USA nepodporují útoky proti nemocnicím

15. 11. 2023

čas čtení 24 minut

- Vláda v Belize v úterý přerušila diplomatické styky s Izraelem s odkazem na to, co ve svém prohlášení popsala jako „neustálé nevybíravé bombardování v Gaze“

- USA nepodporují údery proti nemocnicím, tvrdí Bílý dům



Bílý dům uvedl, že má blíže nespecifikované informace o tom, že Hamás a Palestinský islámský džihád využívají některé nemocnice v pásmu Gazy - včetně nemocnice al-Šifa - k ukrytí nebo podpoře svých vojenských operací a k zadržování rukojmích.



Mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby v pondělí novinářům na palubě Air Force One řekl, že USA mají "informace, které potvrzují, že Hamás využívá tuto konkrétní nemocnici jako velitelský a kontrolní uzel", přičemž měl na mysli nemocnici al-Šifa. Dodal, že:



"Mají tam uskladněny zbraně a jsou připraveni reagovat na izraelskou vojenskou operaci proti tomuto zařízení."



Uvedl, že tyto akce představují válečný zločin. Na otázku ohledně důkazů, které toto tvrzení podporují, Kirby odpověděl, že "pocházejí z různých zpravodajských zdrojů", uvedla agentura AP.



Bidenova administrativa v úterý snížila stupeň utajení některých údajů, aby se mohla o své závěry podělit s novináři, uvedl podle agentury Reuters.



Kirby zdůraznil, že USA nepodporují údery proti nemocnicím a že akce Hamásu v nemocnicích "nesnižují odpovědnost Izraele za ochranu civilistů". Dodal:



- Agentura OSN varuje, že humanitární operace v Gaze bude ukončena kvůli nedostatku pohonných hmot.



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) varovala, že její humanitární operace v Gaze bude brzy zastavena kvůli nedostatku paliva.



Nedostatek paliva v Gaze znamená, že komunikace začnou kolabovat ve čtvrtek, uvedla agentura v úterý.



UNRWA ve svém prohlášení uvedla, že kvůli situaci s pohonnými hmotami spustila poplach již před třemi týdny a že od té doby výrazně omezila používání pohonných hmot.



Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini uvedl, že sklad paliva agentury v Gaze "je nyní prázdný", a dodal:



Je to velmi jednoduché. Bez paliva se humanitární operace v Gaze chýlí ke konci. Mnoho dalších lidí bude trpět a pravděpodobně zemře.



Řekl, že je "neuvěřitelné", že humanitární agentury musí "žebrat o palivo". Dodal:



Od začátku války se palivo používá jako válečná zbraň a to by mělo okamžitě přestat. Vyzývám všechny strany, aby okamžitě zajistily palivo a přestaly využívat humanitární pomoc pro politické nebo vojenské zisky.



Zbývající pacienti, lékaři a rodiny byli evakuováni z nemocnice al-Quds v severní Gaze, uvedla Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS).



V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích PRCS uvedla, že k evakuaci došlo po "více než deseti dnech obléhání, během nichž bylo zabráněno přístupu zdravotnických a humanitárních dodávek do nemocnice".



Skupina obvinila izraelskou armádu z bombardování okolí nemocnice a střelby na osoby uvnitř, jakož i z úplného výpadku proudu a vyčerpání zásob vody a potravin pro pacienty.



Uvedla, že zranění byli převezeni k ošetření do nemocnic na jihu Gazy.



Mluvčí PCRS dnes agentuře AP sdělil, že v nemocnici al-Quds je uvězněno 300 lidí, kteří jsou bez jídla a elektřiny a nemohou zařízení opustit.



- Hamás popírá tvrzení USA a Izraele, že využívá al-Šifu jako velitelské centrum



Hamás prohlásil, že "důrazně odsoudí a odmítá tvrzení" Bidenovy administrativy a izraelské vlády, že využívá největší nemocnici v Gaze jako vojenské velitelské centrum.



Mluvčí Bílého domu dnes již dříve uvedl, že americké zpravodajské služby podporují tvrzení Izraele, že Hamás využívá al-Šifu jako vojenské velitelské centrum a pravděpodobně také jako sklad zbraní.



