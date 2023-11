Válka mezi Izraelem a Hamásem: Biden je proti opětovnému obsazení Gazy Izraelem

8. 11. 2023

- Biden je proti opětovnému obsazení Gazy, říká Bílý dům poté, co Netanjahu navrhl časově neomezenou "odpovědnost za bezpečnost



Spojené státy by se postavily proti opětovnému obsazení Gazy izraelskou armádou po ukončení konfliktu, uvedl v úterý Bílý dům.



Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby, který reagoval na dřívější komentáře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



"Opětovné obsazení Gazy izraelskými silami není správné," řekl Kirby. Dodal, že "Izrael a Spojené státy jsou přátelé a nemusíme souhlasit s každým slovem" a že "Netanjahu a Biden nejsou vždy přesně na stejném místě v každé otázce".



Netanjahu řekl televizi ABC News, že v Gaze by měli vládnout "ti, kteří nechtějí pokračovat v cestě Hamásu", aniž by to blíže specifikoval.



"Myslím, že Izrael bude mít po neomezenou dobu celkovou odpovědnost za bezpečnost, protože jsme viděli, co se stane, když ji mít nebudeme. Když tuto bezpečnostní odpovědnost nemáme, dochází k erupci teroru Hamásu v takovém měřítku, jaké jsme si nedokázali představit," řekl Netanjahu.



- Jonathan Conricus, který během konfliktu působí jako mluvčí izraelské armády, v rozhovoru pro australskou televizi Sky News označil vedení Hamásu v Gaze i mimo ni za "chodící mrtvé muže".



- Izraelská armáda prohlásila, že zabila vedoucího vývoje zbraní pro Hamás v Gaze.



Ve své poslední operační aktualizaci na službě pro zasílání zpráv Telegram napsala:



Na základě zpravodajských informací ISA a IDF zabil stíhací letoun IDF Mohsena Abu Zinu, šéfa zbrojního a průmyslového oddělení Hamásu v jeho výrobním oddělení.



V rámci své funkce působil Mohsen Abu Zina jako jeden z předních vývojářů zbraní Hamásu a byl odborníkem na vývoj strategických zbraní a raket používaných teroristy Hamásu.



- AFP: V Jeruzalémě v úterý večer pronikaly vzlyky vzpomínkovými obřady a davy lidí zapalovaly svíčky při truchlení za 1 400 mrtvých, kteří 7. října zahynuli při útoku Hamásu v Izraeli.



"Neexistuje jediný člověk, kterého by tyto strašné útoky nezasáhly," řekla 52letá Šaron Balabanová, jedna z tisíců Izraelců účastnících se vigilií.



"Každý zná někoho, kdo byl zraněn, zabit, zavražděn nebo ovlivněn."



- Světová zdravotnická organizace uvedla, že každý den je v Gaze v důsledku války zabito v průměru 160 dětí.



"Míra smrti a utrpení je těžko představitelná," řekl mluvčí WHO Christian Lindmeier.



- Mediální kancelář Hamásu na Telegramu uvedla, že na několika hřbitovech v Gaze již "není místo pro pohřbívání", zatímco Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že většina kanalizačních čerpacích stanic na území je uzavřena.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) prosazuje, aby nejzranitelnější z chronicky nemocných mohli být z Gazy vyvezeni na léčení, uvádí agentura Reuters. Další země nabídly, že pacienty přijmou, včetně Egypta, Turecka a Spojených arabských emirátů.



Před válkou žádalo Izrael o povolení opustit pásmo Gazy kvůli zdravotní péči asi 20 000 pacientů ročně, přičemž mnozí z nich museli přes hranice cestovat opakovaně. Téměř třetina z nich jsou děti. Podle WHO Izrael v roce 2022 schválil přibližně 63 % těchto žádostí o výjezd za účelem lékařské péče. Vlastní zdravotnická zařízení v Gaze jsou pod 16 let trvající blokádou vedenou Izraelem a opakovanými koly bojů napjatá.



"V předchozích válkách se přechod na den či dva uzavřel, ale pak se pacienti mohli vrátit. Teď je to poprvé, co platí tak rozsáhlý zákaz pohybu a pacienti z Gazy se nemohou dostat ven," řekl Osama Qadoumi, vedoucí pracovník nemocnice Makassed.



"Čím déle budeme čekat, tím hůře na tom někteří pacienti budou. Mnoho lidí zemře jen proto, že nebudou mít přístup k léčbě."



Agentura Reuters přinesla tuto zprávu o tom, jak se žije chronicky nemocným v Gaze:



Tahreer Azzamová, zdravotní sestra v nemocnici Makassed ve východním Jeruzalémě, pečuje o mladé, zoufale nemocné palestinské pacienty již 16 let.



