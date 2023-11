Netanjahu je pro Bidena přítěží. Mír není možný, dokud Netanjahu neodejde

18. 11. 2023

čas čtení 6 minut

Podle jednoho průzkumu věří Netanjahuovi, že o válce říká pravdu, méně než 4 % židovských Izraelců.

Podpora izraelského premiéra ze strany amerického prezidenta poškozuje pověst Ameriky v zahraničí, poškozuje jeho vlastní šance na znovuzvolení a prodlužuje utrpení v Gaze, píše Simon Tisdall.





Zničující, hluboce znepokojující a neutuchající lidské utrpení v Gaze způsobené izraelskou reakcí na zvěrstva Hamásu ze 7. října zanechává trvalé stopy na všech, kdo jsou jeho svědky.



Politické škody, které z toho plynoucí celosvětové znechucení způsobuje hlavnímu spojenci Izraele, americkému prezidentovi Joe Bidenovi, a mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech, který vede Západ, se mohou rovněž ukázat jako nenapravitelné.



Dojem, že Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, Američany příliš neposlouchá, zesílil po útocích Hamásu, při nichž zahynulo asi 1200 lidí, převážně civilistů. I nadále odmítá jakoukoli formu příměří, zatímco Hamás zůstává neporažen a Izraelci jsou drženi jako rukojmí.

Navzdory své zjevné izolaci Izrael minulý týden ostře odmítl rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k prodloužení humanitárních pauz jako "odtrženou od reality na místě". Spojené státy ani Velká Británie rezoluci na rozdíl od dřívějších hlasování nevetovaly. Nedávná prohlášení obou zemí jsou stále kritičtější.



To proto, že tlak na Bidena, aby zasáhl důrazněji, roste - a on tlaku začíná ustupovat.



Je zřejmé, že Bidenův postoj vůči Gaze není v souladu s názorem USA a celého světa. Podle nového průzkumu si 68 % Američanů přeje příměří, zatímco téměř 40 % si myslí, že Biden by měl vystupovat jako "neutrální prostředník", a ne jako hlavní obránce Izraele.



Obzvláště neuspokojení jsou voliči demokratů. Další průzkum ukázal, že už 56 % respondentů se domnívá, že izraelská vojenská reakce zachází příliš daleko, což je o 21 % více než před měsícem.



Významné je, že přibližně 50 % mladších amerických voličů (do 45 let) a voličů jiné než bílé pleti se domnívá, že izraelská reakce je "přílišná". To jsou pro Bidena klíčové voličské skupiny pro rok 2024, kde již nyní dosahuje špatných výsledků. Ztrácí také podporu Arabů a muslimů v rozhodujících státech - a čelí vzpouře svých státních zaměstnanců. Nic z toho nevěstí nic dobrého pro jeho vratké šance na znovuzvolení.



EU, stejně jako Biden, se vrátila k legendárnímu řešení dvou států a recykluje ho jako jakýsi zázračný všelék, přestože jednání v minulosti několikrát selhala.



Zvláštní obavy vzbuzuje to, jak Gaza zastínila boj Ukrajiny proti Rusku. Ani v tomto případě Biden nepomohl. Tím, že Biden líčil války v Gaze a na Ukrajině jako společný boj proti bezpráví a brutalitě, poškodil "svou vlastní morální autoritu i mezinárodní solidaritu s Ukrajinou", upozorňuje irský komentátor Fintan O'Toole.



"Spojení Izraele a Ukrajiny nevytvořilo jedinou morální příčinu. Odhalilo dvojí metr," napsal O'Toole - a poukázal na válečné zločiny, které USA na Ukrajině hlasitě odsuzují, ale o těch v Gaze mlčí.



Mnoha lidem na globálním Jihu se zdá, že Západ odsuzuje smrt ukrajinských civilistů, ale toleruje smrt Palestinců.



V paralelní bitvě o světové veřejné mínění Biden a Západ v souvislosti s Gazou jasně prohrávají. V arabských zemích - a nejen v nich - je cítit naprostý vztek z neúnosných lidských obětí, který může mít trvalé nepříznivé geopolitické důsledky.



Většina kritiky směřuje přímo na Izrael - slovy Turecka "teroristický stát". Spojené státy jsou však pod palbou kritiky například i ze strany režimů v Perském zálivu, které povzbudily k navázání přátelských vztahů s Izraelem, a postkoloniálních afrických zemí, které se ztotožňují s palestinským bojem.



Jak zde bylo řečeno minulý týden, Čína a Rusko aktivně využívají vnímaného západního pokrytectví.



Co mohl Biden udělat jinak? Po 7. říjnu musel vzhledem k dosavadní politice USA a své osobní historii podpořit Izrael. Navštívil Tel Aviv, pronesl skvělý projev a projevil upřímnou empatii. Ale přehnal to, jak má ve zvyku.



Jeho rada, aby se Izrael nenechal "pohltit hněvem", byla ignorována. Od té doby se zdá, že Biden Netanjahuovi dává volnou ruku, nebo ho alespoň nedokázal zkrotit. A Netanjahu, bezskrupulózní tvrdý pravicový nacionalista a horlivý fanoušek Donalda Trumpa, není Bidenovým přítelem.



USA by si přály časové omezení války, ale Netanjahu nepřestane střílet, dokud nebude moci prohlásit, že Hamás je zcela vymýcen - což je prakticky nemožné. Často hovoří o "dlouhé válce". Je to jeho nejlepší naděje, jak se udržet v úřadu a vyhnout se vězení.



Odmítá Bidenova varování a jeho cílem je udržet si kontrolu nad Gazou na neurčito. Jako vždy odmítá dvoustátní řešení. Podle jednoho průzkumu věří Netanjahuovi, že o válce říká pravdu, méně než 4 % židovských Izraelců.



Spojené státy začaly se zpožděním zaujímat tvrdší postoj a izraelské síly budou možná časem nuceny projevit větší zdrženlivost.



Dokud však bude Netanjahu u moci, budou Biden a západní představitelé čelit v Jeruzalémě pokračující zdi vzdoru, která prodlužuje utrpení v Gaze, poškozuje jejich důvěryhodnost doma, poškozuje jejich zájmy v zahraničí a představuje stále přítomné riziko širší války. Američtí představitelé se obávají, že Západní břeh Jordánu může brzy vybuchnout.





Ať už se jedná o budoucnost Gazy, palestinskou státnost, íránskou hrozbu nebo poctivou demokratickou vládu, Netanjahu je přítěží, a to nyní více než před válkou. Rada pro Joea Bidena: dokud bude vládnout Bibi, mír nebude.





Kompletní článek v angličtině ZDE