Kanadský premiér Justin Trudeau vyveden z restaurace uprostřed protestů

16. 11. 2023

čas čtení 17 minut

- Mark Regev, vysoký poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, v různých televizních stanicích v USA a Velké Británii obhajoval tolik kritizovanou vojenskou operaci Izraele v nemocnici al-Šifa.



Izrael uvedl, že v nemocnici našel "technologické vybavení" - což byl zřejmě notebook - a také automatické zbraně, granáty a několik neprůstřelných vest. Na otázku televize Sky, zda to stačí jako důkaz, že Hamás má pod nemocnicí al-Šifa své velitelství, Regev odpověděl, že to může dokázat a že: "Nepochybuji o tom, že až naše síly postoupí... až budeme úspěšní, pozveme novináře s kamerami, aby se podívali, co v nemocnici máme."



Hamás prohlásil, že snímky zbraní v nemocnici jsou "lacinou propagandou", a popřel, že by se pod ní nacházelo jeho velitelství.



Regev poukázal na to, že tvrzení Izraele o tom, že nemocnici al-Šifa využívá Hamás, podpořil i americký Pentagon, a dodal: "Lidé v Gaze to vědí... nemohou to samozřejmě říci, protože žijí v autoritářském režimu... je to nejhůře střežené tajemství v Gaze".



Na otázku, kdy Izrael začne poskytovat "řádnou" humanitární pomoc civilistům na severu, odpověděl: "Drtivá většina civilistů odešla" a dodal, že "hlasovali nohama" a "opustili bojovou zónu".







- Kanadský premiér Justin Trudeau byl v úterý večer vyveden z restaurace ve Vancouveru poté, co ji obklopilo asi 250 protestujících, uvedla policie.



Policie ve svém prohlášení uvedla, že k rozehnání protestu v čínské čtvrti bylo nasazeno téměř 100 policistů.ii.



Televize CBC uvedla, že na videozáznamech z incidentu je vidět, jak protestující křičí "klid zbraní" a mávají palestinskými vlajkami.



Trudeau dříve v úterý rozzlobil Izrael prohlášením, že "zabíjení žen, dětí a kojenců" v Gaze musí skončit.





- Vůdce izraelské opozice vyzval Benjamina Netanjahua k rezignaci.



Vůdce izraelské opozice Jair Lapid vyzval premiéra Benjamina Netanjahua k rezignaci, informují místní média s tím, že "nemůžeme vést prodlouženou [vojenskou] operaci s premiérem, kterému nevěříme".



V rozhovoru pro izraelský kanál 12 Lapid nevyzval k volbám, ale řekl, že vládnoucí strana Likud by měla Netanjahua nahradit někým ze svých řad.



Netanjahu je dlouhodobě konfliktní postavou izraelské politiky a byl ostře kritizován za to, že umožnil útok Hamásu ze 7. října.



Strana Likud se ve svém prohlášení ohradila proti Lapidovým komentářům a uvedla:



Je politováníhodné a hanebné, že se Lapid angažuje v politice v době války a navrhuje sesadit premiéra, který vedválku, a nahradit ho vládou, která by vytvořila palestinský stát a umožnila Palestinské samosprávě kontrolovat Gazu.



Prohlášení Lapidovy strany Ješ Atid kontrovalo tím, že Likud "pravděpodobně nepochopil, o co jde", napsal list Haarec, neboť "Lapid navrhl vládu vedenou Likudem, s premiérem Likudu, který není Netanjahu. Tímto způsobem zahájíme národní ozdravení."

- Joe Biden přednesl důraznou obhajobu svého odmítnutí vyzvat k příměří v Gaze s argumentem, že Hamás představuje pro Izrael trvalou hrozbu a že izraelské síly se snaží vyhnout civilním obětem. Po setkání na nejvyšší úrovni s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem Biden novinářům řekl:



Hamás již veřejně prohlásil, že má v plánu znovu zaútočit na Izrael, jako to dělal dříve, uřezávat hlavy kojencům, upalovat ženy a děti zaživa. Takže představa, že se prostě zastaví a nic neudělají, není realistická.



Zprávy o tom, že Hamás při útoku na izraelské civilisty 7. října uřezával hlavy nemluvňatům, zůstávají nepotvrzené, ačkoli o brutalitě masakru, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí, není pochyb.





Biden také tvrdil, že izraelské síly přešly od leteckého bombardování, které, jak se zdálo, zčásti uznává, bylo "bombardování všeho", k cílenějším pozemním operacím poté, co údajně zahynulo více než 11 000 obyvatel Gazy.





Řekl: "Není to kobercové bombardování. Je to něco jiného. Procházejí těmi tunely, jdou do nemocnice. Přivážejí také inkubátory nebo přivážejí jiné prostředky na pomoc lidem v nemocnici a dali, jak mi bylo řečeno, lékařům, sestrám a personálu možnost dostat se mimo nebezpečí. Takže to je jiný příběh, než se podle mě vyskytoval předtím, to bombardování všeho.