Hamás uvedl, že tato prohlášení "dávají izraelské okupaci zelenou k dalším brutálním masakrům zaměřeným na nemocnice s cílem zničit systém zdravotní péče v Gaze a vysídlit Palestince".



Prohlášení pokračuje:







Znovu vyzýváme Organizaci spojených národů, aby vytvořila mezinárodní výbor, který by prošel všechny nemocnice a zjistil, jaká lež je příběhem okupace a jejího spojence Washingtonu.



- WHO říká, že přesun zranitelných pacientů z al-Šify je "nemožný", vyzdvihuje "hrdinský" personál nemocnice



Světová zdravotnická organizace (WHO) ocenila "hrdinské úsilí" personálu obléhané nemocnice al-Šifa v Gaze a trvá na tom, že přesun nejzranitelnějších pacientů z nemocnice se stal "nemožným úkolem".



Mluvčí WHO Margaret Harrisová v rozhovoru s novináři v Ženevě uvedla, že "hrdinští" zdravotníci v největší nemocnici v Gaze "dělají, co mohou, aby se udrželi v chodu", zatímco zařízení je od soboty bez proudu a není v něm dostatek potravin a čisté vody.



V komplexu al-Šifa je stále přítomno asi 700 pacientů a více než 400 zaměstnanců, kromě toho zde našlo útočiště asi 3 000 vysídlených osob, uvedla organizace. Harris uvedl, že za posledních 48 hodin bylo hlášeno 20 úmrtí pacientů.



Na otázku ohledně možnosti evakuace pacientů Harrisová uvedla, že všichni ti, kteří zůstávají v komplexu al-Šifa, potřebují kritickou podporu, aby zůstali naživu.



Jejich přesun "by byl za nejlepších okolností velmi obtížný úkol", řekla, nehledě na bombardování, ozbrojené střety a nedostatek paliva pro sanitky, a dodala:



Nejlepší by bylo zastavit boje hned teď a soustředit se na záchranu životů, ne na jejich odebírání.



Její výroky přišly poté, co izraelská mise v Ženevě udeřila na WHO, humanitární agenturu OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) za kritiku měsíc trvající výzvy Izraele, aby civilisté a pacienti opustili nemocnici al-Šifa. Uvedla, že mezinárodní společenství "mohlo usnadnit přesun pacientů, ale neudělalo nic, kromě toho, že nadávalo Izraeli a dalo Hamásu volnou ruku".



Harrisová uvedla, že přesun nejchoulostivějších pacientů by nevyhnutelně vedl k úmrtí, protože tito lidé jsou velmi zranitelní. "Jejich přesun byl nemožný úkol," řekla.



Podle ní by to bylo "žádat lékaře a sestry, aby přesouvali lidi s vědomím, že je to zabije", a dodala:



Proč byste je měli stěhovat? Nemocnice by nikdy neměla být pod útokem. Nemocnice je místo, které je bezpečným útočištěm. To je dohodnuto v rámci mezinárodního humanitárního práva.



Harrisová uvedla, že organizace "prosí, aby k příměří došlo hned".



- Mluvčí katarského ministerstva zahraničí vyzval Izrael a Hamás k dosažení dohody o propuštění rukojmích držených v Gaze a varoval, že situace v obléhané enklávě se každým dnem zhoršuje.



Majed bin Mohammed Al-Ansari na tiskové konferenci v Dauhá uvedl, že "zhoršující se" situace v Gaze brání zprostředkovatelskému úsilí, informovala agentura AFP.



Domníváme se, že pro obě strany neexistuje jiná šance než tato mediace a dosažení situace, kdy v této strašné krizi uvidíme záblesk naděje.



- Jižní Gaza se stává "živnou půdou pro epidemie a nemoci", protože silné zimní deště zvyšují riziko nemocí přenášených vodou uprostřed palestinských civilistů, kteří již tak žijí v zoufalých podmínkách, varovala mezinárodní charitativní organizace.



Uprostřed zvýšeného tlaku na obyvatele severní Gazy, aby se evakuovali na jih, hrozí milionům lidí hlad, dehydratace a nemoci přenášené vodou, protože ubývající zásoby paliva zcela ohrožují humanitární operace, uvedla v úterý organizace ActionAid.



V pondělí šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedl, že sklad pohonných hmot agentury v Gaze je prázdný a že během několika dní již nebude schopna zásobovat nemocnice, odvádět odpadní vody a zajišťovat pitnou vodu.



