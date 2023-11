Irský politik: "Stydím se za reakci mezinárodního společenství na to, co vidíme v Gaze, a obzvláště se stydím za reakci EU"

15. 11. 2023

čas čtení 15 minut



- Francie vyjádřila "vážné znepokojení" nad izraelskou operací al-Šifa

Francie ve středu uvedla, že má "velmi vážné obavy" z izraelské "cílené operace" v nemocnici al-Šifa ve městě Gaza a že se obává dopadu na civilní palestinské obyvatelstvo.

"Palestinské obyvatelstvo by nemělo platit za zločiny Hamásu, tím méně zranitelní, zranění či nemocní a humanitární pracovníci, kteří odvážně pokračují ve své práci v extrémně nebezpečných podmínkách," uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí v prohlášení, o němž informovala agentura AFP.

Francie "vyjadřuje velmi vážné znepokojení nad izraelskými vojenskými operacemi v nemocnici [al-Šifa]," dodalo ministerstvo.

Země podle něj uznává "naprostou nutnost, aby Izrael dodržoval mezinárodní humanitární právo, které zejména zajišťuje ochranu nemocniční infrastruktury".





- Rada bezpečnosti OSN bude hlasovat o rezoluci o "humanitární přestávce





Rada bezpečnosti OSN má později ve středu hlasovat o návrhu rezoluce, která vyzývá k "naléhavé a prodloužené humanitární pauze a koridorům v celém pásmu Gazy na dostatečný počet dní, aby byl umožněn přístup pomoci", informuje agentura Reuters s odvoláním na diplomaty.





Někteří z diplomatů uvedli, že očekávají, že patnáctičlenná rada rezoluci přijme, ačkoli některé země se pravděpodobně zdrží hlasování.





Rezoluce potřebuje nejméně devět hlasů pro a žádné veto žádného ze stálých členů Rady bezpečnosti, kterými jsou USA, Velká Británie, Rusko, Čína a Francie.





- Martin Griffiths, koordinátor OSN pro humanitární záležitosti a nouzovou pomoc, odděleně vyzývá Izrael, aby otevřel přechod Kerem Šalom do Gazy pro humanitární pomoc.









V rozhovoru s novináři v Ženevě uvedl, že před vypuknutím konfliktu minulý měsíc se přes tento přechod přepravovalo více než 60 % nákladu kamionů směřujících do Gazy. "Kerem Šalom, prosím Izrael, dejte nám ho pro náš přechod," řekl.





V současné době je pro přepravu pomoci do Gazy otevřen pouze přechod Rafáh na egyptské hranici.









- Izraelský velvyslanec při OSN Meirav Eilon Shahar na Twitteru vyjádřila "rozhořčení" země nad tím, že se představitelé OSN setkávají v Ženevě s íránským ministrem zahraničí Hosejnem Amirem-Abdolláhíanem a jednají o budoucnosti Gazy.









Podle deníku Times of Israel "dosud nezveřejněnou" schůzku pořádalo Centrum pro humanitární dialog, které podle něj před pěti lety sehrálo roli při rozpuštění baskické separatistické skupiny ETA.





Eilon Shahar ve svém příspěvku uvedla: "Izrael vyjadřuje své rozhořčení nad tím, že íránský ministr zahraničí je v Ženevě a setkává se s představiteli OSN a nevládních organizací, aby jednal o "humanitární situaci v Gaze".





"Írán nemá v budoucnosti Gazy co dělat. Je součástí problému, nikoli jeho řešením."





V prohlášení pro agenturu Associated Press středisko svou účast obhajovalo a uvedlo, že "běžně svolává konzultace za zavřenými dveřmi na podporu zprostředkování a řešení konfliktů v různých částech světa".





- V Irsku odsoudil politik Matt Carthy ze strany Sinn Féin reakci mezinárodního společenství na izraelské bombardování Gazy





"Stydím se za reakci mezinárodního společenství na to, co vidíme v Gaze, a obzvláště se stydím za reakci EU," řekl.