Od minulého měsíce, kdy vypukla válka mezi Izraelem a Hamásem, se je snaží najít.



Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se v nemocnicích, jako je ta Azzamové, ale i na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Izraeli a dalších zemích, obvykle denně dostane péče asi 100 pacientů z Gazy, kteří potřebují komplexní zdravotní péči, jako je léčba vzácných druhů rakoviny nebo operace otevřeného srdce.



- Dětský fond OSN (Unicef), Populační fond OSN (UNFPA), Světová zdravotnická organizace a další agentury o víkendu uvedly, že 14 z 35 nemocnic a 46 ze 72 zdravotnických středisek bylo zničeno nebo přestalo fungovat, takže 180 žen denně rodí bez odpovídající péče, včetně císařských řezů bez léků proti bolesti, a jsou propouštěny ještě krvácející během několika hodin po porodu.



Čtyřiadvacetiletá Noor Hammadová je v sedmém měsíci těhotenství a čeká své první dítě. Nyní je bez domova a spí u své sestry na podlaze s 25 příbuznými.



Ve společném prohlášení varovali: "Některé ženy musí rodit v přístřešcích, ve svých domovech, na ulicích uprostřed trosek nebo v přetížených zdravotnických zařízeních, kde se zhoršují hygienické podmínky a roste riziko infekce a zdravotních komplikací."



Ta zdravotnická zařízení, která zůstávají otevřená, jsou zahlcena lidmi zraněnými při náletech. "Vzhledem k nedostatečnému přístupu k odpovídající péči se očekává nárůst úmrtí matek," uvedly agentury.



"Psychologická zátěž způsobená bojovými akcemi má také přímé - a někdy smrtelné - důsledky pro reprodukční zdraví, včetně nárůstu potratů způsobených stresem, mrtvých a předčasných porodů," uvedly.



Dr. Zaher Sahloul, prezident humanitární skupiny MedGlobal, říká: "Vzhledem k tomu, že nemocnice kvůli nedostatku paliva vypínají poslední vybavení, novorozenecká oddělení potemněla a novorozenci i matky trpí. To jsou jedny z nejsmutnějších tragédií, kterým lze snadno předejít."



Hammad byl svědkem každodenního chaosu, kterému čelí zdravotníci, když dobrovolně pracoval v nemocnici Nasser v Gaze. "Zranění se ošetřují na nemocničních dvorech a chodbách," říká.

Těhotné v Gaze bez klinik: Nemám tušení, kde budu rodit".

Noor Hammadová šla 6. října jako obvykle do práce na kliniku v Deir al-Balah v centrální části Gazy, kde byla zaměstnána jako nutriční terapeutka. Večer připravila večeři pro sebe a svého manžela. Plánovali narození svého prvního dítěte v lednu a připravovali na jeho příchod výzdobu ložnice.



Ložnice již neexistuje. Jejich dům byl zničen při náletech jen několik dní poté, co manželé 9. října uprchli na jih Gazy.



Hammad nyní žije v domě své sestry se dvěma ložnicemi v Chán Júnisu, kde spí na podlaze s dalšími 25 členy rodiny.



Vzrušené očekávání příchodu jejího dítěte vystřídaly obavy o její bezpečnost, zdraví nenarozeného dítěte a o to, jak porodí ve válečné zóně.



"Nemám tušení, kde porodím svou dceru a jak ji přijmu bez přístřeší a oblečení," říká. "Nemám nic."



- Ostatky sedmi thajských občanů zabitých v Izraeli by měly dorazit do Bangkoku ve čtvrtek odpoledne, uvedlo thajské ministerstvo zahraničí.



Před útoky Hamásu pracovalo v Izraeli asi 30 000 Thajců, kteří podle izraelské vlády tvoří největší skupinu zabitých nebo pohřešovaných cizinců.



Celkem bylo při násilnostech zabito 34 Thajců, čtyři z nich se léčí v nemocnici. Dalších 24 osob bylo uneseno.



Thajští představitelé se setkali s Hamásem a také s Katarem a Egyptem, aby zajistili propuštění rukojmích. Podpořila je také sousední Malajsie, která Palestinu hlasitě podporuje.



V současné době bylo repatriováno přibližně 8 000 Thajců.



- Republikánská Sněmovna reprezentantů USA hlasovala o vyslovení nedůvěry Rashidě Tlaibové.



Tlaibová minulý týden vyvolala kritiku, když obhajovala kontroverzní slogan "od řeky k moři".



Ve svém vystoupení na půdě Sněmovny reprezentantů Tlaibová obhajovala svou kritiku a vyzvala zákonodárce, aby se připojili k výzvě k příměří v Gaze.



