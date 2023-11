Studentstvo brněnských univerzit už třetí den stávkuje v prostorách univerzitního kina Scala. Bohatý program stávky za klima zakončí průvod centrem města

17. 11. 2023

tisková zpráva

Studentské klimatické hnutí “Univerzity za klima” zorganizovalo vysokoškolskou stávku, která trvá od 15. do 17. listopadu. V Brně stávka probíhá v prostorách univerzitního kina, baru a prostoru Scala. Završením bohatého kulturního a vzdělávacího programu stávky je protestní pochod, který v rámci cílené symboliky proběhne 17. listopadu, začíná v 13:00 na Římském náměstí a půjde centrem města.





V prostorách kina Scala se v ranních hodinách středečního dne začali scházet studenti a studentky. Jeho interiér i přední venkovní část vyzdobily transparenty s hesly jako “Univerzitní stávka za klima”, “Kultura a Klima - One Struggle, One fight” nebo “Fosilní kapitál PrF MUNi nesmrdí.” V deset hodin ráno proběhla tisková konference, které se účastnilo šest členek a členů hnutí a několik novinářek a novinářů. Na té se představovala jak stávka samotná, tak hnutí a jeho požadavky. Poté se na místě začalo se stavbou stanů, které Univerzitám za klima z vlastní iniciativy poskytlo město Brno. Jedná se o stany stojící před kinem Scala, ve kterých v rámci stávky za klima přespávaly desítky lidí.

Oba již proběhlé dny stávky byly zaplněny programem rozmanitého charakteru. V harmonogramu byla například přednáška o Nerůstu, veřejné setkání Iniciativy nájemníků a nájemnic, projev původních obyvatel amazonského pralesa o klimatické krizi z jejich perspektiv, koncert mladé zlínské kapely Chora Sfakion a mnoho dalšího. Návštěvnost stávky se zatím pohybovala v řádech vyšších desítek až nižších stovek lidí. Do prostorů Scaly se uchýlili nejen studenti a studentky, ale i jiní zájemci o program z řad širší veřejnosti. Na přednáškách šlo potkat i několik místních lidí bez domova, kteří jsou se studentsvem domluvení, že můžou při dodržování bezpečnostních podmínek prostor ve Scale využívat s nimi. Studentsvo se na principech sebeřízení střídá ve směnách na vaření rostlinné stravy, obsluhy info stánku i hlídání bezpečnosti nočního spaní.

“Rozhodli jsme se stávkovat, protože nejsme a nemůžeme být lhostejní k neschopnosti vedení města v řešení otázek dostupné kultury a udržitelné budoucnosti. Klimatická krize bude mít tragické dopady na budoucnost celé planety, ale hlavně se bude týkat nás - mladých lidí. Přejeme si bezpečný svět, ve kterém můžeme žít a studovat, aniž bychom byli bezprostředně ohroženi ekologickým rozvratem. Jenže současné politické zastoupení klimatická krize nezajímá, neřeší ji, budoucnost mladých lidí pro ně není prioritou. Hlásíme se o slovo v debatě, která se nás přímo týká. Stávkujeme ve Scale, to je univerzitní prostor, který hrál zcela zásadní roli v brněnské kultuře. Město nám chce prostory vzít a nenabízí náhradu, ikdyž je jasné, že peníze i kapacity k dispozici jsou - dostalo je třeba divadlo Bolka Polívky nebo nová multifunkční hala - co k dispozici není je politická vůle. Klima a kultura jsou propojené. Chceme, aby brněnští politici a političky začali brát v potaz osudy mladých lidí.”, říká účastnice stávky Anna Stezková.

Třídenní stávku završí průvod a happening, pro který si studentstvo záměrně zvolilo den 17.11. Začíná v jednu hodinu odpoledne na Římském náměstí v Brně a jeho součástí budou projevy i performance. Studentsvo na něm připomene svoje požadavky a důvody ke stávce, které jsou zároveň zveřejněny na webu hnutí a sociálních sítích. Členstvo Univerzit za klima má zároveň domluvený prostor k projevu v oficiálních oslavách brněnského 17. listopadu, jejich vstup proběhne v 15:50 na hlavním pódiu.

“Stejně jako měli studentky a studenti závažné důvody ke stávce v roce 1989, máme je dnes i my. Nemyslíme si, že klimatická krize a společnost, ve které zisk vítězí nad lidskostí a solidaritou je vize, se kterou by naši kolegové a kolegyně z univerzitní stávky v osmdesátém devátem byli spokojeni. Myslíme si, že naše rozhodnutí stávkovat je dnes úplně stejně na místě jako bylo tehdy jejich - i my chceme demokratickou společnost, svobodnou kulturu, zdravé životní prostředí a ekonomiku, která je solidární s lidmi i planetou. Nejsme hnutím prvoplánového politického radikalismu, jsme studenti, kteří mají starost o budoucnost našeho světa.” uvádí ke stávce Daniel Jařab.

