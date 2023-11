Hladovka Jiřího Gruntoráda a jeho otevřený dopis předsedovi vlády

Loni v srpnu jsem napsal (spolu s Danou Němcovou a devíti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) dopis premiérovi (příloha č. 4), kde jsme ho žádali, aby se zasadil o řešení problému. Cituji z něj: „Pokládáme za nedůstojné, aby lidé – mimochodem významní představitelé české kultury, kteří se nikdy nepodvolili komunistické propagandě – které český stát poctil vyznamenáním za jejich odpor komunistickému režimu, byli nyní trestáni znovu, protože nesplňují nároky na alespoň průměrný důchod. Není přece jejich vina, že před svým nuceným odjezdem do exilu nemohli být zaměstnáni podle své reálné kvalifikace a i z podřadných zaměstnání, která mohli vykonávat, byli vyhazováni, ani to, že nuceně strávili dlouhé roky v exilu.“

Jakub Kajzler, hlavní poradce předsedy vlády, nám napsal, že řešením je, požádat o zmírnění tvrdosti zákona (příloha č. 5). Dopis je sice věcný, ale vyjádření úcty si představuji jinak. Žádost podal (z pěti lidí, o kterých jsme věděli) jediný Karel Charlie Soukup, a ministr práce a sociálních věcí Jurečka odpověděl na žádost „o zmírnění tvrdosti zákona“ našeho spolusignatáře a bojovníka proti komunistickému režimu šokujícím způsobem. Dopis ministra Jurečky je v příloze č. 3.

Oslovil jsem proto místopředsedu vlády Víta Rakušana, který loni v lednu na tiskové konferenci mluvil o tom, že všichni signatáři Charty 77 si zaslouží úctu, a komentoval tak usnesení vlády č. 23 k 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77. V dopise jsem mu vysvětlil, že Jurečkův dopis takovým vyjádřením úcty není, a že věc je třeba řešit. I tento dopis je v příloze.

Když mi Vít Rakušan vzkázal, že usnesení vlády č. 23 je platné, a že se věcí bude zabývat, prodloužil jsem lhůtu k řešení do 14. listopadu. Ani to nevedlo k výsledku, takže nyní plním, co jsem slíbil. Zveřejňuji dopis Vítu Rakušanovi a také dopis předsedovi vlády, který již píši jako otevřený. Najdete ho také v příloze.

Nyní již nejde o starobní důchod Karla Soukupa, ale o morální integritu celé vlády. Myslím, že požadavek na odstoupení Mariana Jurečky z funkce ministra je přiměřený situaci, a pokud je schopen reflektovat své počínání, vyhoví mi. Proto dnes v 17:00 hodin zahajuji hladovku za jeho odstoupení a doufám, že to v dohledné době udělá. Samozřejmě mi nebude vadit, když ho předseda vlády z funkce odvolá. Je to konec konců v zájmu této vlády i této země.

A ještě věci osobnější: budu rád, když mne podle možností podpoříte, budete se ptát členů vlády, zda četli můj dopis premiérovi, a co si o něm myslí, přinesete mi včerejší noviny nebo lahev vody (expert na hladovky Jarda Javorský říká, že je třeba vypít až pět litrů denně). Zatím nevím, jak budu dobíjet telefon (721023348), tak mi zbytečně nevolejte. Internet v mobilu nemám, takže je zbytečné na tento mail odpovídat. Teplé oblečení, něco ke čtení a dobrou mysl mám. Budu na svém místě před Strakovou akademií a těším se, že se ještě setkáme.

Pěkně zdraví Jirka Gruntorád, signatář Charty 77 a idealista

V Praze, odpoledne 17. listopadu 2023