"Nenechám se umlčet a nedovolím, abyste překrucovali má slova," prohlásila Tlaibová. "Žádná vláda není mimo kritiku. Myšlenka, že kritika izraelské vlády je antisemitská, vytváří velmi nebezpečný precedens a byla použita k umlčení různých hlasů hájících lidská práva napříč naší zemí."



Řekla také, že několikrát odsoudila útoky Hamásu na izraelské občany.



Tlaibová, která byla poprvé zvolena v roce 2018 a je významnou členkou "družiny" progresivních zákonodárkyň, se rozohnila: "Nemohu uvěřit, že to musím říct, ale palestinský lid není určen k likvidaci."



- Indické úřady zakázaly jakékoli protesty na znamení solidarity s Palestinci v muslimském Kašmíru a požádaly muslimské kazatele, aby se o konfliktu nezmiňovali ve svých kázáních, uvedli obyvatelé a náboženští vůdci pro agenturu Associated Press.



Tato omezení jsou součástí snahy Indie omezit jakoukoli formu protestů, které by se mohly změnit v požadavky na ukončení vlády Dillí ve sporném regionu. Podle analytiků také odrážejí posun v zahraniční politice Indie pod vedením populistického premiéra Naréndry Módího směrem od dlouhodobé podpory Palestinců.





"Z pohledu muslimů je nám Palestina velmi drahá a my musíme v podstatě pozvednout svůj hlas proti tamnímu útlaku. Jsme však nuceni mlčet," řekl Mirwaiz Umar Farooq, hlavní vůdce odporu a muslimský duchovní.



Uvedl, že od začátku války je každý pátek v domácím vězení, aby nemohl vést páteční modlitby v hlavní mešitě v regionu.



- Ministři zahraničí zemí G7 dnes vydají společné prohlášení



Ministři zahraničí skupiny G7 dnes vydají společné prohlášení k izraelsko-hamasovské válce a očekává se, že vyzvou k dočasnému přerušení bojů, aby bylo možné do obléhaného pásma Gazy dopravit humanitární pomoc, informuje agentura Reuters.



Od 7. října by se jednalo o druhé společné prohlášení skupiny bohatých zemí ke krizi.



V komuniké, které bude vydáno na konci dvoudenního zasedání v Tokiu, bude pravděpodobně rovněž zopakováno, že podpora skupiny G7 Ukrajině ve válce s Ruskem zůstává navzdory spirále konfliktu na Blízkém východě nezmenšena.



"Doufáme, že v prohlášení ministrů zahraničí G7, které se podle našich informací v současné době koordinuje, budeme moci prezentovat jednotný postoj G7 k situaci na Blízkém východě," uvedl hlavní tajemník japonského kabinetu Hirokazu Matsuno.



- Netanjahu ve svých komentářích k budoucnosti správy v Gaze jasně neuvedl, jakou podobu by měl jeho návrh na časově neomezenou bezpečnostní kontrolu.



Mluvčí Bezpečnostní rady Bílého domu John Kirby řekl: "Myslíme si, že je třeba vést zdravé rozhovory o tom, jak bude vypadat postkonfliktní Gaza a jak bude vypadat správa," a dodal, že nechá na Netanjahuovi, aby objasnil, co má na mysli pod pojmem "neomezená".



Izraelští představitelé tvrdí, že ofenziva proti Hamásu bude nějakou dobu trvat, a přiznávají, že zatím nemají zformulovaný konkrétní plán, co bude následovat po válce. Ministr obrany uvedl, že Izrael neusiluje o dlouhodobou reokupaci Gazy, ale předpověděl dlouhou fázi bojů nízké intenzity proti "ohniskům odporu". Jiní představitelé hovořili o vytvoření nárazníkové zóny mezi Gazou a izraelskou hranicí.



"Diskutuje se o řadě možností pro Den po Hamásu," řekl Ophir Falk, Netanjahuův poradce. "Společným jmenovatelem všech plánů je, že 1) nebude existovat Hamás 2) že Gaza bude demilitarizována 3) Gaza bude deradikalizována."



Izrael stáhl vojáky a osadníky v roce 2005, ale ponechal si kontrolu nad vzdušným prostorem Gazy, pobřežím, registrem obyvatelstva a hraničními přechody s výjimkou jednoho do Egypta. Hamas převzal v roce 2007 moc od sil věrných prezidentu Mahmúdu Abbásovi a omezil jeho palestinskou samosprávu na části okupovaného Západního břehu Jordánu. Od té doby Izrael a Egypt uvalily na Gazu v různé míře blokádu.



V rozhovoru pro ABC Netanjahu také poprvé vyjádřil otevřenost k tomu, co nazval "malými přestávkami" v bojích, které by usnadnily dodávky pomoci do Gazy nebo propuštění rukojmích. Vyloučil však jakékoli všeobecné příměří bez propuštění všech rukojmích.





