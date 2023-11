Díra v nemocničním komplexu Šifa, která je podle izraelské armády tunelem využívaným Hamásem

19. 11. 2023

čas čtení 2 minuty



Izraelská armáda zveřejnila záběry tunelu, o kterém tvrdí, že je to tunel Hamásu v nemocnici al-Šifa



Izraelská armáda zveřejnila videozáznam, který podle ní ukazuje první přesvědčivé důkazy o existenci sofistikované sítě tunelů Hamásu pod nemocničním komplexem Dar al-Šifa ve městě Gaza.



V nedělním prohlášení Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že vojáci operující v blízkosti budovy pro pacienty v nemocnici al-Šifa našli v garáži uvnitř zdí zdravotnického komplexu nastraženou nálož. Po jejím zničení řízeným výbuchem byl pod podlahou garáže odhalen tunel, uvedly IDF a poskytly fotografie.

Izraelská armáda zveřejnila záběry tunelu, o kterém tvrdí, že je to tunel Hamásu v nemocnici al-ŠifaIzraelská armáda zveřejnila videozáznam, který podle ní ukazuje první přesvědčivé důkazy o existenci sofistikované sítě tunelů Hamásu pod nemocničním komplexem Dar al-Šifa ve městě Gaza.V nedělním prohlášení Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že vojáci operující v blízkosti budovy pro pacienty v nemocnici al-Šifa našli v garáži uvnitř zdí zdravotnického komplexu nastraženou nálož. Po jejím zničení řízeným výbuchem byl pod podlahou garáže odhalen tunel, uvedly IDF a poskytly fotografie.



Na záběrech z 16. a 17. listopadu pořízených armádními roboty je vidět tunelová šachta dlouhá asi 10 metrů, kde je vratké kruhové schodiště do 55 metrů dlouhého tunelu. Tunel obsahuje elektrické dráty a svažuje se dolů a pak končí u dveří odolných proti výbuchu. Dveře mají malou štěrbinu, kterou se střílí ze zbraní. IDF tvrdí, že za dveře se zatím nedostala.



Izraelské síly poprvé vstoupily do rozsáhlého komplexu al-Šifa před pěti dny s tvrzením, že jej militantní skupina Hamás využívá jako velitelské centrum, a navzdory mezinárodnímu pobouření nemocnici označily za klíčový cíl.



Až do neděle IDF vystavovaly na odiv zbraně, které podle nich byly nalezeny po prohlídce areálu, ale zatím nepředložily důkazy, které by potvrdily tvrzení o sofistikovaném velitelském středisku, které se nachází pod nemocnicí - tato tvrzení popírá jak personál nemocnice, tak Hamás.



Armáda uvedla, že pátrání po zbraních, tunelových šachtách a dalším materiálu Hamásu v nemocnici al-Šifa pokračuje. Mezi další nálezy patřilo něco, co IDF označila za výbušná zařízení na oddělení fyzikální terapie, výslechová místnost na kardiologickém oddělení a zbraně a zpravodajské informace v centru magnetické rezonance. Tato tvrzení nemohla být nezávisle ověřena, ačkoli IDF poskytla fotografie a videozáznamy.



Když se izraelské síly tento týden přiblížily k nemocnici, zemřelo nejméně 40 lidí včetně osmi předčasně narozených dětí kvůli absenci elektřiny pro provoz život zachraňujících zařízení, jako jsou inkubátory a dialyzační přístroje, uvedla OSN.





Zoufalý boj o udržení zbývajících asi 300 zranitelných pacientů v nemocnici al-Šifa naživu, zatímco se je OSN snaží evakuovat na jih, přichází v době, kdy Izrael prohlásil, že rozšiřuje své operace na zničení Hamásu do oblastí jižně od města Gazy, což vyvolává obavy o statisíce civilistů, kteří se tam uchýlili poté, co jim izraelská armáda řekla, že to tam bude pro ně bezpečnější.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

2