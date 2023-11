Netanjahu oznámil na úterní večer sérii zasedání vlády "s ohledem na vývoj situace" ohledně propuštění rukojmích

21. 11. 2023

- Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámil na dnešní večer sérii zasedání vlády "s ohledem na vývoj v otázce propuštění našich rukojmích".



Válečný kabinet se sejde v 18 hodin, bezpečnostní kabinet v 19 hodin a celá vláda ve 20 hodin.



- OSN varuje před "tragickým nárůstem počtu úmrtí dětí v Gaze", kterému lze zabránit



OSN varovala, že v Gaze, kde je každých 10 minut v průměru zabito jedno dítě, se očekává "tragický ... nárůst počtu úmrtí dětí, kterému lze zcela zabránit".



"Každý den je zabito asi 160 dětí, to je jedno každých 10 minut," uvedl v úterý mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Christian Lindmeier.



V rozhovoru s novináři v Ženevě uvedl, že "každých 10 minut jsou zraněny dvě děti" a že děti a rodiny umírají "za děsivých okolností".



Dětská agentura OSN (Unicef) varovala, že toto číslo může prudce vzrůst kvůli další vážné hrozbě masového propuknutí nemocí v obléhané palestinské enklávě. Mluvčí Unicefu James Elder uvedl:



Pokud budou mít mladí lidé v Gaze i nadále omezený přístup k vodě a hygienickým zařízením, budeme svědky tragického, ale přesto zcela odvratitelného nárůstu počtu umírajících dětí.



"Počet mrtvých dětí je nechutný," uvedl s tím, že podle údajů zdravotnických úřadů v Gaze zemřelo více než 5 350 palestinských dětí.



V Gaze se usazuje smutek. Takže to je pak důrazné varování: bez dostatku paliva, bez dostatku vody se podmínky pro děti prudce zhorší.



Uvedl, že minimální denní potřeba v nouzových situacích je 15 litrů vody na osobu, ale v některých částech Gazy jsou k dispozici pouhé tři litry denně a v některých dnech vůbec žádná.



S poukazem na "zoufalý nedostatek vody, fekálie rozeseté po hustě obydlených osadách (a) nepřijatelný nedostatek latrín" Elder uvedl, že se jedná o "dokonalou bouři pro šíření nemocí".





- Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo od 7. října, kdy začala izraelsko-hamasácká válka, zabito nejméně 52 novinářů a pracovníků médií.



Skupina novinářů aktualizovala počet mrtvých po zprávě, že v úterý byli při práci v jižním Libanonu údajně zabiti dva novináři z libanonského kanálu Al Mayadeen napojeného na Hizballáh.



Počet mrtvých nyní zahrnuje 46 Palestinců, čtyři Izraelce a tři Libanonce, kteří byli zabiti od 7. října, a dále 11 zraněných a tři pohřešované novináře.



Šerif Mansúr, koordinátor programu CPJ pro Blízký východ a severní Afriku, uvedl:



Novináři v celém regionu přinášejí velké oběti, aby mohli informovat o tomto srdcervoucím konfliktu. Zejména ti v Gaze zaplatili a stále platí bezprecedentní daň a čelí exponenciálním hrozbám. Mnozí z nich přišli o kolegy, rodiny a mediální zázemí a utekli hledat bezpečí, když neexistuje žádné bezpečné útočiště ani východisko.



- Biden říká, že dohoda o rukojmích "je velmi blízko"



Americký prezident Joe Biden prohlásil, že jsou "velmi blízko" k zajištění propuštění potenciálně desítek rukojmích držených Hamásem.



"Nyní jsme velmi blízko, velmi blízko - některé z těchto rukojmích můžeme velmi brzy přivést domů, ale nechci zacházet do podrobností. Nic není hotovo, dokud to není hotovo, a až budeme mít více co říci, tak to řekneme, ale v tuto chvíli to vypadá dobře."





Dohoda by zahrnovala propuštění 50 rukojmích, většinou žen a dětí, výměnou za 150 palestinských vězňů a čtyřdenní nebo pětidenní pauzu, uvedl úředník.



Věříme, že jsme velmi, velmi blízko dohodě. Ještě je třeba udělat spoustu práce, ještě je třeba dosáhnout schválení. Věříme však, že jsme velmi blízko.



Zpráva přichází v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal svůj válečný kabinet za rostoucích náznaků blížící se dohody o propuštění rukojmích.



- EU schválila pokračování rozvojové pomoci Palestině



Evropská komise uvedla, že bude pokračovat v poskytování finanční pomoci Palestincům poté, co vyšetřování nezjistilo žádné důkazy o tom, že by peníze směřovaly k Hamásu.



Dne 9. října, po teroristickém útoku Hamásu na Izrael, výkonná složka EU oznámila přezkoumání využití stovek milionů eur na rozvojovou pomoc, která měla Palestincům pomoci v boji proti chudobě.



Výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis dnes na tiskovém brífinku ve Štrasburku uvedl:



"Přezkum nezjistil žádné známky toho, že by peníze EU přímo nebo nepřímo prospěly teroristické organizaci Hamás."



