám na životech civilistů".

- Desetitisíce příznivců hlavní pákistánské náboženské politické strany se v Láhauru sešly na shromáždění proti izraelským úderům na Gazu, při nichž zahynulo více než 13 000 Palestinců.



Mezi protiizraelskými a protiamerickými hesly vyzýval dav k džihádu neboli svaté válce.



Začátkem tohoto měsíce uspořádal Jamaat-e-Islami masová shromáždění v přístavním městě Karáčí a v hlavním městě Islámábádu.



Příznivci, včetně žen a dětí, pochodovali několik kilometrů, aby se dostali na místo shromáždění, a drželi transparenty a plakáty s hesly proti Izraeli a Spojeným státům a na podporu Palestinců.



Senátor Siradžul Hak, šéf JI, řekl, že probíhající shromáždění na podporu Palestinců po celém světě probouzejí světové vlády a dávají hlas nevinným.



Řekl, že rezoluce a slova vydaná Organizací pro islámskou spolupráci nebudou fungovat a že muslimští vládci musí povstat a zastavit ruku agresora.



- Izraelská armáda zveřejnila záběry toho, co podle ní představuje tunel Hamásu v nemocnici al-Šifa.



V nedělním prohlášení Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že vojáci operující v blízkosti budovy pro pacienty v nemocnici al-Šifa našli v garáži uvnitř zdí zdravotnického komplexu nastraženou nálož. Po jejím zničení řízeným výbuchem byl pod podlahou garáže odhalen tunel, uvedly IDF a poskytly fotografie.



Na záběrech z 16. a 17. listopadu pořízených armádními roboty je vidět tunelová šachta dlouhá asi 10 metrů, kde je vratké kruhové schodiště, než se dostane do 55 metrů dlouhého tunelu. Tunel obsahuje elektrické dráty a svažuje se dolů, dokud nekončí u dveří odolných proti výbuchu s malou štěrbinou. IDF tvrdí, že za dveře se zatím nedostala.



- Světový potravinový program spolupracuje s Nouzovým telekomunikačním klastrem na vytvoření nezávislých komunikačních systémů v celé Gaze uprostřed častých výpadků elektřiny ze strany Izraele.



David Pickering, koordinátor pro nouzové telekomunikace, na videu zveřejněném na Twitteru uvedl:



Tyto výpadky narušují celý humanitární systém a brání pracovníkům v přístupu k rodinám, které se ocitly v tomto konfliktu... Neúnavně pracujeme na zřízení záchranné linky pro Gazu, solárních panelů, solárních řešení připojení a vysílaček.



- Jordánská velvyslankyně v USA Dina Kawarová v novém nedělním rozhovoru pro CBS uvedla, že příměří je "jedinou cestou vpřed", jak zastavit válku mezi Izraelem a Hamásem.



V rozhovoru s moderátorkou stanice CBS Margaret Brennanovou Kawar řekla:



Jordánská vláda žádá o příměří. A Jeho Veličenstvo (král Abdulláh II.) hovořil o tom, že je důležité přistoupit na příměří, ne proto, že bychom chtěli uvažovat jinak než zbytek světa, ale proto, že cítíme, s arabskými zeměmi a islámskými zeměmi, že je to jediná cesta vpřed - zastavit tuto válku, sednout si ke stolu a vrátit se k jednání.



Dále dodala:



Obáváme se, že toto násilí bude jen plodit násilí a vytvářet tlak v regionu. A pokud nemůžeme mluvit s morálním kompasem světa, ne s humanitárním cítěním, mluvme o strategickém - strategickém myšlení. A k tomu směřujeme.



- Íránem podporovaní jemenští Hútíové se v neděli zmocnili nákladní lodi v Rudém moři, což Izrael označil za "íránský teroristický čin":



Izrael v neděli uvedl, že jemenští Hútíové se na jihu Rudého moře zmocnili nákladní lodi vlastněné Británií a provozované Japonskem, a označil tento incident za "íránský teroristický čin" s důsledky pro mezinárodní námořní bezpečnost.



Představitel obrany USA uvedl, že "jsme si situace vědomi a pozorně ji sledujeme".



Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že loď - jejíž jméno neuvedl - byla zadržena, "na lodi nebyli žádní Izraelci" a Izrael se nepodílel na jejím vlastnictví ani provozu, dodal.



"Jedná se o další íránský teroristický čin, který představuje eskalaci íránského válečnictví proti občanům svobodného světa, s doprovodnými mezinárodními důsledky ve vztahu k bezpečnosti globálních námořních tras."



Předtím v neděli Hútíové uvedli, že terčem útoku budou všechny lodě, které vlastní nebo provozují izraelské společnosti nebo které plují pod izraelskou vlajkou.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy: nejméně 13 000 zabitých a 30 000 zraněných Palestinců.



-Francie vyšle do Gazy válečnou loď se zdravotnickou pomocí, oznámil v neděli Emmanuel Macron.



Francouzská vrtulníková loď Dixmude vypluje "na začátku týdne a v příštích dnech dorazí do Egypta", uvedl francouzský prezident v prohlášení a dodal, že Dixmude je "konfigurována pro podporu nemocnic s kapacitou 40 lůžek".



Macron dodal:



Tato loď je určena k ošetření nejzávažnějších případů a umožňuje vzít v úvahu zraněné civilisty, aby mohli být v případě potřeby ošetřeni v okolních nemocnicích.



Uvedl také, že Francie "mobilizuje všechny prostředky, které má k dispozici, zejména letecké", aby pacienti mohli být ošetřeni ve Francii. Dodal, že byla přijata opatření k přijetí až 50 pacientů ve francouzských nemocnicích.



Macron uvedl, že se také rozhodl pronajmout nové letadlo letectva, které příští týden přepraví přes 10 tun zdravotnického nákladu. "Konkrétně poveze dvě mobilní zdravotnické stanice, z nichž každá ošetří přibližně 500 vážně zraněných osob."









Světová zdravotnická organizace (WHO), která v neděli vedla druhou hodnotící návštěvu nemocnice al-Šifa, ocenila zdravotnický personál pracující v největší nemocnici v Gaze, kterou WHO označila za "zónu smrti".Člen hodnotícího týmu WHO na adresu několika zdravotníků řekl:"Organizace, kterou zastupuji, je nesmírně hrdá na to, že se může nazývat zdravotníky, a pohled na práci, kterou jste odvedli, na práci, kterou nadále vykonáváte v podmínkách, v nichž nadále poskytujete nejlepší možnou péči svým pacientům a jejich rodinám, není nic jiného než hrdinství.Šéf WHO Tedros Ghebreyesus oznámil, že WHO v neděli pomohla evakuovat z nemocnice 31 "velmi nemocných" nemluvňat spolu se šesti zdravotníky a deseti rodinnými příslušníky zaměstnanců.Děti byly převezeny do porodnice al-Helal al-Emirati, kde se jim "dostává naléhavé péče na novorozenecké jednotce intenzivní péče", uvedl Ghebreyesus.Kromě toho bylo od 7. října izraelskými nálety zraněno 30 000 Palestinců, uvedlo ministerstvo.Macronův telefonát s Netanjahuem přišel v souvislosti s nedělním oznámením ministerstva zdravotnictví v Gaze, že za posledních šest týdnů bylo izraelskými údery zabito více než 13 000 Palestinců, včetně 5 500 dětí.Podle Macronovy kanceláře francouzský prezident Netanjahuovi rovněž potvrdil "absolutní nutnost odlišit teroristy od obyvatelstva" a "důležitost dosažení okamžitého humanitárního příměří vedoucího k zastavení palby", uvedla agentura France-Presse.Marcon během telefonátu s Netanjahuem rovněž odsoudil násilí vůči palestinským civilistům na Západním břehu Jordánu, uvedla jeho kancelář a dodala, že Macron vyjádřil "velké znepokojení nad eskalací násilí vůči palestinským civilistům" na Západním břehu Jordánu.Podle ministerstva zdravotnictví v Ramalláhu izraelští vojáci a osadníci od začátku války zabili na Západním břehu více než 200 Palestinců.