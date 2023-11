Gaza: Izrael povolil dvě cisterny paliva denně, na nátlak USA

18. 11. 2023

Reportér, Channel 4 News, pátek 17. 11. 2023, 19 hodin: Jak se pozornost pomalu začíná přesouvat od obří nemocnice Šifa, v Gaza City, pozornost se obrací na jih k jiným místům, jako je Nasir Medical nemocnice, v městě Chán Júnis, Čtyři čtvrti na východě tohoto města, byly vyzvány Izraelci k evakuaci.

Takto tam dnes vypadá příjem do nemocnice po dalším izraelském úderu, prach z domova na tváři muže, který přemýšlí, kde je jeho místo.. Za dítětem pak další spěchající na operaci.

Jazyk spojence Izraele, USA, začíná přitvrzovat, protože počet mrtvých v Gaze se blíží 12 000 a dnes izraelský válečný kabinet schválil vstup 2 kamionů s palivem do Gazy. Jedná se o 60 000 litrů. Podle humanitární agentury OSN je však k udržení základní humanitární operace potřeba 160 000 litrů paliva denně. Jinými slovy, Gaza je na životním minimu těsně nad ním.



Zdroj v angličtině:





Mluvčí Světového potravinového programu: "To je opravdu kapka v moři ve srovnání s úrovní potřeb, které máte máte. Potřebujeme palivo pro přepravu nákladních aut. Potřebujeme znovu zprovoznit ty pekárny, abychom mohli zajistit základní a potraviny. Potravinové komodity pro většinu lidí, to je v podstatě životní linka lidí, a je nefunkční."





Reportér: Rostou také mezinárodní obavy, že se násilí na okupovaném Západním břehu Jordánu vymkne kontrole. Na dnes zveřejněných záběrech je vidět, jak jsou zdravotníci se zdviženýma rukama vyvedeni z nemocnice v táboře Džanín. Uvádí se, že IDF vyzvaly k její evakuaci.





Tlak na izraelskou vládu přichází i zevnitř. K Jeruzalému se dnes blížil průvod rodin a přátel zajatců. Souběžně s tím šel pohřební průvod izraelského vojákyně Noahy Marcianové. Její tělo bylo dnes nalezeno poblíž nemocnice Al Šifa. Stejně jako tělo další rukojmí, matky pěti dětí. Její manžel byl zavražděn 7. října. Dnes o ní promluvil její bratr:





"Byla opravdu vřelá, milující, objímající, líbající. Byla pro mě vším. Pro ni. A pro svá vnoučata. Která o ní teď uslyší jen vyprávět. Děkuji vám."





Reportér: S tím, jak v Gaze umírají další rukojmí, se zvyšuje tlak na Benjamina Netanjahua a Hamás to ví. V pátek odpoledne zveřejnili záběry, které jsme se rozhodli nevysílat a které podle nich ukazují mrtvolu 86letého Air Zamanova Vica, dalšího izraelského rukojmího, který podle Hamásu zemřel v důsledku bombardování. Byl zajat 7. října.











Pochod "Přiveďte je domů" vyvrcholí zítra v Jeruzalémě. Člen nového izraelského válečného kabinetu Benny Gantz zatím potvrdil, že se s rodinami setká. Benjamin Netanjahu se zatím neozval. Pokud se rozhodne setkání zúčastnit, bude jeho přijetí výmluvným ukazatelem toho, kolik politického kapitálu mu ještě zbývá.









Reportér Secunder Kermani z Tel Avivu: No, ve skutečnosti izraelští představitelé velmi jasně řekli, že tyto dva kamiony paliva denně, které budou vpuštěny z přechodu Raffah do pásma Gazy z Egypta, představují jen nepatrnou část množství paliva, které dříve přicházelo do pásma Gazy. Jak říkám, vyjádřili se o tom velmi jasně. A důvod, proč to říkají jasně, je následující. Byli kritizováni krajně pravicovými členy vládní koalice, kteří ani nechtěli, aby se takový ústupek udělal, navzdory samozřejmě obrovským humanitárním obavám, které trvají, izraelští představitelé řekli, že se tak rozhodli proto, aby se pokusili udržet v chodu kanalizační systém, vodovodní systém, doufejme, že obnoví některé komunikační sítě, protože v tuto chvíli se díváme na výpadek proudu, je velmi obtížné mluvit s kýmkoli na místě už několik dní.





Izraelští představitelé rovněž uvedli, že důvodem pro povolení tohoto opatření je zlepšení jejich, jak říkají, diplomatické manévrovatelnosti.





Izraelští představitelé v posledních několika týdnech velmi vědomě říkali, že vědí, že mají omezený časový prostor, kdy mohou tuto vojenskou operaci provést, po jehož uplynutí, jak říkají, dojde k mezinárodnímu rozhořčení.





Mezinárodní tlak nad mírou civilních obětí nad neutěšenou situací na místě v Gaze bude příliš velký a oni budou muset začít jednat přinejmenším s určitou větší zdrženlivostí. Takže tyto druhy malých ústupků, které Izraelci dělají, jak to vidí, jim dávají větší prostor k tomu, aby zatím pokračovali ve své vojenské operaci.

