Většina Britů má na imigraci pozitivní názor, ukázal průzkum

3. 11. 2023

čas čtení 4 minuty



Ačkoli vládnoucí konzervativci tvrdí, že omezení přílivu migrantů je pro voliče zásadní otázkou, průzkum ukázal, že postoje Britů se výrazně změnily.

Nejnovější průzkum z roku 2022 ukázal, že většina britských respondentů si poprvé myslí, že imigrace je velmi pozitivní pro britskou ekonomiku (59 % ji hodnotí sedmičkou až desítkou), obohacuje kulturní život země (58 %) a činí zemi lepším místem pro život (56 %).

Připadám si v pobrexitové době v Británii tak trochu jako v Československu za komunismu, poznamenává Jan Čulík. Nejenže jsou obchody poloprázdné jak ve východním Německu, v supermarketech občas chybějí určité potraviny, ale Británii vládne tvrdě ideologická skupina nekompetentních lidí. Rozdíl samozřejmě je v tom, že Československo za komunismu bylo ruskou kolonií a Čechoslováci nemohli rozhodovat o tom, kdo jim vládne - Britové si z hlouposti a posedlosti brexitem nekompetentní a podvodné konzervativce pod vedením podvodníka a lháře Borise Johnsona v roce 2019 ovšem sami zvolili - nikoliv však nynější vládnoucí ekipu, tu nikdo nevolil. Premiér Rishi Sunak nevládne v důsledku nějakých demokratických voleb. Jeho ultrapravicová ministryně vnitra Suella Braverman se pokouší porušit mezinárodní právo a posílat žadatele o azyl do diktátorské Rwandy. Britské soudy jí v tom zatím zabraňují. Nyní se v této věci Bravermanová dokonce spojila s obdobně odporným rakouským ministrem vnitra. Jenže Britové proti imigraci nejsou! Vláda je mimo. Asi tako jako v ČR, ale o hodně víc. (JČ)



Podle akademického průzkumu má nyní většina britské veřejnosti pozitivní názory na dopad imigrace na Spojené království, a to navzdory intenzivní politické rétorice, která se kolem této otázky točí.





Podle akademického průzkumu má nyní většina britské veřejnosti pozitivní názory na dopad imigrace na Spojené království, a to navzdory intenzivní politické rétorice, která se kolem této otázky točí.



Evropský sociální průzkum, který od roku 2001 každé dva roky zjišťuje postoje, uvedl, že názory Britů na imigraci a její ekonomický a kulturní dopad prošly v posledních dvou desetiletích "naprostým obratem" a po roce 2016 se staly výrazně příznivějšími.



V průzkumu měli lidé ohodnotit deseti body, zda je imigrace pro ekonomiku špatná nebo dobrá, zda podkopává nebo obohacuje kulturní život a zda činí zemi lepším nebo horším místem k životu, přičemž 10 bodů znamenalo nejpříznivější hodnocení.



Nejnovější průzkum pro rok 2022 ukázal, že většina respondentů si poprvé myslí, že imigrace je velmi pozitivní pro britskou ekonomiku (59 % ji hodnotí sedmičkou až desítkou), obohacuje kulturní život země (58 %) a činí zemi lepším místem pro život (56 %).



V roce 2002 se jen 17 % respondentů vyjádřilo velmi pozitivně o ekonomických přínosech, jen 33 % si myslelo, že imigrace obohacuje kulturní život, a 20 % si myslelo, že díky ní je Spojené království lepším místem pro život (v roce 2016: 44 %, 46 % a 39 %).



Přestože se vláda zavázala snížit imigraci a poslanci pravidelně tvrdí, že omezení čistého přílivu migrantů je pro britské voliče zásadní otázkou, průzkum naznačuje, že postoje veřejnosti se v posledních letech výrazně změnily a jsou mnohem pozitivnější, než politici předpokládají.



"Zdá se, že otázka přistěhovalectví zůstane ještě nějakou dobu na předních stránkách novin a může se stát klíčovým bojištěm příštích parlamentních voleb," řekl Alun Humphrey z Národního centra pro sociální výzkum, který se podílel na koordinaci průzkumu. "Je však zřejmé, že lidé v Británii zaujímají k imigraci mnohem pozitivnější postoj a celkově ji nyní vidí v pozitivním světle."



V květnu letošního roku premiér Rishi Sunak slíbil, že sníží počty migrantů poté, co se stal terčem ostré kritiky ze strany konzervativních poslanců, když poslední oficiální údaje za rok 2022 ukázaly, že celková migrace je rekordní.



V roce 2002 se méně než jeden z deseti respondentů domníval, že by Spojené království mělo přijmout "mnoho" přistěhovalců "jiné rasy nebo etnické skupiny než většina"; do roku 2022 se tento podíl zvýšil na více než třetinu (34 %). Podíl těch, kteří se domnívají, že by do Spojeného království neměli být vpuštěni žádní přistěhovalci této kategorie, se ve stejném období snížil z 15 % na 3 %.





Došlo k nárůstu počtu příznivců labouristů i konzervativců, kteří zastávají příznivé názory na přistěhovalectví, ačkoli je výraznější mezi voliči labouristů.







Zdroj v angličtině ZDE

-1

566

V rámci britské části Evropského sociálního průzkumu byly v období od srpna 2021 do září 2022 provedeny osobní rozhovory s 1 149 osobami.