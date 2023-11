Izraelská armáda oznámila, že rozšiřuje svou operaci v pásmu Gazy

20. 11. 2023

Izrael varoval obyvatele největšího uprchlického tábora v Gaze Džabalíja a nedalekého pobřežního tábora, aby se evakuovali, armáda v neděli uvedla, že "rozšiřuje své operační aktivity v dalších částech" Gazy.



Po intenzivním bombardování viděl novinář agentury AFP na území v neděli stoupat z Džabálie na severu Gazy sloupy dýmu.



Zdravotnický představitel Hamásu uvedl, že při sobotních dvojitých úderech na Džabálii bylo zabito více než 80 lidí, včetně školy OSN, která poskytovala útočiště vysídleným osobám.



Videa ze sociálních sítí ověřená agenturou AFP ukazovala těla pokrytá krví a prachem na podlaze budovy, kde byly pod školními stoly zaklíněné matrace.



Aniž by se izraelská armáda o úderech zmínila, uvedla, že "incident v oblasti Džabalíja" je v šetření.



Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk v neděli odsoudil údajný útok na školu jako "děsivý" a dodal, že "strašlivé události posledních 48 hodin v Gaze jsou neuvěřitelné".



V pondělí palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že indonéská nemocnice poblíž Džabalíje byla rovněž ostřelována.





- Izraelský deník Haaretz uvádí, že mu zdroj "zapojený do jednání s Hamásem" sdělil, že organizace zvažuje zvýšení počtu rukojmích, které je ochotna propustit.



Deník uvádí, že zdroj mu sdělil, že rozhovory pokračují, a tvrdí, že "nepřímé kontakty mezi Izraelem a Hamásem již dvakrát ztroskotaly" a že je zapotřebí více trpělivosti.



- Al-Džazíra informuje, že indonéská nemocnice na severu Gazy se stala terčem izraelského útoku. Cituje představitele ministerstva zdravotnictví v Gaze, podle nichž je počet obětí 12 a mezi zabitými jsou lékaři i pacienti.



Ašraf al-Qudra, mluvčí ministerstva zdravotnictví popsal pro Al-Džazíru situaci jako "katastrofální". Tvrdil, že v nemocnici bylo asi 700 lidí, včetně zdravotnického personálu a zraněných.



Novinářům se nepodařilo tato tvrzení nezávisle ověřit.



- V pondělí má do Turecka dorazit více než 100 evakuovaných osob z Gazy, včetně desítek lidí, kteří zde budou ošetřeni, uvedli pro agenturu Reuters turecký ministr zdravotnictví a zdroj z ministerstva zahraničí.



Šedesát jedna pacientů v doprovodu asi 49 příbuzných dorazilo z Gazy do Egypta v neděli večer a v pondělí ráno měli po noci strávené v nemocnici odletět do Ankary, uvedl ministr zdravotnictví Fahrettin Koca.



Minulý týden uvedl, že Ankara chce do Turecka dopravit co nejvíce z téměř tisíce pacientů s rakovinou z Gazy. Prvních 27 pacientů dorazilo do Ankary minulý čtvrtek.



Samostatně do Egypta z Gazy v neděli dorazila skupina 87 osob, kterou tvořili Turci, kyperští Turci a jejich příbuzní, a v pondělí večer měla odletět do Istanbulu, uvedl zdroj z ministerstva zahraničí.



- V aktualizované zprávě o 31 předčasně narozených dětech, které byly v neděli evakuovány z nemocnice al-Šifa ve městě Gaza, zdravotníci uvedli, že jsou v "extrémně kritickém stavu".



Novorozenci měli dehydrataci, podchlazení a v některých případech sepsi, uvedl Mohamed Zaqout, ředitel nemocnic v Gaze.



Čtyři další děti zemřely během dvou dnů před evakuací, citovala ho také agentura Associated Press.



Děti z nemocnice, kde byla přerušena dodávka elektřiny a došly zásoby, zatímco izraelské síly bojovaly venku s palestinskými ozbrojenci, dostávaly naléhavou péči ve městě Rafáh na jihu Gazy.



- Izraelská armáda zveřejnila videozáznam, který podle ní ukazuje, jak jsou rukojmí odváděni do nemocnice al-Šifa v Gaze 7. října, tedy v den, kdy Hamás zahájil ničivé útoky na Izrael.





Na videozáznamu z průmyslové kamery, který zveřejnil mluvčí Izraelských obranných sil (IDF), se zdálo, že skupina mužů k překvapení zdravotnického personálu pochodem uvádí do nemocnice nějakou osobu. Druhý klip ukazoval zraněného muže na nosítkách. Další muž v civilním oblečení poblíž měl útočnou pušku.



