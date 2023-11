Američané terčem izraelských útoků. "My jsme Američané. Má dcera přišla o ruku. Je jí sedmnáct!"

4. 11. 2023

čas čtení 1 minuta

"My jsme z rodiny Abu Olba. Jsme američtí občané. Americké velvyslanectví nám řeklo, abychom se vydali na cestu. Další lidi také na cestovním seznamu se s námi vydali po silnici na pobřeží. Izraelské jednotky bombardovaly náš autobus. Pojďte se podívat, co se nám stalo. Useklo to mé dceři ruku - je jí sedmnáct let. Tohle jsou naše americké pasy! Podívejte se, co oni dělají americkým občanům! Vybombardovali náš autobus! Autobus začal hořet a my jsme byli uvnitř! Utekli jsme odtamtud a šli jsme pěšky, než jsme došli do nemocnice. Zatelefonovali nám z amerického velvyslanectví a řekli nám, že máme jet. Je to správné, to co nám udělali? Ano, americké velvyslanectví. Přísahám, že je budeme všechny žalovat!"

🚨American citizens in Gaza targeted by Israeli forces while traveling to the crossing after given instructions by the U.S. Embassy. #Ceasefirenow pic.twitter.com/kKmFkd6rNy — American Muslims for Palestine (@AMPalestine) November 3, 2023







1