EU je největším poskytovatelem pomoci Palestincům na světě. Na období 2021-2024 je vyčleněno téměř 1,2 miliardy eur.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém prohlášení uvedla, že přezkum byl "nezbytný" a že "potvrdil, že zavedená ochranná opatření jsou účinná", a dodala:



Nyní probíhají práce na podobě naší budoucí podpory Palestincům s ohledem na měnící se a stále se vyvíjející situaci.



- Slavný palestinský básník a spisovatel Mosab Abu Toha byl údajně propuštěn poté, co byl zatčen Izraelskými obrannými silami (IDF) a odveden k výslechu.



Podle jeho přátel a rodiny byl Abu Toha v pondělí zadržen izraelskými silami, když se snažil opustit Gazu.



Američtí představitelé mu řekli, že on a jeho rodina budou moci přejít do Egypta, protože jedno z jeho dětí má americké občanství. V neděli byli na cestě ze severu na jih Gazy a mířili na přechod Rafáh, když byl spolu s dalšími Palestinci zadržen na izraelském vojenském kontrolním stanovišti a odveden.



Abu Toha psal do časopisu New Yorker o svých zážitcích z bombardování v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy.



Redaktor serveru newyorker.com Michael Luo uvedl, že Abú Toha byl nyní propuštěn a shledal se se svou rodinou v centrální části Gazy.



- Více než 1 800 spisovatelů a vydavatelů podepsalo otevřený dopis na podporu propalestinských protestujících, kteří minulý týden narušili slavnostní předávání prestižní kanadské literární ceny.



Mezi signatáři je i kanadská spisovatelka Sarah Bernsteinová, držitelka ceny Scotiabank Giller ve výši 100 000 kanadských dolarů.





Udílení ceny Giller bylo nejprve přerušeno, když na pódium vyskočili protestující s nápisy "Scotiabank financuje genocidu", zatímco jiný protestující vykřikoval, že Scotiabank "má v současné době podíl ve společnosti Elbit Systems ve výši 500 milionů dolarů" a že "Elbit Systems dodává izraelské armádě genocidu proti palestinskému lidu".





- Vzpoura lídrů zemí globálního Jihu proti americké podpoře izraelského bombardování Gazy se schyluje k setkání arabských diplomatů s jejich protějšky v Číně a Moskvě, zatímco jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa svolal virtuální schůzku lídrů zemí Brics, aby odsoudili Izrael.

- Bidenova administrativa byla opakovaně varována, a to i svými vlastními diplomaty, že riskuje vážnou ztrátu podpory mezi zeměmi globálního jihu, které obviňují USA z dvojího metru, když odsuzují ruské válečné zločiny na Ukrajině, ale k izraelským akcím v Gaze většinou mlčí.



Skupinu Brics tvoří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika a pozváni byli také noví členové Brics, jejichž plné členství začne příští rok, včetně Saúdské Arábie, Argentiny, Etiopie, Íránu a Spojených arabských emirátů. Jihoafrická republika již přerušila diplomatické styky s Izraelem.



- Arabští diplomaté byli na turné po hlavních městech stálých členů Rady bezpečnosti OSN, aby získali podporu pro další rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by Izraeli nařídila, aby přestal bránit humanitární pomoci v přístupu do Gazy. Mohou také požádat, aby Rada bezpečnosti povýšila výzvu adresovanou Izraeli k zavedení humanitární pauzy na pokyn. Izrael minulý týden okamžitě odmítl návrh Rady bezpečnosti OSN na zavedení humanitární pauzy.







Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že incident přezkoumávají. Ve svém prohlášení IDF uvedly:Jsme si vědomi stížnosti týkající se novinářů v oblasti, kteří byli zabiti v důsledku palby IDF.Jedná se o oblast s aktivními bojovými akcemi, kde dochází k přestřelkám. Přítomnost v oblasti je nebezpečná. Incident se prověřuje.Zpravodajský kanál Al-Mayadeen obvinil Izrael z přímého útoku na své novináře, zpravodajku Farah Omar a kameramana Rabiha Maamariho, kteří informovali o vojenské aktivitě podél hranice s Izraelem.Spolu s oběma novináři byl zabit i třetí civilista, uvedl ředitel vysílání Ghassan bin Jiddo, podle něhož šlo o "přímý útok, nebyla to náhoda".Si, který v úterý vystoupil na virtuálním summitu vedoucích představitelů ostatních zemí skupiny Brics (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika), citovala státní tisková agentura Xinhua:Všechny strany konfliktu by měly okamžitě zastavit palbu a nepřátelské akce, zastavit veškeré násilí a útoky namířené proti civilistům a propustit zadržované civilisty, aby se zabránilo dalším ztrátám na životech a utrpení.Řekl, že na Blízkém východě nemůže být "udržitelný mír a bezpečnost" "bez spravedlivého řešení otázky Palestiny", a dodal, že Čína "aktivně pracuje na podpoře mírových rozhovorů a příměří".Peking "vyzývá k brzkému svolání mezinárodní mírové konference", která by "usilovala o brzké řešení palestinské otázky, jež by bylo komplexní, spravedlivé a udržitelné", uvedl.