"Myslím, že vedoucí představitelé EU se postarali o to, že Evropská unie již nemá žádnou důvěryhodnost, aby byla hlasem pro mír, mezinárodní právo a základní pravidla lidskosti, dokud odmítají zaujmout stanovisko."





Carthy řekl státnímu ministrovi Jamesi Brownovi, že svět "zavírá oči" a "EU, což je ještě horší, poskytuje krytí nezákonných akcí Izraele".





Kritizoval, že irská vláda nepodpořila výzvu k zavedení hospodářských a diplomatických sankcí proti Izraeli.





"Každé možné opatření, které by mohlo pomoci vyvinout tlak na Izrael, aby zastavil vraždění nevinných Palestinců, se setkává s ubohými výmluvami," řekl.





"To nestačí, pane ministře. Už je dávno na čase, aby Irsko prokázalo vůdčí roli, a ne aby následovalo příklad Evropské unie, která zjevně není ochotna nebo schopna poskytnout vedení, které je v tomto případě velmi potřebné."





- Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) ve středu uvedl, že organizace ztratila kontakt se zdravotnickým personálem v nemocnici al-Šifa v Gaze poté, co izraelské síly zahájily v tomto zařízení akci, kterou označily za "cílenou".





"Zprávy o vojenském vpádu do nemocnice al-Šifa jsou hluboce znepokojující," napsal generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociální síti, informovala agentura Reuters.





"Znovu jsme ztratili kontakt se zdravotnickým personálem v nemocnici. Máme velké obavy o jejich bezpečnost a bezpečnost pacientů."









. Ahmed Muhanna, ředitel z nemocnice al-Awda v Džabalíji, hovořil pro Al-Džazíru o situaci v této části Gazy. Řekl:





V okolí nemocnice a v její blízkosti se neustále bombarduje. Dnes jsme uvnitř nemocnice našli šrapnely a byla poškozena sanitka a auta. Pracujeme se zraněnými a těhotnými ženami ze severních oblastí a z města Gazy, protože všechny nemocnice ve městě Gazy a v severní oblasti jsou také mimo provoz.









- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu v telefonickém rozhovoru sdělil italské premiérce Giorgii Meloniové, že Ankara očekává podporu Říma pro příměří v Gaze, uvedlo podle agentury Reuters turecké prezidentství.





Erdogan si dnes již dříve vysloužil ostrou kritiku poté, co označil Izrael za "teroristický stát" a řekl, že Hamás je politická strana zvolená Palestinci a "bojovníci odporu", kteří se snaží chránit svou zemi a svůj lid.





Vůdce izraelské opozice Jair Lapid prohlásil: "Od prezidenta Erdogana, muže s otřesným stavem lidských práv, si nenecháme dávat lekce z morálky. Izrael se brání proti brutálním teroristům z Hamásu-Izídu, z nichž některým bylo umožněno působit pod Erdoganovou střechou."





V parlamentu Erdoğan prohlásil: "Izrael provádí strategii totálního zničení města a jeho obyvatel. Otevřeně říkám, že Izrael je teroristický stát."





- Katarští zprostředkovatelé se ve středu snažili vyjednat dohodu mezi Hamásem a Izraelem, která by zahrnovala propuštění asi 50 civilních rukojmích z Gazy výměnou za třídenní příměří, řekl agentuře Reuters úředník informovaný o jednáních.





Dohoda by rovněž zahrnovala propuštění některých palestinských žen a dětí z izraelských věznic a zvýšení množství humanitární pomoci, která může do Gazy proudit.





Hamás doposud propustil čtyři z přibližně 240 rukojmích, kterých se zmocnil během svého vražedného řádění na izraelských hranicích 7. října.





Představitelé sdělili agentuře Reuters, že dohoda byla koordinována s USA a Hamás s obecnými obrysy souhlasil, Izrael však nikoli.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při několika příležitostech prohlásil, že dokud nebudou propuštěni všichni rukojmí, nemůže dojít k příměří. Rodiny a přátelé rukojmích se účastní pětidenního pochodu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tvrdí, že izraelská vláda neudělala dost pro to, aby zajistila propuštění jejich blízkých.





