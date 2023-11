Gaza: Navzdory mezinárodnímu nátlaku Izrael odmítá pauzu v bojích

7. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 6. 11. 2023, 19 hodin: Po týdnu těžkých bojů izraelské jednotky pod leteckým bombardováním fakticky rozdělily Gazu na dvě části. Mezitím se bojovníci z Hamásu údajně stáhli zpět a ustálili se v hustší zástavbě. Izraelské síly téměř dokončily obklíčení města Gazy ze severozápadu, severovýchodu a jihu. Tmavě červené oblasti zde znázorňují izraelské vyčišťovací operace a světle červené stínování ukazuje, jak daleko jednotky IDF postoupily. IDF uvádí, že pozemní jednotky se nyní dostaly až k pobřeží a bombardují cíle Hamásu v samotném městě Gaza. Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani se nyní hlásí z Gazy, rozdělené na dvě části, a opět varujene. Obsah jeho reportáže vás možná rozruší.



Reportér: Svíjí se v bolestech, ale stále žije. Co rodina toho chlapce? Tolik lidí v Gaze je nyní od sebe navzájem izolováno. Tohle je v Chán Júnisu a údajně je to ta bezpečnější jižní část pásma. Zdá se však, že před izraelskými nálety není nikde bezpečno. Dnes bylo v Gaze dosaženo chmurného milníku, podle zdravotníků bylo zabito více než 10 000 lidí. Téměř polovina z nich jsou děti.





Muž: "Mezi nimi nebyl jediný bojovník. Napouštěl jsem jim vodu a najednou se celý dům zřítil. Byly tam samé ženy a děti."













Reportér: Nádvoří nemocnice. Těla zabalená do bílých rubášů, které se staly tak strašně známými. Některá malá. Některá velká. Pro všechny se roní slzy. A je to daleko od severu Gazy, kde probíhají nejprudší boje.









Mladík: "Byli jsme vysídleni ze severu Gazy. Přijeli jsme sem, k mé tetě. Zrovna jsem tam seděl, když začalo bombardování, a najednou jsme se ocitli uprostřed trosek."





Reportér: Izraelská armáda postupuje hlouběji do Gazy a přes noc podle svých slov zabila dalšího vysokého velitele Hamásu. Pozemní síly nyní dosáhly pobřeží a rozdělily pásmo na dvě části. Přes hranice míří posily a zásoby, zatímco se vojáci připravují na blížící se a ještě smrtonosnější bitvu ve městě Gaza. Předpokládá se, že bojovníci Hamásu se tam drží uprostřed rozsáhlé sítě tunelů a desítek tisíc civilistů.





Izraelští vojáci natočili toto video v budově používané sdružením průzkumníků, na kterém jsou podle nich vidět raketomety Hamásu ukryté uvnitř. Obvinili bojovníky, že se skrývají mezi obyvatelstvem, ale tlak na humanitární příměří roste. Premiér Benjamin Netanjahu dnes při projevu k zahraničním velvyslancům nejevil žádné známky toho, že by na to přistoupil.





Netanjahu: "Zvítězíme. A věříme, že všechny civilizované mocnosti by nás v tomto úsilí měly podpořit, protože tato bitva je i vaší bitvou."













Voják: "Takže toto je naše centrální logistické centrum v Tel Avivu."





Reportér: Důstojník námořnictva v záloze Ronan byl vůdčí postavou obrovských protestů proti Netanjahuovým kontroverzním soudním reformám. Nyní je vůdčí osobností, která pomáhá sbírat dary pro vojáky a vysídlené Izraelce.









Reportér: Na mezinárodní úrovni panují velké obavy z civilních obětí v Gaze. V minulosti jste byl vůči vládě velmi kritický. Je to něco, co vás a ostatní zde znepokojuje?





Voják: "Nejsem ten správný člověk, kterého byste se na to měl ptát, protože jsem byl 40 let součástí izraelských obranných sil. Mám veškerou důvěru, veškerou důvěru, víte, v naše, v naše vojenské vedení. Myslím, že jsou to ti nejlepší lidé."

















Reportér: Gaza je však jedním z nejhustěji osídlených míst na světě. Izraelské nálety zde způsobují nevýslovný teror a zkázu. Zoufale volají každého, kdo je ještě naživu pod troskami. Zoufale volají po ukončení utrpení. Koalice 18 orgánů OSN a humanitárních agentur vydala společný dopis, ve kterém říká, že už toho bylo dost a že zabíjení, kterého se minulý měsíc dopustil Hamás v Izraeli, bylo strašné, ale zabíjení tolika Palestinců nyní je strašné a je třeba okamžitě uzavřít humanitární příměří, v neposlední řadě proto, aby se do Gazy dostalo více zoufale potřebné pomoci - chybí voda, palivo, léky.

Mnozí Izraelci však na tento návrh příměří reagují s rozhořčením. Říkají. jak můžeme dovolit, aby Hamás zůstal v Gaze u moci po tom, co se zde stalo, a zdejší představitelé také říkají, že i krátké přerušení bojů nepřipustí.







Zdá se, že se obávají, že by jim to příliš ztížilo obnovení bojů a obnovení boje proti Hamásu, protože začínají čelit mezinárodnímu tlaku, což podtrhuje i to, že americký Bílý dům vydal v posledních minutách prohlášení, že otázka humanitární pauzy byla nastolena v rozhovoru mezi prezidentem Bidenem a premiérem Netanjahuem, ačkoli úředníci uvedli, že jsou na začátku tohoto rozhovoru, ne na jeho konci.



Uvnitř Izraele prozatím i většina Netanjahuových nejzarytějších odpůrců odložila své spory stranou. Téměř po měsíci zůstává země hluboce traumatizována vražedným řáděním Hamásu a únosem více než 200 rukojmích."Sedmého října ráno. Všichni jsme věděli, že nyní existuje pouze jeden nebo nebo existují tři hlavní účely, ale jeden je klíčový účel: pomoci IDF. Musíme vyhrát válku, pokud chceme, vyhrajeme válku. Všechno ostatní je nepodstatné."