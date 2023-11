Nový slovenský premiér Robert Fico potvrdil, že jeho kabinet nebude bránit firmám ve výrobě a v dodávkách vojenského materiálu na Ukrajinu

"Pokud bude chtít nějaká firma vyrábět a dodávat zbraně, tak tomu samozřejmě bránit nebudeme," řekl lídr populistické levicové strany Smer na tiskové konferenci po setkání s novým ministrem obrany Robertem Kaliňákem 6. října.



Smer vedl agresivní kampaň, během níž vyzýval k ukončení slovenské vojenské podpory Ukrajině, a vedení strany si také osvojilo kremelskou propagandu, když ze zahájení války v roce 2014 obviňovalo "ukrajinské fašisty".

Straně Smer a její odštěpenecké straně, středolevému Hlasu, bylo pozastaveno členství v evropském uskupení socialistů za vytvoření koalice s krajně pravicovou SNS a Smer byl rovněž odsouzen za svou politiku vůči Ukrajině.



Přestože je Slovensko malou zemí, bylo jedním z nejvěrnějších podporovatelů Ukrajiny a z velké části se vzdalo svých těžkých zbraní, včetně stíhaček Mig-29, tanků T-72, dělostřelectva a systémů protivzdušné obrany, ve prospěch Ukrajiny, aby zmařilo ruskou invazi v plném rozsahu zahájenou loni v únoru. Nyní zbývá jen málo přebytečných vojenských zásob, které by mohly být darovány Ukrajině.



Fico prohlásil, že jeho politika vůči Rusku a Ukrajině se bude řídit slovenskými národními zájmy. Podporuje proto slovenský obchodní vývoz na Ukrajinu. Mnozí slovenští analytici předpovídali, že strana Smer nerozšíří svou protiukrajinskou rétoriku na zbrojní průmysl země.



"Očekávám, že budou velmi otevření vůči CSG" [Czechoslovak Group se sídlem v Česku], řekl bne Intellinews reportér sledující zbrojní a muniční průmysl země v DenníkuN Vladimír Šnídl.



CSG je prostřednictvím svých poboček ZVS Holding a VOP Nováky klíčovým výrobcem munice na Slovensku.



Podle Fica by Slovensko mohlo Ukrajině pomoci i s odminováním jejího území.



"Jednou z věcí, se kterou by Ukrajině mohlo pomoci, je odminování. Považuji to za humanitární pomoc. Je tam obrovské množství zaminovaných oblastí a nevybuchlé munice," řekl Fico novinářům.



Fico v pondělí objížděl většinu nových ministrů a vyzval také novou ministryni kultury Martinu Šimkovičovou, známou moderátorku dezinformační televize Slovan, aby věnovala zvýšenou pozornost slovenským dějinám.



Vyzval Simkovičovou nominovanou SNS, aby "věnovala pozornost Velké Moravě" - raně středověkému slovanskému mocnářství nacházejícímu se na území dnešního Slovenska, Rakouska a Česka - a řekl, že svatí Cyril a Metoděj nepřišli na Slovensko s genderovou ideologií".



Soluňští věrozvěstové přišli na Velkou Moravu v 9. století a katolická církev je uctívá za to, že přinesli křesťanství na Slovensko a do dalších zemí a že přeložili Bibli do slovanského dialektu.





Bývalý komunista Fico také vyzval k oživení "ducha" ve slovenské kultuře, zatímco Simkovičová uvedla, že "respektování slovenské kultury neznamená míchání slovenské kultury s jinými kulturami".







