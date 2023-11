V prezidentských volbách v Argentině zvítězil krajně pravicový libertarián Javier Milei

20. 11. 2023

Vítězství televizní celebrity, která se stala politikem, katapultuje druhou největší jihoamerickou ekonomiku do nepředvídatelné budoucnosti





Prezidentem Argentiny byl zvolen Javier Milei, výbušný krajně pravicový libertarián, který slíbil "vyhladit" inflaci a vzít do ruky motorovou pilu. Katapultuje to druhou největší ekonomiku Jižní Ameriky do nepředvídatelné a potenciálně bouřlivé budoucnosti.



Po sečtení více než 99 % hlasů získal tento politik, který se vydává za Micka Jaggera a je často přirovnáván k Donaldu Trumpovi, 55,69 % hlasů, zatímco jeho soupeř, středolevicový ministr financí Sergio Massa, 44,3 %.



Milei slíbil "drastické změny", které mají vyřešit "tragickou realitu" Argentiny, kterou je prudce rostoucí inflace a rozšířená chudoba. Vyslal také vzkaz mezinárodnímu společenství: "Argentina se vrátí na místo ve světě, které nikdy neměla ztratit."



Massa - který získal 11,5 milionu hlasů oproti 14,4 milionu hlasů Milei - uznal porážku.



"Argentinci si zvolili jinou cestu," řekl Massa, který uvedl, že Mileiovi telefonovall, aby mu pogratuloval k vítězství, a dodal, že se stáhne z přední politiky.



"Samozřejmě to nejsou výsledky, ve které jsme doufali, a já jsem mluvil s Javierem Mileiem, abych mu pogratuloval, protože je to prezident, kterého si většina Argentinců zvolila na příští čtyři roky," dodal Massa, jehož peronistické hnutí vládlo 16 z posledních 20 let.



Aktivisté podporující Mileiho se radovali z triumfu svého 53letého vůdce, kterého označují za ekonomického vizionáře připraveného vyvést Argentinu z jedné z nejhorších hospodářských krizí za poslední desetiletí..



Během své kampaně Milei - který se ujme úřadu 10. prosince - slíbil, že zruší centrální banku a dolarizuje ekonomiku, aby překonal finanční kalamitu, kvůli níž 40 % ze 45 milionů argentinských občanů žije v chudobě a inflace stoupla na více než 140 %. "Vím, jak vyhubit rakovinu inflace," prohlásil Milei během poslední prezidentské debaty minulou neděli, kterou podle většiny odborníků vyhrál Massa.



Mileiovo vítězství oslavovaly další významní představitelé světové krajní pravice včetně bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který jeho kampaň podporoval a slíbil účast na inauguraci. "V Jižní Americe opět jiskří naděje," napsal Bolsonaro na Twitteru a oslavoval to, co označil za vítězství "poctivosti, pokroku a svobody".



Bývalý americký prezident Donald Trump napsal: "Celý svět se díval! Jsem na vás velmi hrdý. Obrátíte svou zemi k lepšímu a učiníte Argentině znovu velkou."



Jeho vítězství oslavil také majitel společnosti X Elon Musk, který napsal: "Argentinu čeká prosperita".



Brazilský levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva - kterého Milei opakovaně urážel jako zkorumpovaného "komunistu" - uznal Mileiovo vítězství ve vlažném příspěvku na sociálních sítích. "Demokracie je hlasem lidu a musí být vždy respektována," napsal Lula, aniž by Mileiho jmenoval. "Přeji příští vládě hodně štěstí a úspěchů. Argentina je skvělá země a zaslouží si naši plnou úctu," dodal Lula.



Mileiovi levicoví oponenti reagovali na zvolení notoricky nevyzpytatelné osobnosti, mezi jejíž radikální nápady patří legalizace prodeje orgánů, přerušení vazeb se dvěma největšími obchodními partnery Argentiny, Brazílií a Čínou, a zrušení více než desítky ministerstev, šokem a sklíčeností.



Milei - populista, který popírá klima a je známý pod přezdívkou El Loco (Šílenec) - také rozzuřil miliony Argentinců tím, že zpochybnil čtyři desetiletí trvající konsensus ohledně zločinů diktatury z let 1976-83, během níž vojenský režim zabil přibližně 30 000 lidí. Jeho viceprezidentskou kandidátkou je Victoria Villarruelová, ultrakonzervativní kongresmanka, která hříchy diktatury zlehčuje.



"Je mnohem extremnější a labilnější než [Jair] Bolsonaro a Trump. Takže je velmi nepředvídatelné, co by tento člověk mohl [u moci] udělat," řekl v předvečer nedělních voleb Federico Finchelstein, argentinský historik, který se zabývá globální krajní pravicí.



Benjamin Gedan, vedoucí argentinského projektu Wilsonova centra, uvedl, že rozsah Mileiova vítězství podle něj vysvětluje jediné slovo: zoufalství.



"Toto hlasování prostě zavání zoufalstvím. Mnoho Argentinců hlasovalo vědomě proti svým ekonomickým zájmům, protože si uvědomují, že současný stav je katastrofální. A nebyl žádný důvod věřit, že by současný ministr financí mohl být věrohodným řešením," řekl Gedan. "Je to obrovský hazard, ale ne zcela iracionální."



Gedan uvedl, že zvolení tak radikálního a nezkušeného politického outsidera vrhlo Argentinu do neprobádaných vod.



"Skutečným rizikem je, že se Argentina při jeho pokusu o radikální transformaci ekonomiky rozloží. To by vypadalo jako masivní sociální nepokoje, celonárodní stávky odborů, potenciální politické násilí a napětí proti demokratickým institucím. Existuje docela temný scénář, pokud skutečně bude agresivně prosazovat svou maximalistickou vizi pro Argentinu."











