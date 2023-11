Ukrajině se podařilo vojensky proniknout na východní břeh řeky Dněpr

16. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Ukrajina uvádí, že nový její "opěrný bod" na východním břehu Dněpru otevře cestu na Krym



Ruští představitelé přiznávají přítomnost ukrajinských jednotek na východním břehu Dněpru, údajně se účastní těžkých bojů

Ukrajinské jednotky se opevnily na východním břehu řeky Dněpr, přiznali představitelé Ruska a Ukrajiny v rámci operace, která podle Kyjeva otevře nové cesty k útoku na Krym.



Odhady počtu zapojených ukrajinských vojáků se pohybují od desítek po několik stovek a údajně svádějí těžké boje s ruskými silami na východním břehu této velké řeky.

Ukrajinské jednotky se opevnily na východním břehu řeky Dněpr, přiznali představitelé Ruska a Ukrajiny v rámci operace, která podle Kyjeva otevře nové cesty k útoku na Krym.Odhady počtu zapojených ukrajinských vojáků se pohybují od desítek po několik stovek a údajně svádějí těžké boje s ruskými silami na východním břehu této velké řeky.



V prvním oficiálním potvrzení Ukrajiny o předmostí Andrij Jermak, šéf ukrajinské prezidentské administrativy, uvedl, že přechod ukazuje, že Kyjev stále postupuje v několikaměsíční protiofenzívě, která zatím nepřinesla větší územní zisky.



"Navzdory všem předpokladům získaly ukrajinské obranné síly opěrný bod na levém [východním] břehu Dněpru," uvedl Jermak ve svém projevu, jehož přepis byl zveřejněn na internetových stránkách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



"Krok za krokem demilitarizují Krym," dodal. "Urazili jsme 70 % vzdálenosti. A naše protiofenzíva se rozvíjí."



Ruská vojska před rokem opustila západní břeh Dněpru a zaujala pozice na východní straně, odkud pravidelně ostřelují města a vesnice na protějším břehu.



Začátkem tohoto měsíce sdělili oficiální představitelé, že v rámci operace, která začala v polovině října, se na protějším břehu řeky drží někde mezi několika desítkami a několika stovkami vojáků. Čelili těžkému ostřelování ruským dělostřelectvem a bezpilotními letouny.



Ve středeční zprávě deníku Wall Street Journal se uvádí, že ukrajinská námořní pěchota posiluje pozice ve třech vesnicích na východním břehu řeky, a to i s obrněnými vozidly Humvee a nejméně jedním bojovým vozidlem pěchoty, a odřízla jednu silnici, kterou Rusové používají k zásobování jednotek v oblasti.



Přesto se však vojáci označili za "zalezlé ve sklepích a zákopech a bojující proti silné přesile".



Ukrajinské prohlášení přišlo v době, kdy se Kyjev snaží udržet západní podporu pro válku, kterou někteří jeho vlastní vrchní velitelé označili za blížící se patové situaci.



Mezi nimi byl i vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zálužnyj, který v kontroverzním rozhovoru pro časopis Economist uvedl, že "k žádnému hlubokému a krásnému průlomu s největší pravděpodobností nedojde".



Zdálo se, že Jermak svým projevem chce potlačit představu, že válka uvázla na mrtvém bodě, a uvedl, že Zelenskij má "jasný plán" na vítězství.



"Mezi prioritami uvádí rozvoj našeho obranného průmyslu a nasazení vlastní zbrojní výroby," řekl. "Ale to bude až později. Zatím potřebujeme zbraně hned teď."



Zdá se, že ukrajinská protiofenzíva stále zdaleka nedosáhla svých stanovených cílů, neboť na jihu země došlo jen k malému pokroku a na východě pokračují těžké boje u Avdijivky a Bachmutu.



Sam Cranny-Evans, spolupracovník Royal United Services Institute, uvedl, že postup u řeky Dněpr by mohl "získat určitý oddechový prostor".



"Zdá se, že Rusové nabírají na síle i v dalších oblastech, jako je Avdijivka, což rovněž přitahuje ukrajinské jednotky a vytváří problémy. V této fázi si myslím, že jde spíše o oportunistickou snahu, jejímž cílem je formovat bojiště pro budoucí operace a obnovit určitou útočnou prestiž," řekl.



"Aby to proměnili v úspěch, který změní válku, budou muset najít způsob, jak dostat přes řeku mnohem více techniky a personálu. Čím déle jim to bude trvat, tím větší ztráty pravděpodobně utrpí, aniž by dosáhli něčeho významného."



Ve středu regionální představitel podporovaný Ruskem potvrdil, že ukrajinské jednotky překročily řeku, vyzval ke klidu a prohlásil, že k odražení útoku byly nasazeny další ruské síly.



Vladimir Saldo, Moskvou dosazený šéf okupované Chersonské oblasti, tvrdil, že na levém břehu řeky je jen několik desítek ukrajinských vojáků a že se jim podařilo překročit řeku tím, že "vyslali více [lidí], než jsme měli prostředků na zničení".



Přesný počet ukrajinských vojáků, kteří překročili řeku, a počet obětí na obou stranách zůstává nejasný. Rusko minulý týden tvrdilo, že zabilo stovky ukrajinských vojáků, kteří se pokoušeli vytvořit předmostí, ale nepředložilo žádné důkazy.





V pondělí ruské státní tiskové agentury zveřejnily zprávy, že Moskva přesouvá své jednotky východně od řeky Dněpr do "výhodnějších pozic", přičemž použila jazyk, který v minulosti použila při popisu velkých ústupů v Chersonské a Charkovské oblasti na severu Ukrajiny. O několik okamžiků později byly zprávy odvolány a ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že se stalo terčem informačního útoku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0