- Předseda izraelské opozice Jair Lapid se na sociálních sítích obrátil na kanadského premiéra Justina Trudeaua s tím, že Izrael by Trudeauův národ podpořil, kdyby byl napaden, a Izrael na oplátku očekává totéž.







Trudeau v úterý uvedl, že "zabíjení žen, dětí a kojenců" v Gaze musí skončit.





Lapid ve svém poselství uvedl: ,,Trudeau se domnívá, že je třeba, aby se v této zemi objevily nové zbraně.





Pane premiére Trudeau, Izrael se brání v obtížných podmínkách proti brutální teroristické organizaci a zároveň se snaží zachránit kojence, děti, ženy a muže, které Hamás-ISIS drží jako rukojmí Odpovědnost za tuto hroznou situaci nese Hamás-ISIS.





Hamás tuto válku zahájil, Hamás se skrývá v civilních budovách a Hamás zneužívá obyvatele Gazy jako lidské štíty. Pokud by se Kanada někdy ocitla pod trvalým a brutálním útokem, jakému čelíme nyní, Izrael by stál na vaší straně. Očekáváme stejnou podporu."





Trudeau prohlásil: "Vyzývám izraelskou vládu k maximální zdrženlivosti. Svět to sleduje, v televizi, na sociálních sítích - slyšíme svědectví lékařů, rodinných příslušníků, pozůstalých, dětí, které přišly o rodiče. Svět je svědkem tohoto zabíjení žen, dětí, kojenců. Tohle musí přestat."





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se již v noci na dnešek ohradil proti Trudeauovým komentářům: "Není to Izrael, kdo záměrně útočí na civilisty, ale Hamás, který stíná hlavy, upaluje a masakruje civilisty v nejhorších hrůzách spáchaných na Židech od dob holocaustu. Zatímco Izrael dělá vše pro to, aby civilistům neubližoval, Hamás dělá vše pro to, aby jim ubližoval."



Při izraelské kampani v pásmu Gazy bylo údajně zabito více než 11 000 Palestinců.

- Egyptská státní televizní stanice al-Qahera ve středu oznámila, že první kamion s pohonnými hmotami, který vjel do pásma Gazy od začátku války 7. října, překročil egyptskou bránu přechodu Rafáh.

Kamion údajně zamířil na přechod Kerem Šalom ke kontrole, uvedla agentura AP. Izrael zakázal dodávky pohonných hmot po útoku Hamásu na Izrael 7. října s tím, že militantní skupina by tyto dodávky odklonila pro vojenské účely.

- Izraelské jednotky vstoupily do nemocnice al-Šifa ve středu brzy ráno a provedly takzvanou "přesnou a cílenou operaci proti Hamásu ve vymezené oblasti" zdravotnického komplexu. Júsuf abú Ríš, úředník ministerstva zdravotnictví uvnitř nemocnice, uvedl, že viděl tanky uvnitř komplexu a "desítky vojáků a komand uvnitř budov pohotovosti a příjmu".

- V okolí komplexu Šífa zuří boje již mnoho dní a uvízlo tam asi 1 200 pacientů a zaměstnanců. Nemocnice, největší v Gaze, se stala strategickým cílem Izraele, který tvrdí, že se pod ní v bunkrech nachází velitelské centrum Hamásu. Hamás to popírá. Izraelská armáda uvedla, že zajistila evakuační cesty pro civilisty a dodala ke vchodu do nemocnice zdravotnický materiál.

Deník The Times of Israel uvedl, že "nejméně pět ozbrojenců Hamásu bylo zabito vojáky během přestřelky před nemocnicí", a citoval IDF, které tvrdí, že "nedošlo k žádným 'třenicím' mezi vojáky a pacienty a zdravotnickým personálem" a "nic nenasvědčuje tomu, že by na místě byla v současné době držena rukojmí". IDF uvedly, že do nemocnice vyslaly "lékařské týmy a arabsky mluvící vojáky".

- Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) ve středu uvedl, že tato organizace ztratila kontakt se zdravotnickým personálem v nemocnici al-Šifa.

- Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths "Hamás nesmí, neměl by používat místo, jako je nemocnice, jako štít pro svou přítomnost", ale uvedl, že hlavním zájmem agentur je "chránit obyvatele Gazy před tím, co je na ně posíláno".