- Katarští zprostředkovatelé se ve středu snažili vyjednat dohodu mezi Hamásem a Izraelem, která by zahrnovala propuštění asi 50 civilních rukojmích z Gazy výměnou za třídenní příměří, uvedl představitel informovaný o vyjednávání.







- V Austrálii roste tlak na labouristickou vládu, aby zaujala důraznější postoj k obraně palestinských civilistů, protože poslanci se rozešli s kabinetem a vyzvali k příměří.



Australská vláda vyzvala k "humanitární pauze" a naléhavě vyzvala Izrael, aby dodržoval pravidla války a zabránil úmrtím civilistů, ale zastavila se u požadavku na příměří.



- Stovky demonstrantů v Los Angeles ve středu odpoledne uzavřely úsek Hollywood Boulevard v rámci protestu požadujícího, aby Joe Biden a američtí zákonodárci vyzvali k okamžitému zastavení palby v Gaze.



V centru Hollywoodu, podél palmami lemované ulice poblíž Ripley's Believe It or Not! a Chodníku slávy, protestující mávali palestinskými vlajkami a drželi nápisy - "ne naším jménem" a "nechte Gazu žít".



Demonstrace, kterou zorganizovaly skupiny Jewish Voices for Peace Los Angeles a IfNotNow LA, následovala po velkých shromážděních po celých USA ve Washingtonu, New Yorku a Seattlu, která se konala na začátku měsíce.



- Policie v zásahové výstroji použila pepřový sprej a zatýkala ve snaze rozehnat demonstranty, kteří se ve středu večer shromáždili před sídlem Demokratického národního výboru (DNC) ve Washingtonu a požadovali příměří v Gaze.



Podle agentury Reuters demonstraci zorganizovaly tři skupiny zastánců práva a konala se v oblasti poblíž budovy amerického Kapitolu.



Policie Kapitolu USA uvedla, že její příslušníci "se snaží zadržet přibližně 150 lidí, kteří nezákonně a násilně protestují".





Biden řekl Netanjahuovi, že jedinou reakcí na konflikt je dvoustátní řešení.



Americký prezident Joe Biden uvedl, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi jasně řekl, že jedinou odpovědí na řešení izraelsko-palestinského konfliktu je dvoustátní řešení a že okupace Gazy by byla chybou.



Po setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem Biden novinářům řekl, že udělá vše, co je v jeho silách, aby osvobodil rukojmí držené militantní skupinou Hamás v Gaze, ale že to neznamená vyslání americké armády.



Zopakoval také, že USA se stejně jako Izrael domnívají, že Hamás má své sídlo pod nemocnicí al-Šifa, kde izraelská armáda ve středu provedla kontroverzní nálet, a uvedl, že Hamás se dopustil válečných zločinů.



- Izrael podnikl údery na několik míst napojených na Hizballáh v Libanonu v reakci na protitankovou střelu, která byla ve středu vypálena směrem na severní Izrael, uvedla izraelská armáda (IDF).



- OCHA, agentura OSN uvádí, že ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve středu již pátý den po sobě neaktualizovalo počet mrtvých kvůli kolapsu komunikací a nemocničních služeb na území.



K 10. listopadu činil počet mrtvých 11 078, z toho údajně 4 506 dětí a 3 027 žen. Dalších 27 490 Palestinců bylo údajně zraněno.



- V prohlášení se rovněž uvádí, že Palestinci prchající ze severu Gazy hlásili mrtvá těla ležící na ulicích a že k 10. listopadu se pohřešuje přibližně 2 700 osob včetně 1 500 dětí, u nichž se předpokládá, že jsou mrtví nebo uvěznění pod troskami zničených budov.





Palestinská společnost Červeného půlměsíce oznámila, že nebyla schopna reagovat na stovky žádostí o pomoc a evakuaci lidí zraněných nebo uvězněných pod troskami.



- Poslední zbývající mlýn na mouku v Gaze, mlýn As Salam v Deir Al Balah, byl údajně zasažen a zničen ve středu, uvedl Úřad OSN pro humanitární záležitosti (OHCA) ve své nejnovější zprávě o konfliktu. Uvedl:



Tento mlýn byl posledním funkčním mlýnem v Gaze a jeho zničení znamená, že v dohledné době nebude v Gaze k dispozici mouka vyráběná na místě.



Poznamenal, že telekomunikační společnosti v Gaze ve středu rovněž oznámily "postupné zastavení všech komunikačních a internetových služeb v pásmu", protože vyčerpaly zásoby paliva pro generátory energie.



Humanitární agentury a záchranáři varovali, že výpadky proudu ohrožují poskytování pomoci při záchraně životů.





Sedm zaměstnanců jordánské nemocnice v Gaze bylo zraněno při izraelském útoku, sděluje Jordánsko



Sedm zaměstnanců jordánské polní nemocnice v Gaze bylo zraněno při izraelském leteckém útoku na pohotovostní oddělení.



V rozhovoru pro CNN to řekl ministr zahraničí Ayman Safadi:



Náš personál polní nemocnice spěchal na pohotovostní oddělení, protože viděl několik Palestinců, kteří nesli zraněné osoby, a když se náš personál dostal na pohotovost, byl znovu zasažen a asi sedm našich zdravotníků tam bylo zraněno. Mnoho dalších Palestinců bylo bohužel zabito a zraněno.



