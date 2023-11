Páni ministři, páni docenti, slovutní mudrci ... !

20. 11. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Pan ministr Jurečka představuje reformu důchodů. Nemělo by to být tak, že celá reforma důchodů bude postavena především na větší solidaritě bohatství s chudobou, podnikatelů se svým personálem, zaměstnavatelů se zaměstnanci? Zřejmě máme a hlavně budeme mít příliš malý balík peněz na důchody (viz demografie), proto musíme vymyslet systém, jak dávat lidem na důchodech méně a očekávat od nich větší radost, větší nadšení, lepší práci pro společnost po celý život a vůbec tralala, ne? Já, jako spíš ekolog, tomu tématu úplně nerozumím, ale zdá se mi, že když se přehazuje písek jakkoli dlouho, pokud se nepřidá cement a voda, beton nebude. My přece potřebujeme do veřejných rozpočtů (nejen toho důchodového) nalít NOVÉ peníze! Ne vidlemi přehazovat stokoruny - nalít tam stovky miliard!





Nedokážu si představit, že by mohly být někde jinde než tam, kde je bohatství, vysoký čistý zisk, drahá auta, drahé vily, jachty, dovolené v tramtárii údolní či horské. Progresivní zdanění se tomu schematicky říká už dlouho a systematicky se mu brání naše pokroková vláda. Je to jako kdysi na zámku a v podzámčí. Někdo měl boty obšívané zlatem a jiný škorně, které nosil jen ve svátek a jinak chodil bos. Než to ty lidi přestalo bavit.

Asi nikdo už také nepochybuje, že robotizace spojená s umělou inteligencí skutečně vezme lidem mrak pracovních příležitostí a současně nevytvoří ani zdaleka tolik nových. Pokud stále budeme lpět na axiomu, že peníze patří člověku jen za jím přímo odvedenou práci, daleko se s AI nedostaneme. To, že zmizí robotizací pracovní šance musí být kompenzováno z peněz roboty „vyrobených“. Není možné, aby s takto vyrobeným ziskem bylo nakládáno jen jako doposud. Jeho další část musí být speciální daní odvedena státu na sanaci nezaměstnanosti, důchodů, zdravotního systému atp.

Zpět k panu Jurečkovi a jeho (ne)reformě. Jestli jsem dobře poslouchal ČT 24, 10 listopadu 2023 asi v 9:35, říkal tam, že řeší možnost časnějšího odchodu do důchodu u profesí, které mají významný dopad na fyzické zdraví pracovníků. Nepochybně bohulibý záměr. Jenže, tak jako v politice často, Lucifer může být zašitý v detailu. Co psychické zdraví? Co kombinace poničeného psyché a fyzična? Děsím se tabulky, která pojmenuje profese se zásluhami a vynechá ty bez zásluh. Nemělo by spíš jít o každého jednotlivého člověka, u kterého by se posoudily všechny okolnosti jeho pracovního života a pak by bylo možné rozhodnout, zda si zaslouží nějakou úlevu ve věku odchodu do důchodů? Co třeba takový úředník úřadu práce, kterému z toho všeho v 57 nebo 59 letech už definitivně šibe? Nebo učitelé na základním stupni škol a kýble jejich nervů, které si nosí i domů? Co pracovníci sociálních služeb, psychiatrických nemocnic... nebo lidé, kteří sice nedělají úplně těžkou práci, ale celý život pracují venku = v létě 35°C plus, v zimě 20 minus, prší-neprší, svítí-nesvítí... Člověka nelze zredukovat na 1 hp (human power). Každý člověk je jiný a každý je na tom ve svém věku jinak!

Docela by mne také zajímalo jak vidí šéf pro-rodinné strany a náš důchodový guru vliv chystaných důchodových změn právě na chod rodin? Neměli by babičky a dědečkové jít do důchodu v takovou dobu, aby si jich mohla dostatečně užít jejich vnoučata? Neprospělo by to stavu výchovy v Čechách (na Moravě a ve Slezsku)?

Zdá se mi, že celou důchodovou reformu je možné zredukovat na národohospodářský vzorec, podle kterého se bohatí budou více podílet na problémech chudých. Tedy na domácí úkol pro ministra financí a ty chytřejší hlavy v jeho personálu.

A co by na to možná řekl pan Werich: https://www.youtube.com/watch?v=icvF4GRG1hs