- Thomas White, ředitel agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), uvedl, že na jihu pásma Gazy se kvůli nedostatku pohonných hmot zastavila čerpadla na vodu a čištění odpadních vod.

- Dvě hlavní telekomunikační společnosti v Gaze varovaly před "úplným výpadkem telekomunikací v nejbližších hodinách" v pásmu Gazy. "Hlavní datová centra a přepínače se postupně vypínají kvůli vyčerpání paliva," uvedly společnosti ve společném prohlášení.

- Dětská agentura OSN uvedla, že její nejvyšší představitel navštívil děti a jejich rodiny v nemocnici Nasser v Chán Júnisu na jihu území. "To, co jsem viděl a slyšel, bylo zničující. Zažily opakované bombardování, úmrtí a vysídlení," uvedla v prohlášení výkonná ředitelka Unicefu Catherine Russellová. "Uvnitř pásma se milion dětí v Gaze nemá kam bezpečně obrátit."

- Izraelský ministr Benny Gantz prohlásil, že Izrael vypátrá a zabije vůdce Hamásu, ať se nacházejí kdekoli na světě, a pohrozil protiizraelským silám v Libanonu slovy, že "to, co děláme účinně na jihu, může ještě lépe fungovat na severu".

- Rodina a přátelé některých z 240 rukojmích, o nichž se předpokládá, že se jich Hamás zmocnil 7. října uvnitř Izraele, zahájili druhý den protestního pochodu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Očekává se, že cesta bude trvat pět dní a skončí u úřadu Benjamina Netanjahua. Rodiny kritizují Netanjahuovu vládu za to, že neudělala dost pro propuštění rukojmích.



- Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths vydal další prohlášení týkající se nemocnic v Gaze poté, co Izrael zahájil tzv. cílenou operaci proti nemocnici al-Šifa, největší v Gaze.



Podle agentury AFP Griffiths ve svém videoprohlášení uvedl: "Ve svém prohlášení uvedl, že..:

To je podle humanitárního práva stejně silné prohlášení, jako prohlášení, že nemocnice by se neměly stát válečnou zónou.

Chápu obavy Izraelců, kteří se snaží najít vedení Hamásu. To ale není náš problém. Naším problémem je chránit obyvatele Gazy před tím, co je na ně uvaleno.

Griffiths dodal, že hlavní starostí jeho agentury je "blaho pacientů této nemocnice, kteří jsou samozřejmě v tuto chvíli ve velkém nebezpečí".

"Nemáme žádné palivo na její provoz. Děti nemají inkubátory, jsou čerstvě narozené. Některé jsou již mrtvé. Nemůžeme je přestěhovat. Je to příliš nebezpečné," řekl.

"Máme starost o pacienty nemocnice, která nefunguje."

- V Rafáhu přestaly čerpat vodu všechny (10) studny - jediný zdroj vody ve městě - proč? - chybí palivo. Odsolovací zařízení v Chán Júnisu přestalo pracovat - dodává pitnou vodu pro 100 000 lidí - proč? - Není palivo. V Rafáhu se nečerpají odpadní vody Všechna (3) čerpadla odpadních vod přestala fungovat - jednoduše proto, že jim došlo palivo.



V posledních minutách zveřejnil další prohlášení, ve kterém uvedl:

Právě obdržel 23 027 litrů paliva z Egypta (půl cisterny) - ale jeho použití bylo izraelskými úřady omezeno - pouze pro přepravu pomoci z Rafáhu. Žádné palivo pro vodu nebo nemocnice. To je pouze 9 % toho, co denně potřebujeme k udržení záchranných činností.



- Dvě hlavní telekomunikační společnosti v Gaze Paltel a Jawwal ve středu varovaly před "úplným výpadkem telekomunikací v nejbližších hodinách" v pásmu Gazy.

"Hlavní datová centra a přepínače v pásmu Gazy se postupně vypínají kvůli vyčerpání paliva," uvedly společnosti podle agentury Reuters ve společném prohlášení.

Zdroj v angličtině ZDE

1