- Od 7. října bylo v pásmu Gazy izraelskými vojenskými akcemi zabito nejméně 10 328 Palestinců, včetně 4 237 dětí, uvedlo v úterý ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás. Počet zraněných se podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Dr. Ašrafa al-Kudry zvýšil na 25 965 osob. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly v Gaze zveřejněny. Předpokládá se, že pod troskami zničených budov zůstávají také těla mnoha Palestinců.



V úterý se konala minuta ticha u příležitosti 30 dnů od útoku Hamásu na Izrael, při kterém zahynulo 1 400 lidí. Vigilie se konaly po celém světě. Před Knesetem, izraelským parlamentem, se shromáždil dav lidí, aby si připomněl mrtvé a přibližně 240 rukojmích, které Hamás stále drží.



- Při izraelském náletu v Gaze byl zabit palestinský novinář a další byl zraněn, informovala oficiální palestinská tisková agentura. Mohammad Abu Hasira byl zabit spolu se 42 členy své rodiny "při izraelském bombardování, jehož cílem byl jeho dům nacházející se poblíž rybářského přístavu západně od města Gazy", uvedla tisková agentura Wafa.



- Lékaři bez hranic (MSF) uvedli, že jeden z jejich zaměstnanců v Gaze byl zabit spolu se svou rodinou na severu Gazy. Mohammed Al Ahel pracoval pro organizaci dva roky jako laboratorní technik a byl ve svém domě v uprchlickém táboře Al-Shati, když byla oblast v pondělí bombardována a jeho budova se zřítila, uvedly MSF.



- Od 7. října bylo zabito nejméně 89 lidí, kteří pracovali pro agenturu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA. Mluvčí Světové zdravotnické organizace v úterý uvedl, že při výkonu služby v Gaze zemřelo více než 160 zdravotnických pracovníků. Tento konflikt se tak stal nejsmrtelnějším konfliktem pro pracovníky OSN v historii.



- Míra úmrtí a utrpení v izraelsko-palestinské krizi je "těžko představitelná", uvedl mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO). "Každý den si myslíte, že je nejhorší, a pak je další den ještě horší," řekl v úterý novinářům Christian Lindmeier. "Nic neospravedlňuje hrůzu, kterou prožívají civilisté v Gaze." Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval všechny zúčastněné strany, aby se dohodly na humanitárním příměří v Gaze a "usilovaly o trvalý mír". "Historie nás všechny bude soudit podle toho, co uděláme pro ukončení této tragédie," řekl.



- Civilisté v Gaze "pijí vodu z bazénů" a děti "pláčou kvůli nedostatku chleba", uvedla mezinárodní humanitární organizace Care, která vyzvala k okamžitému příměří na palestinském území. Více než půl milionu lidí v severní Gaze hrozí smrt hladem, protože zásoby potravin jsou "nebezpečně" nízké, varovala organizace ActionAid Palestine. Agentura UNRWA označila situaci v Gaze za "tragédii kolosálních rozměrů".



- Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk zahájil v úterý pětidenní návštěvu Blízkého východu, aby se s vládními představiteli a skupinami občanské společnosti zabýval porušováním lidských práv, k němuž dochází v souvislosti s izraelskou eskalací situace v Gaze. "Byl to jeden celý měsíc krveprolití, neustálého utrpení, krveprolití, ničení, rozhořčení a zoufalství," uvedl Türk v prohlášení.



- V úterý bylo z Gazy přes hraniční přechod Rafáh s Egyptem evakuováno nejméně 500 lidí, většinou cizinců nebo osob s dvojím občanstvím a jejich závislých osob. Desítce palestinských dětí, které mají rakovinu, bylo v úterý umožněno opustit Gazu a odjet na léčbu do Egypta. Celkem bylo z Gazy evakuováno více než 400 občanů USA, osob s legálním trvalým pobytem a dalších oprávněných osob a přes hranici v Rafáhu přešlo více než 100 francouzských občanů a osob na nich závislých.



- Britská armáda se "připravuje" na možnost "nebojové evakuační operace" na Blízkém východě v případě rozšíření konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, řekl v úterý náčelník britského generálního štábu parlamentnímu výboru pro obranu.



- Německá vláda se po revizi zahájené v reakci na útoky Hamásu na Izrael rozhodla uvolnit 91 milionů eur pro UNRWA.



- Komisař londýnské Metropolitní policie sir Mark Rowley se vzepřel výzvám k zákazu propalestinského pochodu Londýnem v Den příměří. Scotland Yard se nedomnívá, že by měl důvod podpořit zákaz plánované propalestinské demonstrace.





Zdroj v angličtině