Faatinah, která pobývá v útulku OSN na jihu Gazy, řekla organizaci ActionAid:



Lidé trpí nedostatkem řádných sanitárních zařízení a hygienických potřeb. Chybí vhodná místa na spaní i přikrývky. Lidé spí na zemi a pod širým nebem. Je zde velký nedostatek čisté pitné vody a základních lidských potřeb... Potřeby jsou zde rozsáhlé a naléhavé.



Děti v útulku podle ní "nemohou spát kvůli neustálému bombardování" a mnohé z nich trpí posttraumatickou stresovou poruchou, horečkou, průjmy a zvracením.



Další bouřky se očekávají v průběhu příštího týdne, kdy teploty klesnou na 17 °C a nastane zima. Počasí pravděpodobně ovlivní i boje, protože bláto ztěžuje pohyb izraelských vojenských vozidel.



- Britská vláda stáhla tvrzení bývalého premiéra Borise Johnsona, že mezinárodní trestní soud nemá v Izraeli žádnou jurisdikci.



V úterním prohlášení pro poslance ministr zahraničí Andrew Mitchell uvedl: "Není na ministrech, aby se snažili určit, kde má Mezinárodní trestní soud jurisdikci; to je věcí hlavního žalobce. Hlavní žalobce v této věci nemlčel a jsem si jist, že se k ní bude i nadále vyjadřovat."





Na jiném místě řekl: "Nepřísluší mi mluvit místo hlavního žalobce." Mitchell byl opakovaně vyzván, aby řekl, zda souhlasí sJohnsonem, který jako premiér v dubnu 2021 napsal Konzervativnímu sdružení přátel Izraele:



"Nesouhlasíme s tím, aby Mezinárodní trestní soud měl jurisdikci vzhledem k tomu, že Izrael není signatářem Římského statutu a Palestina není suverénním státem."



Johnson dodal, že vyšetřování válečných zločinů ze strany ICC je "zaujatým a předpojatým útokem na přítele a spojence Spojeného království."



Stínový ministr zahraničí David Lammy uvedl, že Labouristická strana jurisdikci ICC uznává. To přichází v rámci širšího posunu Západu k ostřejší kritice způsobu, jakým Izrael vede svou kampaň za odstranění Hamásu z Gazy.



- Nejméně osm Palestinců zabily izraelské síly na Západním břehu Jordánu



Nejméně osm Palestinců bylo v úterý zabito izraelskými silami na okupovaném Západním břehu Jordánu, informovala agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky a místní média.



Sedm Palestinců bylo podle zpráv zabito při střetech během zásahu ve městě Tulkarm nedaleko hranic s Izraelem.



Izraelská armáda a policie uvedly, že jejich jednotky, které byly do Tulkarmu vyslány, aby zadržely podezřelé militanty, se dostaly pod palbu a při následné potyčce zabily několik palestinských ozbrojenců. Izraelský letecký útok zasáhl skupinu Palestinců, kteří zahájili palbu a hodili na síly bombu, uvedly v prohlášení.



/Palestinci uvěznění v nemocnici al-Šifa v Gaze kopou masové hroby, zatímco se izraelské jednotky a bojovníci Hamásu účastní těžkých bojů před nemocnicí.



Zdravotnický personál nemá kvůli izraelskému obléhání žádné prostředky, které by zabránily rozkladu mrtvol, uvedl jeden z tamních úředníků. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Kidra řekl:



"Dnes je plánujeme pohřbít do hromadného hrobu uvnitř zdravotnického komplexu al-Šifa. Muži právě teď, když spolu mluvíme, kopou."



Nemocnice Dar al-Šifa (Dům uzdravení) je rozsáhlý komplex zdravotnických zařízení ve městě Gaza na severu Gazy. Od začátku války v Gaze se stala útočištěm pro lidi vysídlené v důsledku bojů a pokračujícího izraelského bombardování.



Izrael tvrdí, že Hamás vybudoval své velitelství v bunkrech a tunelech pod nemocnicí, čímž budovu, pacienty a personál fakticky využívá jako živý štít. Bezpečnostní představitelé rovněž uvedli, že po útocích ze 7. října se vysocí představitelé Hamásu usídlili ve "velitelském komplexu" pod nemocnicí.



