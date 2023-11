Ruská agrese na Ukrajině: Rusko v neděli brzy ráno zahájilo vlny útoků drony na Kyjev

19. 11. 2023

Rusko zahájilo v neděli brzy ráno již druhou noc po sobě několik vln útoků drony na Kyjev a po několikatýdenní pauze tak zintenzivnilo útoky na ukrajinské hlavní město, uvedla vojenská správa města. Nebyly hlášeny žádné "kritické škody" ani oběti, uvedl Serhij Popko, šéf kyjevské vojenské správy, kterého citovala agentura Reuters. Drony byly sestřeleny.

Serhij Popko, šéf kyjevské vojenské správy, vysvětlil, proč byly v ukrajinském hlavním městě několikrát vyhlášeny poplachy před nálety.



"Nepřátelské UAV [bezpilotní letouny] byly vypuštěny v mnoha skupinách a útočily na Kyjev ve vlnách, z různých směrů, přičemž neustále měnily vektory pohybu po trase," uvedl, citován agenturou Reuters.



Po 52denní pauze Moskva obnovila letecké údery na Kyjev. V sobotu ukrajinští představitelé uvedli, že všechny bezpilotní letouny směřující na Kyjev byly zničeny, ale některé zasáhly infrastrukturu na jiných místech Ukrajiny.



Popko v neděli uvedl, že podle předběžných informací ukrajinské systémy protivzdušné obrany zasáhly v Kyjevě a na jeho předměstí asi 10 kamikadze dronů íránské výroby Shahed.





- Britské ministerstvo obrany hlásí velké ruské ztráty u Avdijivky a malý pokrok pro obě strany; německý premiér Scholz vyzývá Putina, aby stáhl vojska a usiloval o mír







- Při ostřelování Chersonu bylo zraněno pět lidí, říká ukrajinský ministr vnitra





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil sankce na 37 ruských skupin a 108 osob včetně bývalého premiéra a bývalého ministra školství a uvedl, že jeho cílem je bojovat proti válečným únosům dětí z Ukrajiny a dalšímu "ruskému teroru".

- V sobotu byli v Záporožské oblasti při ruských raketových útocích zabiti dva ukrajinští záchranáři. Ukrajinská policie uvedla, že sedm lidí bylo rovněž zraněno, když Rusko vypálilo sérii raketových úderů na vesnici Komišuvacha v blízkosti frontové linie v Záporožské oblasti, kterou Rusko prohlásilo za anektovanou v loňském roce.



- Britské ministerstvo obrany ve zpravodajské zprávě uvedlo, že ruské síly utrpěly "obzvláště velké ztráty" v bojích v okolí Avdijivky, jedné ze tří oblastí, kde probíhají těžké pozemní boje. Navzdory těžkým bojům však podle ministerstva obrany ani jedna ze stran nedosáhla významného pokroku.



- Maďarsko musí říci ne současnému modelu Evropy budovanému v Bruselu, řekl v sobotu na sjezdu své strany Fidesz premiér Viktor Orbán, jehož vláda má nadále námitky proti vstupu Ukrajiny do EU.



- Německý kancléř Olaf Scholz vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby učinil první krok k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině stažením vojsk.





- Více než 100 ruských lékařů podepsalo společný dopis vyzývající Putina k propuštění ženy uvězněné za protest proti válce na Ukrajině v supermarketu. Petrohradský soud minulý týden odsoudil 33letou Alexandru Skočilenko k sedmi letům vězení za šíření "nepravdivých informací" poté, co vyměnila cenovky v supermarketu za hesla kritizující ruskou ofenzívu na Ukrajině.



- Podle ukrajinských úředníků, kteří dohlížejí na kybernetickou obranu, se Ukrajina od začátku invaze stala terčem téměř 4 000 kybernetických útoků, což je třikrát více než dříve.







Při ruském dělostřeleckém ostřelování Chersonu bylo v neděli ráno zraněno pět lidí včetně tříleté holčičky, uvedl ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko."Všichni utrpěli střepinová zranění. Dítě a babička se procházely na dvoře. Nepřátelské dělostřelectvo je zasáhlo poblíž vchodu," uvedl Klymenko v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Široká řeka je přirozenou dělící linií podél jižní fronty. Od doby, kdy se před rokem stáhly z města Cherson a ustoupily přes řeku, moskevské síly pravidelně ostřelují obce na Ukrajinou držené straně řeky, aby zabránily kyjevským jednotkám v postupu směrem k Ruskem anektovanému Krymu.Ukrajinci se snaží "zatlačit jednotky ruské armády co nejdále, aby usnadnili život (západnímu) břehu Chersonské oblasti, aby byly méně ostřelovány," uvedla Natalia Humeniuk, mluvčí ukrajinského Jižního operačního velitelství.V reakci na to ruská armáda použila "taktické letectvo", včetně íránských výbušných dronů Shahed, aby se pokusila potlačit ukrajinské jednotky, uvedla Humeniuková.Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že tamní jednotky od pátku do soboty odrazily 12 útoků ruské armády, napsala agentura AP.Útoky dronů zasáhly více než 400 měst a vesnic na jihu, jihovýchodě a severu země, včetně ropné rafinerie, která byla zasažena v Oděse.