Safadí řekl, že je "nepochopitelné, že lidé, kteří se snaží poskytnout lékařskou pomoc zraněným, jsou také zasaženi", a uvedl, že Jordánsko bude požadovat vyšetření incidentu.





- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze sděluje že Izrael zničil buldozery část vchodu do nemocnice.



"Izraelské buldozery zničily části jižního vchodu" do nemocnice, uvedlo ministerstvo podle agentury France-Presse ve čtvrtek brzy ráno ve stručném prohlášení v arabštině.



Zdroj v angličtině



Pokračoval: "IDF, izraelské obranné síly, uznávají, že mají povinnost postupovat co nejopatrněji, když jdou po svých cílech. Není to tak, že by se hnaly do nemocnice a klepaly na dveře, tahaly lidi ven a nevybíravě střílely."Biden také naznačil, že se blíží možná dohoda o rukojmích, a uvedl, že Izraelci v rámci dohody souhlasili s "pauzou", ale pak se zarazil a zřejmě uznal znepokojení státního tajemníka Antonyho Blinkena a nakonec dodal: "Mám mírnou naději."Bidenova důrazná obhajoba izraelské armády se nápadně vymyká nedávným výrokům vysokých amerických představitelů, kteří přesunuli důraz na výzvy k IDF, aby dodržovaly humanitární právo a vyhýbaly se civilním obětem. Zdálo se, že se potvrzují zprávy, že prezident je bezvýhradně proizraelštější než mnozí členové jeho administrativy.informuje turecká agentura Anadolu.Dvě letadla s pacienty, z nichž mnozí jsou děti, přistála na ankarském letišti ve čtvrtek krátce po půl jedné ráno místního času (v pátek 2130 SEČ).. Rusko, Spojené království a USA se zdržely hlasování, které proběhlo poměrem 12:0. Jedná se o první celosvětovou dohodu od začátku konfliktu minulý měsíc. Izrael odmítl rezoluci jako "odtrženou od reality", zatímco stálý pozorovatel Palestiny při OSN prohlásil, že by orgán měl pohnat Izrael k odpovědnosti, pokud ji bude ignorovat., který označily za "přesnou a cílenou operaci" proti Hamásu. IDF uvedly, že objevily vojenské vybavení včetně granátů, automatických zbraní, munice a komunikační techniky a znovu trvdily, bez důkazů, že pod nemocnicí se nachází velitelské operační středisko Hamásu.Hamás toto tvrzení popřel a ve svém prohlášení uvedl, že se nejedná o nic jiného než o "pokračování lží a laciné propagandy, kterými se [Izrael] snaží ospravedlnit svůj zločin zaměřený na zničení zdravotnictví v Gaze".. "Nemůžeme se dostat do lékárny, abychom ošetřili pacienty, protože okupanti střílí po každém, kdo se pohne. Všude je cítit pach smrti," řekl pro Al-Džazíru."Zaměstnanci naší polní nemocnice spěchali na pohotovostní oddělení, protože viděli řadu Palestinců, kteří nesli zraněné osoby, a když se naši zaměstnanci dostali na pohotovost, dostali další zásah," uvedl ministr zahraničí Ayman Safadi a dodal, že "mnoho dalších" Palestinců bylo zabito nebo zraněno.poznamenala agentura OSN pro humanitární pomoc OCHA. K 10. listopadu činil počet mrtvých 11 078, z toho údajně 4 506 dětí a 3 027 žen. Dalších 27 490 Palestinců bylo údajně zraněno.Celkem 56 labouristických poslanců hlasovalo pro pozměňovací návrh ke králově řeči, který předložila Skotská národní strana, což je velká rána pro snahu předsedy strany udržet jednotu v otázce války.Bylo to teprve podruhé, co USA od začátku konfliktu Izrael-Hamás minulý měsíc sestřelily v blízkosti svých válečných lodí střely."Toho bude dosaženo. Dočkáme se dočasného příměří," řekl. Jeho slova jsou v rozporu se slovy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který příměří často a hlasitě vylučuje."Hlavní datová centra a přepínače se postupně vypínají kvůli vyčerpání paliva," uvedly společnosti ve společném prohlášení."To, co jsem viděla a slyšela, bylo zničující. Zažily opakované bombardování, ztráty a vysídlení," uvedla v prohlášení výkonná ředitelka Unicefu Catherine Russellová. "Uvnitř pásma se milion dětí v Gaze nemá kam bezpečně obrátit."Údajně vezl 24 000 litrů. "To nestačí na nic - ani na nemocnice, ani na dodávky pomoci," řekl agentuře Reuters mezinárodní zdroj obeznámený s operací, který hovořil pod podmínkou anonymity.Očekává se, že cesta potrvá pět dní a skončí u Netanjahuova úřadu. Rodiny kritizují Netanjahuovu vládu za to, že neudělala dost pro propuštění rukojmích.