Hamás a představitelé zdravotnických orgánů v Gaze, které Hamás řídí, tato tvrzení popřeli s tím, že jde o propagandu, která má ospravedlnit útoky na zdravotnická zařízení. Dr. Ghassan Abu-Sittah, britský lékař pracující v nemocnici al-Šifa, označil izraelské tvrzení za "obskurní výmluvu". Americká skupina Human Rights Watch uvedla, že izraelské tvrzení nemůže potvrdit.



- Generální tajemník OSN António Guterres je podle svého mluvčího "hluboce znepokojen" "dramatickými ztrátami na životech" v několika nemocnicích v Gaze. Dodal, že: Ve jménu lidskosti vyzývá generální tajemník k okamžitému humanitárnímu příměří.





- Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že vede rozhovory s humanitárními organizacemi a třetími stranami o evakuaci nemocnic v Gaze, informovala agentura Reuters.



- USA si myslí, že přestávky, které probíhají v izraelském bombardování Gazy, aby Palestinci mohli uprchnout nebo být zachráněni, "by měly být delší", uvedl v úterý na brífinku mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller a dodal, že USA budou s izraelskou vládou na toto téma nadále jednat.



Ministerstvo bude podporovat nezávislou třetí stranu, která bude provádět evakuaci z nemocnic v Gaze, a USA "nechtějí vidět žádné civilisty, rozhodně ne děti v inkubátorech a další zranitelné osoby, které se ocitnou v křížové palbě", uvedl.





- Do Gazy dorazily zimní deště, které přinesly nové problémy pro 2,3 milionu obyvatel obléhané exklávy, kteří již trpěli šest týdnů trvající válkou mezi Izraelem a palestinskou skupinou Hamas. Po teplém a suchém podzimu se v úterý brzy ráno přes pásmo o rozloze 41 x 12 km přehnala středomořská bouře.



- Americký prezident Joe Biden na otázku, zda má vzkaz pro rodinné příslušníky rukojmích, které Hamás 7. října zajal a od té doby zadržuje v Gaze, odpověděl: "Vydržte, už jdeme." Dodal: "Mluvím s lidmi, kterých se to týká, každý den. Věřím, že k tomu dojde." Stejně jako ostatní američtí představitelé však nechtěl nic upřesnit s odůvodněním, že by to mohlo ohrozit jednání. "Nechci zacházet do podrobností," řekl ve Washingtonu.







- Vůdce jemenských Hútíů prohlásil, že budou pokračovat v útocích na Izrael a chtějí se zaměřit na izraelská plavidla v Rudém moři a v průlivu Bab al-Mandab.



- Humanitární pomoc zaslaná Itálií do Gazy se dostává do oblasti, uvedl italský ministr zahraničí.



- USA v úterý v koordinaci s Velkou Británií zavedly od 7. října třetí kolo sankcí zaměřených proti palestinské militantní skupině Hamás, které se týkají jejích vůdců a finančníků.



- Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že obvinění tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z fašismu vůči Izraeli je "absurdní". Izrael "je demokracie" a "země, která je vázána lidskými právy a mezinárodním právem a podle toho jedná", řekl Scholz.



- Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan v úterním telefonátu sdělil své australské kolegyni Penny Wongové, že izraelské útoky na nemocnice a školy v Gaze představují "otevřené porušení mezinárodního práva".



- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od zahájení izraelské kampaně v Gaze bylo izraelskými vojenskými akcemi zabito více než 11 000 Palestinců. Novináři nemohli nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu zveřejněny.





- Desítka filmařů a umělců stáhla svá díla z největšího světového festivalu dokumentárních filmů, který se koná v Amsterdamu, poté, co jeho organizátoři důrazně odsoudili použití sloganu "Od řeky k moři, Palestina bude svobodná" na zahajovacím protestu.





- Anglická fotbalová asociace pozastavila členství v radě, která prohlásila, že "Adolf Hitler by byl na Benjamina Netanjahua hrdý". Wasim Haq, který nastoupil do FA jako zástupce fotbalových komunit BAME v roce 2019, se stal předmětem vyšetřování poté, co byl kvůli příspěvku na sociálních sítích o válce Izraele s Hamásem obviněn z antisemitismu.







Zdroj v angličtině ZDE

