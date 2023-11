Británie: Britský Nejvyšší soud rozhodl, že plán deportovat uprchlíky do Rwandy je nezákonný

15. 11. 2023

čas čtení 2 minuty



Navzdory hromadícím se problémům v Británii je pravicová vláda Rishiho Sunaka posedlá údajným problémem uprchlíků, připlouvajících do země na malých člunech. Přitom názor britské veřejnosti je takový, že většina občanů imigraci podporuje.

Šílená, v pondělí z funkce vyhozená ultrapravicová ministryně vnitra Suella Bravermanová si vymyslela, že Británie bude deportovat příchozí žadatele o azyl do africké Rwandy, která má vážný problém s dodržováním lidských práv.

Britské soudy to zakázaly a nyní tent zákaz podvrdil britský Nejvyšší soud. Premiér Sunak se však vyjádřil, že navrhovaný zákon o deportacích uprchlíků do Rwandy prý pozmění, aby byl pro Nejvyšší soud přijatelný.

Nejvyšší soud zamítl plán Rishiho Sunaka posílat žadatele o azyl do Rwandy

Soudci potvrdili rozhodnutí odvolacího soudu ohledně rizika pro deportované uprchlíky a zasadili úder strategii premiéra Sunaka, který se snaží zabránit uprchlíkům v příchodu do Británie.





Pět soudců nejvyššího soudu jednomyslně potvrdilo rozhodnutí odvolacího soudu, který zjistil, že existuje reálné riziko, že deportovaní uprchlíci budou mít ve východoafrické zemi nesprávně posouzeny své nároky nebo budou vráceni do země původu, kde budou čelit pronásledování.





Rozhodnutí podkopává jeden z klíčových slibů premiéra: „zastavit imigraci“. Vláda tvrdila, že rwandský program ve výši 140 milionů liber bude klíčovým odstrašujícím prostředkem pro rostoucí počet žadatelů o azyl, kteří se do Spojeného království dostávají na malých člunech přes kanál La Manche.









Lord Reed, předseda nejvyššího soudu, při přečtení rozsudku uvedl, že soudci jednomyslně souhlasili s rozhodnutím odvolacího soudu, že ve Rwandě existuje reálné riziko, že žádosti budou nesprávně hodnocenzy, což povede k tomu, že žadatelé o azyl budou nesprávně vráceni do své země. původu.





Poukázal na zásadní důkazy agentury OSN pro uprchlíky UNHCR, které upozornily na selhání podobné dohody o deportaci mezi Izraelem a Rwandou.





Rozhodnutí přišlo den poté, co propuštěná ministryně vnitra Suella Bravermanová vydala pobuřující dopis, v němž obvinila premiéra z porušení dohody o vložení doložek do britského práva, které by „zablokovaly“ právní výzvy podle Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR). ) a zákona o lidských právech.





Očekávalo se, že schůzka tvrdě pravicových konzervativních poslanců ve středu ráno k posouzení rozsudku podpoří výzvy k vystoupení z ECHR.





Rozsudek vyvolá vážné otázky ohledně výdajů na tento "projekt". Rwandské vládě již bylo vyplaceno více než 140 milionů liber. Vláda odmítla zveřejnit další rozpis nákladů na systém a na právní poplatky.





Podrobnosti v angličtině ZDE

