OSN před konferencí COP28 varuje, že svět čelí "pekelnému" oteplení o 3°C

21. 11. 2023

OSN varuje svět před klíčovým klimatickým summitem COP28, který začíná příští týden ve Spojených arabských emirátech, že se oteplí o "pekelné" 3°C



Zpráva uvádí, že dnešní politiky snižování emisí uhlíku jsou tak nedostatečné, že v tomto století bude dosaženo oteplení o 3°C.

V roce 2023 již byly překonány teplotní rekordy a sílící vlny veder, záplavy a sucha si po celém světě vyžádaly oběti na životech a zasáhly životní prostředí v reakci na dosavadní nárůst teploty o 1,4°C. Vědci varují, že pokud se teploty budou zvyšovat i nadále, čeká nás ještě mnohem horší situace. Generální tajemník OSN António Guterres opakovaně prohlásil, že svět se řítí do "pekelné" budoucnosti.





Ve zprávě Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) se uvádí, že realizace budoucích opatření, která již státy slíbily, by ubrala jen 0,1°C. Zavedení snižování emisí, k němuž se rozvojové země zavázaly pod podmínkou, že obdrží finanční a technickou podporu, by snížilo nárůst teploty na 2,5 °C, což je stále katastrofický scénář.



Zpráva uvádí, že k dosažení mezinárodně dohodnutého cíle 1,5°C je třeba snížit 22 miliard tun CO2 ze současného předpokládaného celkového množství v roce 2030. To představuje 42 % celosvětových emisí a odpovídá produkci pěti největších světových znečišťovatelů: Číny, USA, Indie, Ruska a Japonska.



Inger Andersenová, výkonná ředitelka UNEP, řekla: "Na planetě už není člověk ani ekonomika, kterých by se změna klimatu nedotkla, takže musíme přestat překonávat nežádoucí rekordy v emisích, teplotách a extrémním počasí. Musíme začít stanovovat jiné rekordy: ve snižování emisí a ve financování ochrany klimatu."



Guterres řekl: "Současné trendy ženou naši planetu do slepé uličky nárůstu teploty o 3°C. To je selhání vedení, zrada zranitelných a obrovská promarněná příležitost. Obnovitelné zdroje energie nebyly nikdy levnější a dostupnější. Víme, že je stále možné dosáhnout hranice 1,5 stupně. Vyžaduje to vytrhnout otrávený kořen klimatické krize: fosilní paliva."



Dodal: "Vedoucí představitelé musí nyní drasticky zvýšit své úsilí, a to prostřednictvím rekordních ambicí, rekordních opatření a rekordního snížení emisí. Žádné další "greenwashing". Už žádné otálení."



Guterres uvedl, že země se musí na konferenci COP28 zavázat ke ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a k postupnému vyřazení fosilních paliv s jasným časovým rámcem. Nedávná dohoda o klimatu mezi Čínou a USA je podle něj pozitivním krokem, ale je třeba udělat mnohem více pro obnovení důvěry mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi poté, co byly porušeny sliby o poskytnutí miliardové pomoci v oblasti klimatu.



OSN již dříve v listopadu varovala, že světoví producenti fosilních paliv plánují expanzi, která by dvakrát přečerpala uhlíkový rozpočet planety, což odborníci označili za "šílenství". Jiná nedávná zpráva zjistila, že státní ropná společnost Spojených arabských emirátů, jejíž generální ředitel Sultan Al Jaber bude předsedat COP28, má ze všech společností na světě největší plány na expanzi s nulovou čistou spotřebou.



Zpráva UNEP s příznačným názvem Broken Record (Prasklá gramofonová deska) uvádí, že pokud by se podařilo splnit všechny dlouhodobé závazky zemí snížit emise na čistou nulu přibližně do roku 2050, pak by se růst globální teploty mohl omezit na 2°C. Došla však k závěru, že tyto nulové závazky "nejsou v současné době považovány za věrohodné". Podle zprávy žádná ze zemí G20, které dohromady produkují 80 % CO2, nesnižuje emise takovým tempem, které by odpovídalo jejich nulovým cílům.



Další zpráva OSN o změně klimatu, zveřejněná 14. listopadu, dospěla k prakticky stejnému závěru jako zpráva UNEP. Zjistila, že stávající národní závazky ke snížení emisí by znamenaly, že globální emise v roce 2030 budou o 2 % nižší než v roce 2019, a nikoliv o 43 %, jak je nutné k omezení globálního oteplení na 1,5 °C.





"Vlády dělají malé krůčky k odvrácení klimatické krize - aby se dostaly na správnou cestu, musí na konferenci COP28 v Dubaji učinit odvážné kroky vpřed," řekl Simon Stiell, výkonný tajemník OSN pro změnu klimatu.







Tom Mitchell, výkonný ředitel Mezinárodního institutu pro životní prostředí a rozvoj, řekl: "Svět musí v oblasti klimatu ubrat plyn. To znamená řešit hluboce zakořeněné aspekty ekonomického, právního a finančního statusu quo.



Jedním z příkladů je mezinárodní investiční režim chránící zájmy velkých ropných společností," uvedl s odkazem na smlouvu o energetické chartě, systém tajných soudů, který umožňuje společnostem žalovat vlády kvůli klimatickým politikám, jež by snížily jejich budoucí zisky.



"Smlouvy a kontrakty, které zvýhodňují investory do fosilních paliv, brzdí přechod na zelenou energii, přestože víme, že většina zásob fosilních paliv musí zůstat v zemi, pokud chceme zabránit katastrofálnímu oteplování," řekl Mitchell. "Pokud chceme snížit emise a zachovat co největší část Země obyvatelnou pro naše potomky, je třeba [smlouvy] reformovat."







