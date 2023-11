Studenti a studentky v Brně opět stávkují za klima, tentokrát ve Scale

15. 11. 2023

čas čtení 2 minuty

Brněnské kino Scala, které je provozováno Masarykovou univerzitou, se 15.-17. listopadu stane dějištěm vysokoškolské stávky za klima. Stávka organizovaná hnutím Univerzity za klima má upozornit na nedostatečné kroky vlády v ochraně klimatu a na kritickou situaci Scaly, které hrozí kvůli špatnému technickému stavu budovy zánik. Připojí se tak ke stávkám za klima v dalších českých městech.





Studenti a studentky několika fakult Masarykovy univerzity, MENDELU, FaVU VUT a JAMU nepůjdou během těchto tří dnů na přednášky. Chtějí místo toho vytvořit ve Scale prostor pro vzdělávání, setkávání a otevřenou diskuzi. Program zahájí tisková konference, která proběhne ve středu 15.11. od 10:00 v prostorách Scaly. Navazovat bude řada přednášek a workshopů, uskuteční se také filmová promítání a koncerty. Účastníci a účastnice stávky se z místa nevzdálí ani v noci, budou přespávat ve stanech před budovou Scaly. Stávku zakončí v pátek 17.11. protestní průvod městem. Podle organizátorů a organizátorek stávky je jejím hlavním cílem upozornit na selhání politické reprezentace v zásadních oblastech, jakými jsou ochrana klimatu a strategické investice měst. “Scala pro nás není jen kino, je to součást naší univerzity. Probíhá zde řada univerzitních akcí a výuka některých kateder. Univerzita si ale budovu pouze pronajímá od města, které zanedbalo její údržbu, nechce investovat do rekonstrukce, ani pro kino a výuku nenašlo náhradní prostory. Je přitom ochotné investovat miliardy do nové multifunkční haly,” vysvětluje Jana Kolafová z Univerzit za klima. “Zanedbávání kulturních institucí a pokračující destrukci klimatu vnímáme jako symptom stejných problémů. Těmi jsou nekompetence politiků a političek řešit důležité problémy a systém orientovaný na ekonomický růst, který nezohledňuje potřeby lidí ani stav životního prostředí,” doplňuje Daniel Jařab, další z mluvčích stávky. “Požadujeme proto, aby Magistrát města Brna provedl rekonstrukci budovy a Scala se tak mohla co nejdříve vrátit do svých původních prostor. Žádáme také zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce. Zároveň se připojujeme k celostátním požadavkům stávky.”

Mezi celostátní požadavky Univerzit za klima, které sdílejí všechna stávkující města a jsou cíleny na vládu ČR, patří schválení klimatického zákona, větší zapojení veřejnosti do rozhodování skrze občanská shromáždění a řízení společnosti a ekonomiky podle jiných indikátorů než jen HDP. Univerzity za klima jsou studentské hnutí, které vzniklo v roce 2019 v reakci na středoškolskou iniciativu Fridays for Future.

0