- Izraelská policie při vyšetřování útoku na hudební festival Supernova v kibucu Re'im 7. října podle zpráv izraelských médií minulý týden upřesnila počet obětí na 364.



Tento počet by tvořil téměř třetinu všech mrtvých, kteří byli 7. října v Izraeli zabiti při útoku, uvedl deník Times of Israel s odvoláním na 12. kanál.



Dřívější odhady uváděly počet obětí festivalového útoku na 270.



Izraelská policie se údajně domnívá, že Hamás o festivalu před provedením útoků nevěděl.



- Íránský nejvyšší vůdce prohlásil, že Izrael utrpěl "porážku" ve válce proti Íránem podporovanému Hamásu a že je to "fakt".



V projevu ve středisku leteckých sil Sboru islámských revolučních gard v hlavním městě Teheránu, z něhož citovala agentura France-Presse, Chameneí řekl, že "porážka sionistického režimu [Izraele] v Gaze je faktem".



Postup a vniknutí do nemocnic nebo lidských domovů není vítězstvím, protože vítězství znamená porážku druhé strany.



Chameneí uvedl, že Izrael "zatím selhal" v dosažení svého deklarovaného cíle zničit Hamás "navzdory masivnímu bombardování" Gazy.



Dodal, že "tato neschopnost odráží neschopnost Spojených států a západních zemí", které Izrael podporují.



Írán, který Hamás finančně a vojensky podporuje, označil útoky ze 7. října za "úspěch", ale popřel, že by se na nich přímo podílel.



- Svět musí urychleně jednat, aby ukončil "humanitární katastrofu" v Gaze, říká Čína

Mezinárodní společenství musí urychleně jednat, aby zastavilo "humanitární katastrofu", která se odehrává v Gaze, řekl čínský ministr zahraničí Wang Yi diplomatům z arabských a muslimských zemí.



"Spolupracujme na rychlém zklidnění situace v Gaze a co nejrychlejším obnovení míru na Blízkém východě," řekl Wang ministrům zahraničí v pondělním úvodním projevu v Pekingu, informovala agentura France-Presse.



"V Gaze se odehrává humanitární katastrofa," řekl Wang delegátům, mezi nimiž byl i generální tajemník Organizace islámské spolupráce.



Delegace ministrů zahraničí Palestinské samosprávy, Indonésie, Egypta, Saúdské Arábie a Jordánska jsou tento týden v Pekingu na jednáních zaměřených na "deeskalaci" současného palestinsko-izraelského konfliktu.



Situace v Gaze se dotýká všech zemí světa a zpochybňuje lidský smysl pro dobro a zlo a spodní hranici lidskosti.



Wang rovněž uvedl, že Čína plně podporuje výzvu k řešení Gazy pomocí dvou států, kterou nedávno vyslovil islámsko-arabský summit v Rijádu.



Saúdskoarabský ministr zahraničí Fajsal bin Farhán al Saúd prohlásil, že mezinárodní společenství musí převzít odpovědnost a zastavit Izrael.



- Arabští a muslimští ministři na setkání v Číně vyzvali k okamžitému příměří v Gaze



Arabští a muslimští ministři v pondělí vyzvali k okamžitému příměří v Gaze, když jejich delegace navštívila Peking v rámci první etapy cesty, jejímž cílem je prosadit ukončení nepřátelských akcí a umožnit přísun humanitární pomoci na toto území.



Podle agentury Reuters delegace, která se má setkat s představiteli zastupujícími stálé členy Rady bezpečnosti OSN, rovněž vyvíjí tlak na Západ, aby odmítl izraelské ospravedlňování svých akcí proti Palestincům jako sebeobranu.



Na pondělní jednání s nejvyšším čínským diplomatem Wangem I se dostaví mimo jiné představitelé Saúdské Arábie, Jordánska, Egypta, Indonésie, Palestiny a Organizace islámské spolupráce.



Mimořádný společný islámsko-arabský summit v Rijádu tento měsíc rovněž vyzval mezinárodní trestní soud, aby vyšetřil "válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kterých se Izrael dopouští" na palestinských územích.



Saúdská Arábie se snažila tlačit na USA a Izrael, aby ukončily nepřátelské akce v Gaze, a korunní princ Mohammed bin Salmán, faktický vládce království, shromáždil arabské a muslimské představitele, aby toto poselství posílil.



- Novináři Hassouna Sleem a Sary Mansour byli v sobotu zabiti při izraelském útoku na uprchlický tábor Bureij v centru pásma Gazy, uvedli jejich příbuzní a palestinští zdravotníci.



Zdravotníci uvedli, že při útoku zemřelo 17 lidí.







Zdroj v angličtině ZDE

